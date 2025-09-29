Yakarta, Viva – 30 de septiembre Movimiento del Partido Comunista Indonesio (G30S PKI) ser uno de los eventos más glamorosos en historia Nación indonesia. Este incidente ocurrió en la noche del 30 de septiembre hasta la madrugada del 1 de octubre de 1965, cuando seis generales y un oficial militar fueron secuestrados y asesinados por un grupo que se hacía llamar «Movimiento del 30 de septiembre».

Sin embargo, hasta ahora, el debate sobre los antecedentes, los actores y los motivos detrás del incidente aún está en curso. Los historiadores piensan que los PKI G30 no pueden verse como la única acción del PKI, sino que involucran dinámicas políticas complejas en ese momento.

Según el registro de la Enciclopedia Nacional Indonesia, en ese momento Indonesia estaba en una situación política muy tensa. El PKI experimentó un rápido desarrollo con un gran apoyo de los trabajadores y agricultores.

Por otro lado, el ejército evaluó que la influencia del PKI era cada vez más amenazante. Esta tensión se ve exacerbada por las condiciones económicas deterioradas y la influencia de la Guerra Fría, donde los bloques occidentales y orientales luchan por la influencia en Indonesia.

Después de este incidente, el ejército bajo el mayor general Suharto Mover rápidamente toma el control. El PKI fue acusado de ser el principal autor intelectual, lo que condujo a la disolución del partido, así como a una ola de violencia masiva contra los miembros y simpatizantes de PKI en varias regiones.

Antecedentes políticos en la época Soekarno

A principios de la década de 1960, Indonesia estaba bajo un sistema democrático guiado dirigido por el presidente Soekarno. Trató de mantener un equilibrio entre tres fuerzas principales: el Partido Comunista Nacionalista, Militar y Indonesio (PKI).

El PKI en ese momento era uno de los partidos comunistas más grandes del mundo fuera de la Unión Soviética y China, con millones de miembros y simpatizantes. La cercanía de Sukarno con el PKI hizo que el ejército se sintiera ansioso, especialmente después de la idea de la «quinta generación» que involucraría a trabajadores y agricultores.

El historiador Harold Crouch en su libro El Ejército y la Política en Indonesia explicó que los militares desde el período de la democracia guiada han desempeñado un gran papel político. Esta situación plantea tensión entre los intereses de los militares y el PKI, que finalmente empeora la estabilidad política nacional.

Factores económicos e insatisfacción social

Además del conflicto político, las condiciones económicas de Indonesia a principios de la década de 1960 también se deterioraron. La inflación alcanza el cientos de por ciento, el precio de las necesidades básicas se disparó y la vida de las personas es cada vez más difícil.

En tal situación de crisis, varios partidos utilizan fácilmente la insatisfacción de la comunidad para fortalecer su posición política.

La versión oficial del nuevo régimen de pedidos menciona que el PKI es el titiritero único de los G30. Esta narración se usó para justificar el aplastamiento del PKI y la limpieza masiva de cualquier persona acusada de simpatizantes comunistas.

Sin embargo, muchos estudios posteriores a la reforma muestran que este evento es mucho más complejo. El historiador John Roosa en Ptext por asesinato en masa enfatizó que, aunque existía la participación de los elementos PKI, era difícil demostrar que el partido era completamente el cerebro del evento G30.

Historia de los eventos de PKI G30S

En la noche del 30 de septiembre de 1965, un grupo de tropas dirigido por el teniente coronel Untung, comandante del Batallón I Regimiento de Cakrabirawa, hizo un secuestro de siete oficiales del ejército de alto riesgo en su residencia.

Los generales fueron visitados por el argumento de que fueron llamados para enfrentar al presidente, pero luego fueron secuestrados, asesinados, y sus cuerpos fueron abandonados en Lubang Buaya, East Yakarta y el pueblo de Kentungan, Yogyakarta.

Este movimiento también ocupó la radio de la República de Indonesia (RRI) para transmitir el anuncio de que el poder se había hecho cargo.

Sin embargo, RRI fue reconocido de inmediato por las tropas bajo el mayor general Soeharto, comandante de Kostrad, quien luego anunció aplastó con éxito los G30 a través de transmisiones de radio el 1 de octubre de 1965 a las 21:00 WIB.

Siete héroes de la revolución

En este incidente, siete oficiales del ejército de alto rango fueron asesinados y luego recibieron el título de un héroe revolucionario. Ellos son:

General Ahmad Yani (Comandante del Ejército) Teniente general suprapto (Jefe de Gabinete del Ejército) Teniente General Monte Haryono (Jefe General de Gabinete del Ejército) Teniente General S. Parman (Jefe de la Agencia Central de Inteligencia) Mayor general Di Panjaitan (Asistente I Jefe de Gabinete del Ejército) Mayor general Sutoyo Siswomiharjo (comandante de reservas estratégicas del ejército) Capitán Pierre Tenderan (ayudante general AH Nasución)

En este incidente, el general AH Nasución fue el objetivo del secuestro pero sobrevivió. Su hija, Ade Irma Nasution, y su asistente, Pierre Tenderan, se convirtieron en una víctima en el sangriento incidente.