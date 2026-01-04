¿Por qué PSSI eligió a John Herdman? Fugas de formación e impacto en el futuro de la selección nacional de Indonesia

VIVA – PSSI comenzando oficialmente un nuevo capítulo del viaje Selección Nacional de Indonesia señalando Juan Herdman como entrenador en jefe el sábado 3 de enero de 2026. Este nombramiento atrajo inmediatamente la atención del público del fútbol nacional y de los medios internacionales, considerando la trayectoria de Herdman, relativamente rara y prestigiosa a nivel mundial.

El técnico británico llegó a Indonesia con la condición de entrenador de talla mundial, lo que le dio la reputación de ser una figura capaz de cambiar el rumbo del fútbol de un país en un tiempo relativamente corto. El siguiente es un resumen completo de la nueva era de la selección nacional de Indonesia bajo la dirección de John Herdman, desde los antecedentes y la formación prevista hasta la apretada agenda que le espera al equipo Garuda.

Un breve perfil de John Herdman: un entrenador con un historial inusual

John Herdman es conocido como el único entrenador en la historia del fútbol moderno que consiguió que las selecciones masculina y femenina de un mismo país se clasificaran para la Copa Mundial de la FIFA. Logró este logro con Canadá, logro que hizo que su nombre fuera respetado en el escenario internacional.

Con la selección nacional femenina de Canadá, Herdman llevó a su país a la Copa Mundial Femenina de 2007 y 2011. También ganó dos medallas de bronce olímpicas consecutivas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

En el sector masculino, Herdman puso fin a la larga espera de Canadá al clasificar al equipo al Mundial de 2022 después de una ausencia de 36 años. En ese período, la clasificación de la FIFA de Canadá saltó significativamente de la posición 77 a aproximadamente la 33 en el mundo.

Este historial es la base de la creencia del PSSI de que Herdman es capaz de lograr cambios estructurales y mentales en la selección nacional de Indonesia.

Nueva dirección táctica para la selección nacional de Indonesia en la era Herdman



Esta vez, el equipo Garuda visitará la sede de China para disputar la cuarta jornada del Grupo C. Foto: Selección de Indonesia

Se sabe que John Herdman utiliza constantemente un enfoque de juego moderno que enfatiza la disciplina estructural, las transiciones agresivas y la flexibilidad posicional. Uno de los sistemas más sinónimo de él es la formación 3-4-2-1.

Este esquema se considera relevante para el carácter de los jugadores actuales de la selección nacional de Indonesia, especialmente con la gran cantidad de jugadores que tienen la capacidad de jugar en más de una posición.

En este sistema, la línea de defensa es la base principal. Herdman necesita un defensor central que no sólo sea fuerte defensivamente, sino que también se sienta cómodo controlando el balón y construyendo ataques desde abajo.