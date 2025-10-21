Por qué no puedo desearte un feliz Diwali







El primero de este año mensaje de diwali Llegó a WhatsApp ayer por la noche, técnicamente Chhoti Diwali. El gráfico generado por IA mostraba a Lakshmi, diosa de la prosperidad y la riqueza, y a Ganesh, dios de la buena suerte, la sabiduría y los comienzos auspiciosos. Las siguientes palabras eran tan antiguas como mi bisabuelo: ¡Feliz Diwali! Alguien había transmitido ese mensaje con un solo clic del ratón a unos cientos de personas.

Aterrizó con un tinggg en mi mundo, el primero de muchos más saludos idénticos y sin sentido que llegarían a lo largo del día, destellan brevemente ante mis ojos como si alguien en algún lugar realmente estuviera pensando en mí. Algunos procedían de bancos y organizaciones, fríos como la comida de ayer, pasando de una unidad central de procesamiento a otra.

Todos me dejaron impasible y triste, excepto algunos amigos que específicamente redactaron un mensaje para mí, evocando una oleada de afecto, memoria y calidez. Esperé hasta que se acumularon suficientes gráficos de Diwali, seleccioné uno y, con un solo clic del mouse, se lo repartí a mis cientos de amigos. Como la mayoría de los mensajes de festivales en la India ahora, estos no requirieron pensamiento ni esfuerzo de mi parte. Nuestro saludos festivos se despachan sin amor, se reciben sin intereses y se olvidan en segundos.

Esto se aplica a casi todos los festivales indios del año calendario, desde Holi hasta Janmasthami, Vijayadashami, Navratri y Ganesh Chaturthi. Todo es feliz, todos son felices. Los Diwalis de mi infancia eran días sagrados en los que visitábamos y éramos visitados todo el día por amigos y familiares que llevaban bocadillos festivos. Era el único día del año en el que estaríamos seguros de conocer a todos los que conocíamos. Se habrían bañado con aceite por la mañana y estarían vestidos con ropa nueva. Siempre parecían realmente contentos de vernos.

Hablemos de Bombai. Haga clic en el código QR de arriba para unirse a mi grupo de WhatsApp y compartir sus historias de Bombai para mi libro y tal vez responder algunas de mis preguntas sobre Bombai.

Ese espíritu ha sido reemplazado hoy por dos características abrumadoras: el ruido y la violencia. yo medí Bombay nivel de decibeles durante Ganpati este año: unos ensordecedores 110 dB. Conocí (y escribí aquí sobre) un hombre cuya movilidad fue destruida por un solo petardo ensordecedor que estalló después del horario del festival, alarmando a su gato, que lo hizo tropezar mientras corría en busca de refugio, rompiéndole la tibia y el peroné.

Bura mat mano, Holi hai le da al hombre indio una cobertura para tocar a tantas mujeres como quiera, como quiera, riendo alegremente y fingiendo que es una alabanza a un dios de piel azul que ciertamente no se comportó de esa manera. La violencia y la mala conducta están oficialmente sancionadas en el infame Lathmar Holi de Mathura, donde a las mujeres se les permite usar palos para protegerse de los hombres lascivos, mareados e irresponsables con el bhang, que manosean, maltratan, hacen gestos lascivos e intentan mojar y manchar a las mujeres, excitados por el riesgo de ser azotadas.

Meghna Sanka, una escritora, describió su escalofriante experiencia: «Un sadhu sacó los codos, los frotó contra mis pechos y se alejó. Algunos lugareños apuntaron sus pichkaris a mi trasero». Mientras huía, sintió que le escocían los muslos por el agua. Habían sido raspados con polvo de vidrio mezclado con el agua de holi.

Los festivales son celebraciones de la divinidad, cuyo objetivo es recordarnos valores: Saraswati Puja para el aprendizaje; Diwali por recordar que existe el mal y debemos combatirlo con virtud; Holi para agradecer la cosecha y el fin del invierno. Los festivales son un susurro para decirnos que nosotros, ateos y devotos por igual, somos puntos en el universo, un recordatorio para rendir homenaje con humildad a los poderes mayores que nos guían.

Durante siglos, los festivales hindúes fueron eventos que integraban culturas, castas y religiones. El Fuerte Agra de Akbar ardería con diyas durante Diwali. Reyes como Jahangir y Shah Jahan integraron festivales como Holi, Diwali y Raksha Bandhan en el calendario real.

¿Cómo llegamos a un día en el que un musulmán en la India podría temer la violencia que podría traer un festival hindú? En julio del año pasado, el Ministro Principal de UP ordenó que todos los puestos y restaurantes de Muzaffarnagar en el camino de la Kanwar Yatra mostrar claramente el nombre del propietario, para que los peregrinos pudieran evitar los dirigidos por musulmanes.

La celebración del festival indio actual es, singularmente, una burda exhibición pública de nuestros instintos más bajos, una licencia para ser lo peor que se puede ser, en público y sin consecuencias, impulsado por el alcohol, el hedonismo, la delincuencia, la ostentación y, a menudo, las drogas.

Es por eso que ya no puedo decir Feliz Diwali, ni nada feliz.

He visto a otros países, a otras religiones, celebrar sus fiestas. El Día de Acción de Gracias en Estados Unidos es lo que parece, un momento para agradecer por todo lo recibido. Las familias se unen en amor y anhelo compartido durante cenas de pavo. Incluso NavidadPor muy comercializado que esté, encarna un llamado a ser lo mejor que puedas ser, hacer el bien a los demás y difundir alegría. La fiesta del Ramadán es un momento para la comunidad, para comer juntos y para ser uno.

Ésa es una cualidad que nuestros festivales mayoritarios ya no tienen. Para muchos, como yo, son acontecimientos de los que huir.

Sin embargo, el próximo Diwali es posible que me encuentren en Manyachiwadi, en el distrito de Satara, donde Diwali es lo que debería ser, un momento de alegría luminosa y tranquila. Lejos de la avaricia y la rabia de Mumbai, sus líderes prohibieron los petardos, lo que hizo que Diwali volviera a ser luz, no sonido.

En sus calles durante Diwali, es posible que vuelvas a ver a Dios.

Puede comunicarse con CY Gopinath en cygopi@gmail.com

Envíe sus comentarios a mailbag@mid-day.com

Las opiniones expresadas en esta columna son individuales y no representan las del periódico.





Fuente