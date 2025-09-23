¿Por qué no pueden equipararse Yamaha V4 y Honda V4 con Inline4? Esta es la palabra Alex Rins

VIVA – Monster Energy Racer Yamaha, Alex RINSdando su visión de la experiencia de intentar motor Prototipo Yamaha V4. Esta moto es un gran proyecto de Yamaha en un esfuerzo por ponerse al día con otros fabricantes como Ducati, Honday ktm que solía usarlo máquina Konfigurasi V4.

Según Rins, Yamaha V4 ofrece muchas ventajas en comparación con sus máquinas tradicionales de línea 4, especialmente en términos de frenado y maniobras en la esquina.



Suzuki Ecstar Racer, Alex Rins

Sin embargo, también enfatizó que comparar directamente entre V4 Yamaha, V4 Honda e Inline4 no es fácil porque muchos factores afectan el rendimiento del motor en la pista.

Prueba inicial Yamaha V4

Yamaha presentó por primera vez el prototipo V4 en la prueba oficial después del Gran Premio de San Marino 2023, luego continuó con una sesión de juicio en Barcelona y Misano. Alex Rins tuvo la oportunidad de conducirlo con otros corredores, mientras que Fabio Quartararo se centró más en probar la motocicleta prototipo de paquete completo.

Para RINS, esta es una oportunidad importante para comprender la dirección del desarrollo de Yamaha. Hizo hincapié en que cada sesión dio muchos datos, aunque los resultados del tiempo no fueron completamente satisfactorios.

Las ventajas de Yamaha V4 según Alex Rins

En su declaración, Rins mencionó una serie de aspectos positivos de Yamaha V4:

1. Estable Al frenar: Rins se siente más seguro al presionar los frenos duros por delante de la curva que en las motocicletas en línea4.

2. El manejo es más agresivo: el motor puede entrar en la curva más rápido y permitir controles con el estilo «lateral», algo que es más difícil de lograr con las máquinas en línea.

4. Los neumáticos traseros son más consistentes: el uso de neumáticos se siente más estable y puede proporcionar un agarre más largo.

5. El retiro de la curva es más receptivo: la tracción cuando la curva sale, aumenta, de modo que el motor se siente más potente a pesar de que no está al mismo nivel que Ducati.

Deficiencias que aún son visibles

Aunque hay mucho progreso, Yamaha V4 todavía tiene una gran tarea.

1. La velocidad máxima todavía está muy por detrás: los datos muestran que la moto Yamaha V4 es de casi 9 km/mermelada en comparación con la motocicleta Ducati Gresini de Alexi Márquez.

2. La aceleración no es óptima: cuando hace un cambio de ascenso, la potencia del motor se siente inestable y menos potente.

3. El tiempo de vuelta sigue siendo más lento: en varias pruebas, los registros de tiempo de Rins con motos V4 no han podido superar los resultados que logró usando motocicletas regulares de Yamaha.

Rins enfatizó que era difícil hacer una comparación absoluta entre el motor Yamaha V4 y el Honda V4 o Inline4. Según él, hay muchas variables influyentes, como la condición de la pista, el clima, los neumáticos e incluso los entornos técnicos en cada sesión de prueba.

«Estoy bastante contento con la forma en que funciona la bicicleta. Realmente tiene muchas cosas positivas», dijo Alex Rins, citado por Viva del accidente el martes 23 de septiembre de 2025.

«En comparación con Inline4, todavía hay mucho espacio para mejorar. Pero me siento bastante bien en el frenado», agregó.

Esperanza para el futuro

Yamaha en sí no ha confirmado si cambiará inmediatamente al motor V4 en la temporada 2026, pero todas las indicaciones conducen a allí. Rins espera que en la prueba de postvación en Valencia y la próxima sesión, Yamaha traiga actualizaciones significativas.

El enfoque principal es:

– Aumente la velocidad máxima para que pueda rivalizar con Ducati en una vía recta.

– Refine la respuesta de potencia durante la aceleración, especialmente cuando se cambia los dientes.

– Optimización del paquete aerodinámico para admitir el estilo de carreras agresivo con un motor V4.

Alex Rins ve a Yamaha V4 como un paso adelante importante para el equipo. Aunque todavía se retrasa de Ducati en términos de velocidad y aceleración máxima, este motor muestra un gran potencial en los aspectos del frenado, la tracción y el manejo.



Suzuki Motogp Racer Alex Rins

Aunque es difícil comparar directamente con el motor Honda o Inline4 porque hay muchas variables técnicas diferentes, Rins cree que Yamaha está en el camino correcto. Con un mayor desarrollo, Yamaha V4 puede ser el arma principal para restaurar su gloria en MotoGP.

Para Yamaha, este es el momento para demostrar que la decisión de recurrir a V4 no es solo un experimento, sino un paso serio para competir en una nueva era de MotoGP cada vez más competitivo.