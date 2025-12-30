





The Ashes es considerada la rivalidad más grande y duradera en Grillo de prueba. Pero sólo una de las cuatro Pruebas disputadas hasta el momento en la presente edición ha durado cinco días. Dos pruebas, el partido inaugural en Perth y, más recientemente, en Melbourne, terminaron en dos días. El cricket puede haber sido emocionante (cayeron 36 ventanillas) para algunos, pero ¿qué pasa con el público que paga, que esperaba ver cinco días de cricket de prueba?

El corazón está con los espectadores de Perth y Melbourne. Australia e Inglaterra son conocidas por liderar la innovación y la generación de ideas. Pero la conclusión aquí es que no hubo un partido de un día para compensar el deplorable final temprano, causado por un mal campo de Melbourne que merece una seria condena.

En 1971, cuando la lluvia arruinó la prueba de Melbourne del Ashes 1970-71, las autoridades organizaron un juego de 40 overs entre Inglaterra y Australia. Ese fue el comienzo del cricket internacional de un día. Los jefes del cricket no abrirían nuevos caminos en ese sentido aquí, pero el público habría estado menos angustiado por la farsa de prueba de dos días. Si uno argumenta que había que considerar la seguridad de los jugadores, ¿podría el curador haberlo hecho menos orientado al ritmo? Si eso tampoco anula la amenaza, entonces debemos aceptarla. Pero si las razones para no albergar un partido de consolación se centraron en la logística y la negativa de los equipos a jugar, entonces eso refleja mal las habilidades de organización para la Razón Uno y la insensibilidad para la Razón Dos. Este no fue un final de tres días, lo cual no es raro. Fue un final de dos días que arruinó EL evento de cricket del año en Australia. Se podría haber hecho una excepción.

Australia e Inglaterra no han perdido la oportunidad de señalar con el dedo cuando los países subcontinentales no han estado a la altura de las expectativas en términos de organización. Esta vez los dedos deben apuntar hacia Down Under.





Fuente