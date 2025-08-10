¿Por qué no es el caddie de Scottie Scheffler, Ted Scott, en St. Jude?

Scottie Scheffler podría ser una criatura de hábito que aprecia su rutina, pero se verá obligado a sentirse un poco incómodo en la ronda final del Campeonato de FedEx St. Jude.

Scheffler se posicionó para perseguir a Tommy Fleetwood y Justin Rose en la ronda final de la primera etapa del PGA Tour de los playoffs de la Copa FedEx. Fans de golf con ojos de águila que se han acostumbrado a ver el número 1 del mundo trabajando junto a Caddy Ted Scott Probablemente notó que el looper de todo el mundo no se encontraba en ninguna parte en la ronda final.

Scottie Scheffler se enfrenta a la ronda final en Memphis sin Ted Scott

Scott tuvo que dejar Memphis antes de la ronda final del torneo para regresar a casa para atender un asunto familiar privado. De acuerdo a Pgatour.comBrad Payne intervino para Scott para hacer la caminata de 18 hoyos alrededor de TPC Southwind con el cuatro veces ganador mayor.

Si bien Scheffler es particular sobre su rutina e incluso algunos de sus equipos, un cambio de último minuto como este no debería hacer que se sienta completamente incómodo. De hecho, Scheffler tuvo que llamar a Payne Fuera del bullpen en el Campeonato PGA 2024, donde salió a su jefe en la tercera ronda, mientras que Scott regresó a casa para la graduación de su hija.

Casualmente (o quizás), la peor ronda del fin de semana de Scheffler llegó con Payne en la bolsa. Scheffler disparó una tercera ronda 73 en Valhalla en su camino para terminar ocho golpes detrás del eventual campeón Xander Schauffele para el fin de semana. Por supuesto, es difícil hacer mucha de esa experiencia para Scheffler cuando fue un día antes, Scheffler fue arrestado en su camino al curso. Fue famoso reservado en la estación de policía, regresó al curso y disparó un 5 bajo 66.

Por qué Scottie Scheffler pidió a Brad Payne como reemplazo

Entonces, tal vez hay algo para leer en ese tamaño de muestra de una ronda con Payne. Scott regresó para esa ronda del domingo, y Scheffler disparó un 65 bajo 65.

«Creo que tener a Teddy siempre es útil», dijo Scheffler a los periodistas después de la ronda final del Campeonato PGA de 2024. «He hablado mucho sobre lo bueno que es para mí en el curso y mantenerme en un buen espacio en la cabeza. Obviamente (el sábado con Payne) fue un día un poco diferente, pero depende de mí salir y llegar a las tomas y ejecutar las tomas, y (el sábado) no pude hacer eso, y (el domingo) tuve el comienzo lento, pero hicimos un buen trabajo que se quedó con el paciente con el paciente con Otu y realmente tuvo un buen trasero.

Payne no es ajeno a Scheffler ni al resto de la gira. Sirve como capellán para los jugadores de gira y está cerca de Scheffler de su Dallas natal.

En cuanto a lo que Payne trae a la mesa, Scheffler ha dejado en claro en el pasado que no está buscando a nadie para reemplazar a Scott. De hecho, los requisitos de trabajo son bastante simples.

«Es uno de mis amigos mayores que viaja semana a semana aquí como el capellán de la gira», dijo Scheffler a los periodistas en una conferencia de prensa en mayo de 2024. «… Confío en que rastrillara un búnker más que mis amigos».