Por qué más Dalton Kincaid podría ser la solución a los problemas del receptor abierto de Bills

A primera vista, probablemente parecería una locura sugerir que un equipo que ocupa el tercer lugar en la liga tanto en anotaciones como en yardas totales tenga algún tipo de problema ofensivamente, pero luego de una derrota por 23-20 en horario estelar ante los Patriotas de Nueva Inglaterrase canta un coro familiar en el oeste de Nueva York… el billetes de búfalo tienen problemas con el receptor abierto.

Contra su enemigo de la AFC Este, los Bills se vieron obligados a lidiar con cajas apiladas y cobertura humana durante la mayor parte de la noche, con New England desafiando a los receptores de pases de Buffalo a ganar enfrentamientos uno a uno. La mayoría de las veces, el cuerpo receptor de los Bills no logró crear la separación necesaria para ganar estos enfrentamientos, y con un espía adjunto jose alen Durante toda la noche, los Pats pudieron mantener a raya a los cinco veces campeones defensores de la división.

Curiosamente, los Bills se encontraron en esta posición exacta exactamente en la misma coyuntura de la temporada 2024. Tras una derrota por 23-20 ante el Tejanos de Houston en el que Josh Allen lanzó para 126 yardas, el mínimo de la temporada, los Bills decidieron que necesitaban una mejora en la posición de receptor abierto, y en sólo un par de semanas, se llegó a un acuerdo para Amari Cooper se había materializado.

En los días posteriores a esa derrota, muchos se apresuraron a señalar que Buffalo podría o debería investigar hacer un movimiento similar, con el descontento Águilas de Filadelfia receptor A.J.Brown aparentemente convirtiéndose el objetivo comercial del día.

El precio para adquirir un jugador de la talla de AJ Brown no sería barato, aunque con la ventana del Super Bowl abierta de par en par, tal vez los Bills se inclinarían a hacer un movimiento de esta naturaleza. Sin embargo, puede haber una solución a los problemas de Buffalo en el roster activo… sólo que él está sentado en la reunión en la sala de ala cerrada de los Bills.

Más Dalton Kincaid podría ser excelente para la ofensiva de los Bills

En cinco juegos esta temporada, el ala cerrada de tercer año Dalton Kincaid lidera a todos los jugadores de los Bills en yardas recibidas (287) y touchdowns recibidos (3). De los 42 jugadores de la liga con al menos 250 yardas recibidas en lo que va de la temporada, Kincaid es uno de sólo seis, junto con Puka Nacuá, Amon-Ra St. Brown, Stefon Diggs, Jake Ferguson y David Smith — con un porcentaje de capturas de al menos el 80 %.

Y, sin embargo, mientras los Bills se acercan a la Semana 6, Dalton Kincaid ha estado en el campo durante sólo el 49% de las jugadas ofensivas de los Bills. Eso es un 4% menos de jugadas que el TE2 de Buffalo. David Knox.

Históricamente, el golpe a Kincaid habían sido sus deficiencias como bloqueador, pero en dos cortos años, ya ha mostrado una mejora en esa área desde su temporada de novato. Por Enfoque en fútbol profesionalLa calificación de Kincaid como bloqueador de carreras este año (60.4) está en el medio del grupo entre todos los alas cerradas, 32º de 77 jugadores calificados.

«Siempre ha sido un jugador duro desde que lo trajimos aquí. Probablemente no reciba tanto crédito como merece en el juego terrestre», dijo el entrenador en jefe de los Bills. Sean McDermott dijo de Kincaid hace unas semanas.

Si así es como se sienten McDermott, el coordinador ofensivo Joe Brady y el resto del cuerpo técnico de los Bills acerca de Kincaid, uno se pregunta por qué no ha estado en el campo ni siquiera en la mitad de las jugadas ofensivas de Buffalo esta temporada. Basado únicamente en lo que Kincaid proporciona a los Bills en el juego aéreo, debería estar en el campo con mucha más frecuencia que en lo que va del año.

Francamente, parece que los Bills están perdiendo la oportunidad de construir su ataque aéreo alrededor de Kincaid de manera similar a como lo hicieron los Bills. asaltantes y Cardenales han construido hay alrededor Brock Bowers y Trey McBride respectivamente. Esto no quiere decir que Kincaid sea necesariamente ese calibre de jugador, pero tampoco hemos tenido la oportunidad prolongada de descubrir si puede replicar ese tipo de producción con una participación similar en el plan de juego.

Junto con Kincaid, Khalil Shakir, Keon Coleman y Josué Palmer – o si Buffalo prefiere operar con 12 o 13 empleados, ya sea con Knox o con un novato emergente Jackson Hawes en el campo también, conforman un elenco perfectamente adecuado de receptores de pases que muchos equipos estarían encantados de presentar todos los domingos. Desbloquear a Kincaid, utilizarlo aún más en la ranura, podría ser todo lo que esta ofensiva necesita para volver a encarrilar las cosas.