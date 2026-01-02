¿Por qué los órganos íntimos de los hombres se ‘encogen’ durante la temporada de lluvias como ahora? ¿Es peligroso?

VIVA – La gripe y la secreción nasal suelen aparecer cuando llega la temporada de lluvias. Sin embargo, el aire frío cuando llueve como ahora no sólo tiene un impacto en la salud general. Para los hombres, las condiciones de temperatura más baja también pueden tener un impacto. organos intimos.

¿Alguna vez has notado que cuando hace frío, como en la temporada de lluvias, órganos íntimos masculinos ¿Tiende a cambiar de tamaño y parece más «encogido»? Entonces, ¿qué causa este problema? ¿Es peligroso?

Al respecto se pronunció un urólogo que también es director de medicina y salud sexual de Weil Cornell Medicine, el Dr. Darius Paduch. Explicó que cuando el cuerpo está expuesto a temperaturas del aire inferiores a 15 grados centígrados, el tamaño del pene puede reducirse alrededor del 50 por ciento de su longitud normal y entre un 20 y un 30 por ciento en términos de circunferencia. Esta afección se produce porque el aire frío estrecha los vasos sanguíneos.

«Cuando el cuerpo está frío, los vasos sanguíneos se contraen, por lo que el flujo de sangre al pene disminuye. Como resultado, su tamaño disminuye», explicó citado en la página. Salud masculinaSábado 3 de enero de 2026.

Aunque parezca triste, resulta que esta contracción tiene beneficios evolutivos. El cuerpo está naturalmente programado para conservar calor y conservar energía. Cuando hace frío, el flujo sanguíneo se centrará en el centro del cuerpo, donde se encuentran los órganos vitales.

Para ello, el cuerpo debe reducir el flujo sanguíneo a las puntas o extremidades, como los dedos de las manos y de los pies, incluido el pene. Al mismo tiempo, los testículos también se levantarán y acercarán al cuerpo para mantenerse calientes.

Sin embargo, para algunos hombres, esta condición puede resultar realmente incómoda. La reducción del flujo sanguíneo hace que el pene se sienta más gomoso. Cuando roza la ropa interior o los pantalones, puede provocar molestias e incluso dolor.

La solución sencilla sugerida es usar ropa interior de modelaje. calzoncillos boxer para que la posición del pene sea más estable y se pueda minimizar la fricción. Si esto no ayuda, su médico puede recetarle un medicamento para la disfunción eréctil, como cialis para ayudar a relajar los músculos y mejorar el flujo sanguíneo.