Por qué los niños de Christopher Reeve dijeron que sí al Doc ‘Super/Man’

Will Reeve Tenía solo dos años cuando su padre, actor y activista Christopher, sufrió un accidente de montaje a caballo casi fatal en 1995 que lo dejó paralizado del cuello hacia abajo. Pero incluso todos estos años después, Will todavía tiene una imagen vívida de un día perfecto con su padre antes

su lesión.

Todas las mañanas, tocaba en la pared que compartía con la habitación de sus padres. Uno de sus padres lo agarraba y lo traería a su cama, y leerían el periódico juntos. «Y luego íbamos a hacer alguna actividad, ya sea en el velero o conducir por la ciudad en el automóvil o incluso verlo montar», recuerda Will. «He hecho un punto en mi vida, desde entonces hasta la actualidad, pensar en él en su totalidad, incluso en las partes de su vida por las que no estaba vivo».

Como el resto del mundo, Will recibió una nueva ventana a su La vida de la familia en «Super/Man» El documental íntimo de Words + Pictures que explora el legado de Christopher como el hombre de acero en el éxito de taquilla de 1978 «Superman» y un activista pionero para la investigación de lesiones de la médula espinal. Con los años, Will y sus medios hermanos, el escritor productor Matthew y el abogado Alexandra, rechazaron múltiples ofertas para participar en un documental sobre su padre, quien murió de insuficiencia cardíaca en 2004.

© Warner Bros/Cortesía Everett Collection

Pero hace unos años, el archivero Daniel Kilroy se acercó a Matthew, preguntando si tenía acceso a videos o documentos caseros. Como el destino lo tendría, los hermanos Reeve acababan de encerrar una antigua casa familiar. Más tarde se les presentó a los directores Peter Ettedgui e Ian Bonhôte, quienes anteriormente habían hecho retratos cinematográficos pero sensibles de Alexander McQueen y los Paralímpicos.

«Estábamos en un lugar en nuestras vidas donde estábamos listos para ser vulnerables y compartir todo lo que sentimos que era necesario compartir, para pintar una imagen completa de la vida de nuestro padre», dice Will. Los hermanos no estaban interesados en una hagiográfica, «mejor hits de hits», pero no querían influir en la dirección creativa del doctor. «Desde el principio habíamos dicho: ‘Ve a hacer la película que crees que debería hacerse. No pondremos nuestro pulgar en la escala, porque nuestro padre no habría cumplido con eso. Él creía en la independencia y la libertad artística'».

Sentados juntos en una sala de proyección de Manhattan hace casi exactamente dos años, los hermanos Reeve se dieron cuenta de que tenían razón al confiar Ettedgui y Bonhôte, a quienes acordaron habían «capturado al hombre en su totalidad», así como la alegría inherente en sus vidas, incluso en los tiempos más oscuros.

«Encontraron un camino en la humanidad de mi padre que canta y se queda con personas que ven esta película, y quien lo vea puede tomar lo que necesitan de la película y aplicarla a su propia vida», dice Will. Los hermanos se conmovieron de manera similar por cómo los directores capturaron la relación de Christopher con su esposa, Dana, quien era el pegamento que mantenía unida a la familia: «Mis padres pasaron los más difíciles de difícil y nunca se rompieron. Siempre creyeron entre sí, y creían en la unidad familiar que los dos se habían formado».

El anciano Reeve siempre creía firmemente en jugar la mano que le trataban. Jugar a Superman fue una bendición y una maldición; El papel catapultó al actor educado en Juilliard para el superestrector global a mediados de los 20 años, pero se encasó como el personaje que luego obstaculizó su capacidad para seguir otros roles. Después de su accidente, entendió que podía usar su plataforma para remodelar completamente la forma en que el público pensaba sobre la discapacidad.

«Mi papá nunca se propuso ser un héroe, ni necesariamente se pensó en sí mismo en términos tan elevados, pero todo lo que hizo en su vida era heroico. Escucharlo decirlo, un héroe es un individuo ordinario que encuentra la fuerza para perseverar y soportar a pesar de los obstáculos abrumadores. Ese es el elemento definitorio de la vida de mi padre», explica Will. «Creo que ser Superman le dio el perfil de que luego pudo aprovechar al cambio real y duradero para la lesión de la médula espinal y la conciencia general de la discapacidad, y la financiación para la investigación y la atención de calidad de vida, todo lo que la Fundación Reeve todavía está a la vanguardia hasta el día de hoy».

El vínculo inquebrantable entre los hermanos Reeve también ha sido forjado en tragedia. Solo 16 meses después de la muerte de su esposo, Dana, un no fumador, murió de cáncer de pulmón, dejando a su hijo de 13 años al cuidado de una familia amorosa y vecina y sus dos hijastros.

Director Peter Ettedgui, Will Reeve y el director Ian Bonhote

Fotos de Warner Bros.

Si bien Will enfatiza que «nunca ha estado literalmente solo» en su vida, todavía hay una «pieza faltante» de sí mismo que nunca podrá regresar. «Cualquiera que haya perdido a alguien cercano a ellos conoce la sensación de estar solo, incluso si estás rodeado de personas y el amor que te da. Hay algo diferente en perder a un padre, y mucho menos dos, que hace que una persona se sienta sola y los haga sentir perdidos de una manera».

Como periodista de ESPN y luego ABC News, Will ha escuchado repetidamente que él es la espeta de su padre: heredó su sonrisa de mega-vatio, su rica voz, su naturaleza articulada y afable. Esa semejanza cercana probablemente contribuyó a la decisión del codirector de DC James Gunn de pedirle a Will que reinicie el nuevo reinicio de «Superman» como reportero de noticias de televisión, poco después de que Warner Bros. recogió los derechos de distribución de «Super/Man» el año pasado.

Ser aceptado de todo corazón por los nuevos actores y productores de «Superman» fue «increíblemente significativo» a Will, quien cree que tener que memorizar líneas es más estresante que tener que recitar un montón de puntos de conversación en la televisión en vivo. «Estaba mucho más nervioso haciendo este cameo grabado, con tantas tomas como deseé, que nunca he estado haciendo mi trabajo real en vivo en el aire frente a millones de personas», dice. Admite que necesitaba algunas tomas para clavar su sola línea. «En una nota más seria, sabía que significaría mucho para las personas que amaban a mi padre como Superman y aún piensan en él como eso hoy. Fue un buen homenaje para mi padre y el significado que él tiene en DC Lore».

Will ha encontrado aún más formas personales de honrar la memoria de su padre. En febrero, debutó un especial de horario estelar de ABC News, «Finding My Father», en la que revisó la última expedición que su padre había filmado antes de su accidente.

«Encontrar a los hijos de las personas que lo llevaron por esos lugares y hablando con ellos sobre lo que significa llevar al legado de un padre después de que se hayan ido, me enseñó mucho sobre la experiencia humana universal del dolor», dice sobre el viaje que lo llevó de Alaska a México. «Tenemos mucho más en común y queremos y anhelamos las mismas cosas, sin importar de dónde seamos, o por qué hemos pasado, o qué experiencias hemos tenido en nuestras vidas».

«Creo que cualquier niño, cuanto más crezcan y más experimentan la vida, inevitablemente e invariablemente, se están acercando a lo que sus padres finalmente eran o querían que sus hijos fueran», agrega Will. «Simplemente celebrar a mi padre y a mi familia de una manera más pública de lo que probablemente lo he hecho en el pasado me ha acercado a él, porque sé que estoy tomando decisiones para crecer como persona personal y profesionalmente de manera que se alinee con los valores que mis padres me inculcaron en el corto tiempo que tuvimos juntos».