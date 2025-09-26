Por qué los juegos móviles han visto un crecimiento tan explosivo en una década

Los números hablan por sí mismos: 5 mil millones de horas de juego en 12 meses. Esa es la tasa actual de actividad comercial en EscoltaEl gigante de juegos móviles detrás de títulos tan populares como «¡Monopolio Go!» y «Pokémon Go».

Tim O’Brien, director de ingresos de Scopely, rastreó el arco del ascenso de Mobile Gaming como una fuerza económica, además de servir como un embudo amplio para atraer a los consumidores más profundamente en el medio de los videojuegos como una opción de entretenimiento.

El amanecer del iPhone en 2007 fue realmente el primer año para los juegos móviles, aunque los títulos existían antes de eso, dijo O’Brien a Jennifer Maas, VariedadEl escritor de negocios senior para la televisión y los juegos.

«Las cosas realmente despegaron cuando [Steve] Jobs y Apple lanzaron el iPhone original en 2007, que se remonta a ese día, en realidad, era un ecosistema cerrado. No había una tienda de aplicaciones cuando Apple lanzó el iPhone. Ese primer año en 2007, que es cuando me interesé en los juegos como un negocio, un equipo de codificadores rompió el teléfono «, recordó O’Brien.» Lo que fue fenomenal sobre ese período de tiempo es que muchos consumidores comenzaron a poner en marcha sus teléfonos y no eran ingenieros. No eran hackers. Juegos que estaban construyendo entonces los desarrolladores: dos o tres tiendas de cuatro personas se descargaron como cientos de miles de veces «.

Para 2008, Apple se dio cuenta de que había demasiado dinero en la mesa para no lanzar la App Store. La disponibilidad de juegos gratuitos y fáciles de jugar construidos para pantallas de teléfonos inteligentes terminó turbo-cargando todos los juegos en un momento crucial para el negocio, dijo O’Brien.

«Las estadísticas son que el 15% de las personas te dirán que son jugadores, pero el 50% de las personas en todo el mundo juegan juegos móviles. Es una gran estadística. Pero los juegos móviles se han transformado, creo, la industria del entretenimiento. Se ha convertido en culturalmente el medio de elección donde muchos consumidores quieren gastar su tiempo. En los juegos de la cartera escolar que tenemos hoy en día, en los últimos 12 meses, tuvimos 5 billones de horas de juego de jugadores».

En 2014, poco después de que O’Brien se unió a Scopely, estableció un acuerdo con Hasbro para un juego móvil basado en el clásico juego de mesa Yahtzee. El plan de negocios proyectado que el juego generaría $ 2 millones en compras en el juego en el primer año. «Lo hicimos en los primeros 30 días», dijo O’Brien. «Inmediatamente tuvimos el producto Yahtzee más grande que habían producido en Hasbro».

Scopely fue reconocido este mes por Variedad como una marca de mil millones de dólares.