Por qué los Eagles no pueden descansar con el puesto número 2 aún a su alcance

Hay una razón por la que el primer puesto en cada conferencia es tan codiciado. Le da al equipo que se lo ganó una semana libre adicional para descansar y recuperarse. El ex esquinero de los Eagles, Sheldon Brown, solía recordarme casi todas las semanas cuando decía: «Nadie está sano después de la primera semana en el equipo». NFL.” Así que puedes imaginar lo “saludables” que están todos después de 17 partidos.

Sea como fuere, el final de diciembre en la NFL no produce muchos debates filosóficos dentro de los equipos. Mientras la posición en los playoffs esté inestable, los equipos generalmente persiguen el puesto más alto disponible, y el descanso solo se convierte en parte de la ecuación una vez que el grupo está cerrado. Ahí es donde el Águilas de Filadelfia está ahora mismo, con suficiente movimiento en la parte superior de la NFC para importar.

A partir de ahora, el Halcones Marinos de Seattle sentarse en la cima de la Conferencia NFC como el sembrado No. 1, con el Osos de chicago manteniendo el puesto número 2 y los Eagles posicionados en tercer lugar. El descanso está efectivamente fuera de su alcance, pero el puesto número 2 no, incluso si el camino hacia él es estrecho.

Aquí está el trato

Para que los Eagles capturen el segundo puesto, Filadelfia debe ganar y Chicago debe perder o perder un juego y empatar el otro. Los Bears cierran su temporada en San Francisco el próximo domingo por la noche y luego regresan a casa para albergar el Leones de Detroit en su final de temporada.

A menos que termines como el primer favorito y obtengas el único descanso, las matemáticas de la postemporada no cambian. Se necesitan tres victorias en los playoffs para llegar al Super Bowl. Lo que cambia es dónde se juegan esos juegos y es por eso que capturar el segundo puesto es tan importante. Si bien no reducirá la carga de trabajo, podría remodelar la geografía del camino.

Los Birds experimentaron esa ventaja directamente la postemporada pasada. Como sembrado No. 2, recibieron a los Green Bay Packers en la ronda de comodines, el Rams de Los Ángeles en la Ronda Divisional, y debido a que los Washington Commanders vencieron a los Detroit Lions, cabeza de serie número uno, los Eagles se deslizaron hasta el primer puesto y terminaron organizando el Juego de Campeonato de la NFC antes de avanzar al Super Bowl. Fueron esos tres partidos consecutivos de playoffs en casa los que permitieron a los Birds mantener rutinas semanales y continuidad de comunicación mientras los oponentes se veían obligados a adaptarse en condiciones desconocidas.

Por qué la semilla superior es tan importante

Esas diferencias se manifiestan en formas prácticas más que en abstracciones. Es más probable que los delitos de visita tengan problemas con la cadencia y el tiempo, lo que aumenta la probabilidad de sanciones procesales e interrumpe las llamadas de protección y el espaciamiento. Los equipos visitantes también tienden a consumir los tiempos muertos antes para gestionar las sustituciones y la comunicación, un detalle que importa en los juegos de postemporada donde las posesiones son limitadas y las situaciones al final de la mitad a menudo cambian los resultados.

Los registros históricos refuerzan que estas ventajas no son incidentales. Filadelfia tiene marca de 21-11 de todos los tiempos en partidos de playoffs en casa y 11-4 en el Lincoln Financial Field desde que se inauguró el estadio en 2003, una muestra que abarca múltiples cuerpos de entrenadores y diferentes plantillas y sugiere una ventaja consistente en el patio trasero. De ahí el sobrenombre de “ventaja de jugar en casa”.

El contraste entre los sembrados No. 2 y 3 se agudiza cuando se trazan los caminos proyectados hacia los playoffs. El sembrado No. 2 generalmente abre con dos juegos en casa y puede retener el campo local en el Juego de Campeonato de la NFC si el primer sembrado es eliminado. El sembrado No. 3 casi siempre presenta una Ronda Divisional como visitante contra el sembrado No. 2, seguida de un posible juego por el título de la conferencia como visitante contra el sembrado No. 1.

Por qué Eagles Nation debería apoyar a Seattle

Esa distinción es aún más importante teniendo en cuenta quién ocupa actualmente el primer puesto. El ascenso de Seattle al primer puesto ha sido impresionante, pero está siendo liderado por Sam Darnold, un mariscal de campo cuyo currículum en postemporada aún no está probado a estas alturas y es Navidad, soy amable al decir eso. Si eres fanático de los Eagles, te sugiero que apoyes con todas tus fuerzas que Seattle mantenga el primer puesto en la NFC.

Los Seahawks controlan su propio destino en términos de siembra, pero también lo hacen los 49ers de San Francisco quienes vienen de una impresionante victoria 48-27 el lunes por la noche en Indianápolis contra los Colts liderados por Phillip Rivers. Los 49ers reciben a los Bears el próximo fin de semana y luego viajan a Seattle para jugar su final que muy bien podría decidir quién se queda con el tan codiciado puesto número uno en la NFC. Seattle tiene una ventaja de un juego sobre San Francisco y está en Charlotte el próximo domingo para enfrentar al panteras en su penúltimo partido de la temporada regular antes de regresar al gran norte blanco para recibir a los Niners en su final de temporada.

Si los Eagles aseguraran el segundo puesto, se posicionarían para albergar un Juego de Campeonato de la NFC en caso de que Seattle fuera el primer puesto y fuera eliminado antes de esa ronda, un escenario que no se puede descartar dada la forma en que a menudo se desarrolla el fútbol de postemporada. Enero tiene una manera de exponer a los equipos que aún no han navegado profundamente en los playoffs como quarterback.

En ese contexto, el segundo puesto tiene un peso añadido. No se trata simplemente de evitar viajar en la Ronda Divisional. Se trata de mantener abierto un camino realista para albergar el último partido antes del Super Bowl en lugar de volar por todo el país para jugarlo.

Las águilas deben ocuparse de sus propios negocios

Dicho todo esto, los Eagles tienen que ocuparse de sus propios asuntos viajando primero a Buffalo el próximo fin de semana y venciendo al Facturas en el parque Orchard. En el final de temporada de Filadelfia, regresan a casa para enfrentarse nuevamente a los Commanders.

Debido a que los Eagles todavía tienen una ruta definida hacia el puesto número 2, incluso una que requiere ayuda en otra parte, los últimos juegos de la temporada regular siguen siendo parte de la carrera por los playoffs en lugar de una fase separada. El posicionamiento no está decidido, lo que significa que el enfoque no debería cambiar. Los titulares deberían jugar y los partidos restantes deberían abordarse como si fueran victorias obligadas.

Diciembre es donde se moldean los caminos hacia la postemporada. Los Eagles ganaron tres partidos consecutivos de playoffs en casa la temporada pasada manejando adecuadamente las últimas semanas, y el beneficio de ese posicionamiento se mantuvo hasta el Juego de Campeonato de la NFC. Con el segundo puesto todavía matemáticamente vivo, por estrecho que sea el margen, los Birds no pueden permitirse el lujo de tratar los juegos restantes como algo más que parte de esa misma búsqueda.