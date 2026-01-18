VIVA – ¿Alguna vez te has sentido inquieto o ansioso en domingo por la noche ¿Después de darte cuenta de que mañana es lunes y es hora de volver al trabajo? Si es así, tal vez hayas experimentado algo así. Miedos dominicales.

Resulta que muchas personas experimentan los terrores dominicales empleado oficina en la capital. Desde el término que asusta el domingo hasta varios estudios oficiales, el miedo a los lunes es real.

La ansiedad posterior al domingo no es sólo un sentimiento. Resulta que nuestros cuerpos están programados así. Un estudio de 2025 de la Universidad de Hong Kong en el que participaron más de 3.500 encuestados encontró que los niveles de cortisol (hormona del estrés) aumentaban aproximadamente un 23 por ciento los lunes, y esto iba acompañado de un aumento del 19 por ciento en los ataques cardíacos.

Curiosamente, este efecto no sólo lo experimentan los trabajadores de oficina, sino también los jubilados. Esto significa que la respuesta al estrés de los lunes no tiene que ver sólo con el trabajo, sino también con los hábitos culturales y las reacciones fisiológicas del cuerpo.

La historia también lo respalda. Los lunes a menudo se asocian con una disminución en el desempeño del mercado, un aumento de las quejas de salud y el fenómeno del efecto lunes que afecta la productividad y la salud del corazón.

Aun así, los psicólogos advierten que podríamos estar esperando demasiado que el lunes sea malo. Nuestro cerebro ya está preparado para el estrés, aunque la realidad muchas veces no sea tan mala como se imagina.

Sunday Scaries: calentamiento antes del lunes

Antes de que llegue el lunes, suele haber una fase de ansiedad dominical, también conocida como miedo dominical. Según la Sleep Foundation, casi el 80 por ciento de los adultos en los EE. UU. informan que tienen problemas para dormir o se sienten ansiosos los domingos por la noche. De hecho, alrededor de un tercio suele perder horas de sueño. Por lo general, comienza por la tarde, alrededor de las 3 o 4 de la tarde, cuando la euforia del fin de semana comienza a disminuir y los pensamientos sobre la próxima semana comienzan a atormentarlo.

A nivel mundial, entre el 42 y el 75 por ciento de los trabajadores a tiempo completo experimentan ansiedad los fines de semana. Esto no sólo lo experimentan los trabajadores con mucho estrés. Una investigación realizada en la India muestra que el 70 por ciento de los trabajadores con cargas de trabajo ligeras todavía se sienten ansiosos los domingos por la tarde.

¿Por qué es normal tener miedo a los lunes?

Si te has sentido perezoso y ansioso todos los fines de semana, calmarte es normal. Incluso se podría decir que es muy humano. Algunas razones: