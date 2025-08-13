Por qué los Broncos creen que este jugador es clave para un empuje del Super Bowl

A medida que la semana 1 de la temporada de la NFL se acerca y el Broncos de Denver Sueña con lo que es posible, ven a Zach Allen como una gran pieza del rompecabezas.

Si eso no fuera evidente antes de que le entregaran un Extensión de $ 102 millones para las próximas cuatro temporadasCiertamente lo es ahora.

Ya no volando bajo el radar, Allen, que cumplirá 28 años más adelante este mes, se ha convertido en uno de los defensores interiores más disruptivos en la NFL desde que firmó su acuerdo original con los Broncos durante la temporada baja de 2023. Viene de un año en el que registró 61 tacleadas, 8.5 capturas, 40 golpes de mariscal de campo y 15 tacleadas por pérdida, y fue nombrado el segundo equipo All-Pro.

«Puedes encontrar muchos tipos que juegan al mismo nivel alto, alto que te hizo querer firmarlos», dijo el entrenador en jefe de los Broncos, Sean Payton, a través de Jeff Legwold de ESPN. «Pero para encontrar a esos muchachos que jugaron en ese nivel alto, alto y lo toman incluso un poco más … no es lo mismo, pero un poco más … eso es simplemente raro».

¿Por qué los Broncos firmaron a Zach Allen?

De pie de 6 pies 5 pulgadas, 285 libras, Allen es una especie de unicornio en la NFL de hoy. Jugó el 89% de las instantáneas defensivas de los Broncos la temporada pasada, una rareza en una época en que las rotaciones de linieros defensivos son comunes.

Y Allen aprovechó al máximo su tiempo en el campo, generando 67 presiones para liderar todas las tacleadas defensivas. Los 63 capturas de los Broncos estaban más en la NFL.

Ahora en su séptima temporada, Allen, que fue recientemente Votado por sus compañeros como uno de los 100 mejores jugadores de la NFL -Se trata de su mentalidad de liderazgo.

«Es por eso que probablemente estoy aquí», dijo Allen a ESPN. «Tengo una obsesión por esto. Puedes hablar con cualquiera en este edificio … Me encanta esto. Esta es mi vida. Me enorgullece mucho de esto … todos los días desde que terminó la temporada, había formas de mejorar, cada año estoy mejorando.

«En este momento, (estoy) muy por delante de dónde estaba el año pasado, así que eso es realmente alentador».

¿Pueden los Broncos competir nuevamente esta temporada?

Los Broncos dieron un gran paso adelante el año pasado, llegando a los playoffs por primera vez desde la temporada 2015-16 cuando ganaron el Super Bowl 50. Fueron 10-7 antes de perder ante el Bills de búfalo en el Ronda de comodín.

Eso podría ser difícil de construir en la hipercompetitiva AFC West, donde otros contendientes como el Jefes de Kansas City y Chargers de Los Ángeles Todavía reside, pero Allen suena decidido a intentarlo.

Los Broncos reforzaron su defensa esta temporada baja, agregando apoyador Dre Greenlaw y seguridad Hablar de la caza en la agencia libre y el uso de su selección de primera ronda (vigésimo en general) en el esquinero de Texas Jahdae Barron.