¿Por qué los aviones de combate modernos son más lentos que la era de la Guerra Fría? Esta es la razón

Yakarta, Viva – En el momento La Guerra FríaEl mundo fue testigo de su nacimiento avión de combate Súper rápido como el MIG-25 que puede correr por encima de Mach 2.8. Compare con el último avión de combate en este momento, por ejemplo, F-35 Lightning II, la velocidad máxima es solo alrededor de Mach 1.6.

A primera vista, esto se siente extraño, ¿por qué la tecnología más nueva realmente produce un avión que es más lento que el diseño hace medio siglo?

La respuesta no es una cuestión de debilidad, sino un cambio prioritario en la estrategia de batalla aérea. En el pasado, la velocidad cruda se convirtió en el arma principal. Ahora, los aviones de combate modernos priorizan las habilidades de sigilo, el rango de combate, la eficiencia del combustible y la sofisticación del sensor.

Según los informes Wionews, Los datos operativos durante décadas muestran que la victoria aérea ya no está determinada por la velocidad pura, sino la capacidad de sobrevivir, difícil de detectar, y es capaz de atacar antes de que el oponente reaccione.

De velocidad a Misil

En la era temprana de los aviones de combate, la velocidad lo es todo. Aviones como F-104 Starfighter (Mach 2) o MIG-23 (Mach 2.2) están diseñados para superar a los enemigos y evitar disparos de tierra.

Pero desde la Guerra de Vietnam, el paradigma ha cambiado. Las batallas aéreas dependen cada vez más de los misiles que pueden elevarse más rápido que Mach 3, lo que hace que la mayor velocidad del avión ya no sea un factor determinante.

El sigilo es más importante que la velocidad

El avión de quinta generación como F-22 Raptor demuestra que el sigilo es más valioso que solo volar rápido. La forma del cuerpo que reduce el reflejo del radar y la capa absorbente de la onda de radar hace que la aeronave sea más difícil de detectar.

Viva militar: avión de combate Raptor F-22

Sin embargo, este diseño no es adecuado para soportar el aire grande o los bordes afilados necesarios para velocidades extremas. Además, el vuelo supersónico en realidad aumenta los rastros infrarrojos, por lo que los enemigos bloquean más fácilmente el objetivo.

Eficiencia de combustible y supercruise

Old Fighter Jet depende de Afterburner para alcanzar la velocidad máxima. El problema es que el posquemador gasta combustible en poco tiempo, limitando el rango de combate.

Por el contrario, los aviones modernos prefieren Supercruise: la capacidad de volar Supersonic sin Afterburner. Por ejemplo, Dassault Rafale puede conducir a Mach 1.4 de manera eficiente, extendiendo así el tiempo de patrulla y el poder de combate. En una misión real, este tipo de ventaja es mucho más valiosa que solo un registro de velocidad.

La maniobra es la clave

Las batallas aéreas rara vez tienen lugar a velocidad máxima. Lo que es más importante es la capacidad de maniobrar. El chorro moderno está equipado con un sofisticado control de vuelo y una relación alta.

F-22, por ejemplo, tiene una relación de más de 1: 1, permite la escalada vertical y los cambios en la dirección instantánea. En un duelo de aire corto, la capacidad de este tipo de maniobra es mucho más decisiva que la velocidad de Mach 2.5.

El misil lo cambió todo

La experiencia de la Guerra del Golfo dio lecciones importantes. Los aviones de combate de EE. UU. Que pueden volar Mach 2, de hecho, rara vez exceden Mach 1 en misiones de combate. Porque, las batallas modernas tienen lugar en el formato de BVR (más allá del rango visual), que es disparar un radar guiado con misiles desde la distancia. Es decir, la velocidad del avión ya no es un factor importante, porque el misil disparado puede ir mucho más rápido para perseguir al enemigo.

Diseño para el campo de batalla real

El avión moderno lleva una carga de combate más compleja: radar AESA, sistema de guerra electrónica, a armas de precisión. El enfoque principal ya no compite rápidamente, sino que sobrevive contra el sofisticado sistema de defensa aérea mientras mantiene el dominio del aire.

Viva militar: Jet de combate de la Fuerza Aérea Israelí F-35 (IAF)

Esta es la razón por la cual los aviones de tercera generación, como F-4 Phantom, son en promedio más rápido, pero el diseño de quinta generación como F-35 es superior en términos de sigilo, conciencia situacional y efectividad de la misión.