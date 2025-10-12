¿Por qué las motos japonesas nunca superan los 300 km/hora? esta es la explicacion

Tokio, VIVA – Motor origen Japón conocido como velocidad y tecnología avanzada. Sin embargo, hay una razón por la que ninguno de ellos supera un determinado límite de velocidad en la autopista.

Yamaha, uno de los mayores fabricantes de motos de Japón, es famoso por sus motos rápidas. Aun así, esta marca nunca ha ostentado el título de moto más rápida del mundo, al igual que Suzuki, Honda y Kawasaki.

En lugar de perseguir récords de velocidad, Yamaha decidió centrarse en la experiencia de conducción en pista y carretera. Se dice que uno de los productos más rápidos, la Yamaha YZF-R1M, es capaz de alcanzar velocidades de hasta 186 millas por hora o alrededor de 300 km por hora.

En realidad, esta velocidad no es superior a la de algunos competidores europeos como la Ducati Panigale V4 o la BMW M 1000RR. Sin embargo, este límite no se debe a limitaciones de las máquinas, sino a un acuerdo que se alcanzó hace décadas.

citado VIVA Automotriz de Slashgear, domingo 12 de octubre de 2025, a finales de la década de 1990 surgieron preocupaciones por parte de los gobiernos europeos y estadounidenses con respecto a las motocicletas de alta velocidad. Esto comenzó después de que la Suzuki Hayabusa estableciera un récord extraordinario con una velocidad de 194 millas por hora o 312 km por hora.

En respuesta, cuatro importantes fabricantes japoneses (Honda, Suzuki, Yamaha y Kawasaki) acordaron firmar un acuerdo informal conocido como acuerdo de caballeros. El acuerdo limita la velocidad máxima de sus motos de producción a 300 kilómetros por hora.

La propia YZF-R1M es una versión de pista de la famosa YZF-R1. Esta moto está equipada con un motor de 998 cc con configuración de cigüeñal crossplane, que produce hasta 197 caballos de fuerza y ​​113 Nm de torque.

Lanzada por primera vez en 1998, la Yamaha R1 se convirtió en un hito importante en el mundo de las superbikes. El diseñador, Kunihiko Miwa, se inspiró en la filosofía de Honda de «la luz es correcta», que enfatiza el peso ligero y el alto rendimiento.

Aunque no es tan rápida como la Kawasaki Ninja H2R, que no está sujeta al acuerdo, la R1M sigue siendo una de las motos más rápidas del circuito. Con suspensión electrónica Öhlins, carrocería de fibra de carbono y tecnología MotoGP, esta moto es capaz de brindar una verdadera sensación de carrera en la pista.