Por qué las directoras de fotografía están preparadas para triunfar este año


En el episodio de hoy del podcast “Daily Variety”, Jazz Tangcay, Variedad’El editor senior de crafts, explica por qué las estrellas se han alineado y esta temporada de premios cinematográficos ya ha marcado un momento decisivo para las directoras de fotografía.

Más por venir

(En la foto: directores de fotografía Autumn Durald Arkapaw, Alicia Brooks y Amy Vicente)

