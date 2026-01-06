Por qué las directoras de fotografía están preparadas para triunfar este año

En el episodio de hoy del podcast “Daily Variety”, Jazz Tangcay, Variedad’El editor senior de crafts, explica por qué las estrellas se han alineado y esta temporada de premios cinematográficos ya ha marcado un momento decisivo para las directoras de fotografía.

(En la foto: directores de fotografía Autumn Durald Arkapaw, Alicia Brooks y Amy Vicente)

Escuche la variedad diaria en iHeartPodcasts, Pódcasts de AppleVariedades Pódcast de YouTube canal, Música Amazonas, Spotify y otras plataformas de podcasts.