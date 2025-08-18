Por qué la serie de ciencia ficción, la serie de géneros resuenan ahora más que nunca con los votantes del Emmy

La ciencia ficción y el horror se han convertido en fuerzas en los Emmy, con «El pingüino«»El último de nosotros«» Andor «,» Severance «,» Paradise «y» What We Hagamos en las sombras «que califican las nominaciones en las principales categorías: actuación, escritura y las mejores series.



«The Last of Us» Showrunner Craig Mazin acredita a «El señor de los anillos» para el surgimiento del género. «Hubo una aplicación de calidad y consideración en esa historia, y no descartó sus elementos de género. Los abrazó», dice. «Los elementos de género tienen más en común con la mitología y la leyenda que cualquier otra cosa, y la mitología y la leyenda son el tipo más básico de narración que tenemos».



Y los números muestran que la narración de historias trasciende el género.



Mazin dice que en la televisión, todo se reduce a la calidad del guión. «Si puedes entregar algo donde un agente puede decirle a un actor: ‘Oye, escucha, este es un programa sobre zombis de hongos. Pero no, no es. Es un programa sobre un padre y una hija. Es un programa sobre la pérdida. Es un programa sobre la comunidad, es un programa sobre Hope, y es un programa sobre venganza. Léelo».



Señala el episodio de Nick Offerman de la temporada 1, que le ganó un Emmy: «Pensé, ‘El guión que te envía no parecerá que se trata de un espectáculo de zombie, parecerá ser sobre algo completamente diferente’. Los actores se emocionan, creo, de simplemente hundir sus dientes en buenas partes «.



El showrunner de «The Penguin» Lauren Lefranc señala que Cristin Milioti, quien anotó un nomano del Emmy por su interpretación de Sofía Falcone, hizo muchas preguntas sobre la historia de fondo de su personaje.



«Fue algo muy mágico, sinceramente, trabajar con todos de manera cohesiva para descubrir dónde comienza Sofía y dónde termina. Y está muy vinculado a su trauma. Está vinculada a cómo se llevó a ella misma. Cristin trabajó con un entrenador de movimiento, lo cual fue su propio hecho, en términos de su propio proceso. Pero fue porque sabíamos que Sofía estaba en gran parte en gran Lanzado por su padre en el desgarrador Asylum de Arkham.



«También soy muy consciente de algunas de las cosas que has visto una y otra vez en un género como este, y que también quería avanzar activamente, especialmente como alguien que es fanático del género de cómics, el género del crimen», dice ella.



Crear personajes femeninos completamente formados era esencial para ella, porque cuando veía a otros dramas criminales creciendo, nunca fueron tan desarrollados como los hombres. «Era importante para mí centrar realmente a muchas mujeres complicadas y defectuosas en el programa e tratar de darles riqueza, e intentar luchar activamente contra algunos de los tropos que también has visto antes».



En el episodio 6, Sofía, que ya ha establecido métodos bastante violentos en su profesional.

tratos, debe obtener información de Eve (Carmen Ejogo).



«Creo que hemos visto cosas como esta antes, donde supone que va a morir porque es una trabajadora sexual, porque esto es a menudo lo que sucede. Así que nos apoyamos en eso y luego no tomamos esa decisión. Sofía no tomaría esta decisión», dice Lafranc. «No es solo un escritor que dice: ‘Oh, no quiero hacer eso’. Es como, creemos una dinámica interesante que se sienta muy real y humana, y simplemente no hagas lo que has visto un millón de veces «.



Lo que la ciencia ficción hace tan bien, según Mazin, es sostener un espejo de la casa divertida para la sociedad. «Sigue siendo nosotros, pero podemos ver qué sucede si continuamos proliferando las armas nucleares, si continuamos permitiendo que la Tierra se calienta a la derecha, si continuamos utilizando los antibióticos en exceso, si continuamos dejando que AI se haga cargo todos los días».



Lefranc tiene una visión larga: «Creo que se pueden contar buenas historias en cualquier género. Y creo que en este momento estamos en un clima donde la IP es el rey, y si ese es el caso, todos los escritores siempre encontrarán una manera de contar historias humanas sin importar el género».