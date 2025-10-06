Por qué la película Dwayne Johnson falló en la taquilla

Supongo que el público no podía oler lo que la roca estaba cocinando.

Drama deportivo con clasificación R de Dwayne Johnson «La máquina de aplastamiento«Fue noqueado en la taquilla con $ 6 millones, un comienzo trágico y Debut peor de la carrera para la estrella de la lista A. Esas ventas iniciales de entradas también son un gran golpe para A24que gastó $ 50 millones para producir (y mucho más para comercializar) la película y puede perder decenas de millones en el busto de taquilla.

¿Se confundieron los cinéfilos sobre lo que estaba cocinando la roca? «The Smashing Machine» presenta una rara actuación dramática de Johnson, quien se convirtió en un nombre familiar a través de películas de acción y franquicias familiares como «The Mummy», «Fast and Furious» y «Moana». En «The Smashing Machine», interpreta al luchador y al campeón de UFC Mark Kerr mientras regresa a la carrera después de luchar contra el abuso de sustancias. Es un papel más arenoso y más emotivo para el luchador de la WWE convertido en actor, uno que está muy alejado de Luke Hobbs, el Rey Scorpion o el Demigod Maui. Aunque los críticos eran en su mayoría receptivos (un 73% en Rotten Tomatoes), el público desestimó «The Smashing Machine» con una tibia calificación «B-» en las encuestas de salida de Cinemascore.

Aquí hay seis razones por las cuales «The Smashing Machine» fracasó en su debut en taquilla.

Crisis de identidad de la audiencia

¿Para quién era «The Smashing Machine»? Esa es la pregunta persistente después de un maldito fin de semana de apertura. A24, una querida compañía de cine independiente, posicionó «The Smashing Machine» como un drama de Arthouse con un llamamiento de premios. De ahí el estreno del Festival de Cine de Venecia y mucho sobre la principal transformación en pantalla del rock. (Eso es un clásico Narrativa de los Oscar.) Sin embargo, ese enfoque no se reflejó en la audiencia inicial de «The Smashing Machine», que atrajo principalmente a los hombres más jóvenes. Casi el 70% de las multitudes eran hombres y el 64% tenían entre 18 y 36 años, según los datos de Posttrak. En otras palabras, es el grupo demográfico objetivo para el comités tradicional de Johnson. Mientras tanto, solo el 8% tenía más de 55 años, un subconjunto clave para las versiones de Arthouse. Aquellos que fueron incentivados para comprar un boleto aparentemente estaban decepcionados en la acción (o falta de ella) en la pantalla, que se refleja en los puntajes débiles de la audiencia.

No hay razón para costarle al estudio $ 50 millones

Johnson ordena un gran día de pago para protagonizar películas, y eso generalmente tiene sentido dado gran parte de su Historial de taquilla. Pero este no era un vehículo estándar para la roca, por lo que debería haber estado dispuesto a ajustar su cheque de pago en consecuencia. Eso no es para disuadir a un actor de intentar algo nuevo o jugar contra el tipo, pero cualquier apuesta cinematográfica audaz se vuelve mucho más riesgosa con un precio de $ 50 millones. Dado el dinero en la línea, A24 decidió abrir la película en más de 3.000 teatros en todo el país en lugar de construir rumores con un lanzamiento de plataforma tradicional. Dado que los estudios y los propietarios de teatro dividen las ventas de boletos 50-50, «The Smashing Machine» requiere más de $ 100 millones para el equilibrio. Eso no es un problema para la mayoría de la filmografía de Johnson, pero es un punto de referencia que solo tres películas A24 han logrado. Y el público internacional podría no ser el rescate.

«Los dramas deportivos no viajan bien en el extranjero», dice David A. Gross, quien dirige la firma de consultoría de películas de franquiciaciones. «Cada país tiene sus propios mitos deportivos y sueños. La lucha estadounidense es un fenómeno local, y eso lo limitará al extranjero».

De pie y burla

A principios de septiembre, «The Smashing Machine» estaba rastreando un debut de $ 17 millones, una cifra decente en gran parte debido al amplio atractivo de Johnson. Sin embargo, en el fin de semana de apertura, las proyecciones cayeron a $ 15 millones y algunos anticiparon un comienzo de tan bajo como $ 8 millones. Incluso eso era demasiado elevado. El sábado, las estimaciones se redujeron nuevamente a $ 6.5 millones y se revisaron nuevamente el domingo a $ 6 millones. Los estudios rivales piensan que la cifra de tres días será más suave (más cerca de $ 5.5 millones) para cuando el número se finalice el lunes.

¿Qué hay detrás de la drástica caída en las expectativas? Un factor importante es probablemente obvio: pobre boca a boca. La asistencia comenzó a detenerse una vez que el público comenzó a ver y hablar sobre la película. Ahora se proyecta que «The Smashing Machine» alcanzará los $ 15 millones a nivel nacional al final de su carrera teatral. Ay.

Perdido en la traducción

Cuando «The Smashing Machine» se estrenó en Venecia, la película fue abrazado con una larga ovación de pie y aclamado como contendiente al Oscar. (Gritó a las almas resistentes que se pusieron de pie y vitorearon durante 15 minutos consecutivos). Benny Safdie, mejor conocido por colaborar con su hermano mayor Josh en películas como «Gems Unnut» y «Good Time», se llevó a casa el premio del festival al mejor director. Pero «The Smashing Machine» aprendió de la manera difícil en que el zumbido del festival no siempre se traduce en dólares de taquilla. No está claro ahora si la desastrosa participación comercial dañará las posibilidades de premios de la película, pero algunas películas se disfrutan mejor en el Lido.

Cinema de Can-Miss

Los propietarios de teatro no pueden enfatizarlo lo suficiente: el público necesita sentir una sensación de urgencia. Las películas que estallan en la taquilla tienden a formar parte de la conversación cultural. Cuando eso sucede, las personas se sienten obligadas a ver una película en su primer fin de semana, o enfrentan un FOMO serio. Es lo que alimentó la moda «Barbenheimer» y más recientemente impulsó a «pecadores» y «armas» a Estado de golpes de durmiente. En este caso, el marketing de «The Smashing Machine» no creó con éxito un momento «por qué ahora».

¿Fiebre de Taylor?

Taylor Swift fue el gran campeón de taquilla de este fin de semana, ya que «la fiesta oficial de lanzamiento de un showgirl» fue el número 1 con $ 33 millones. Esa poderosa figura es aún más impresionante teniendo en cuenta que el evento cinematográfico de la estrella del pop no se anunció hasta hace dos semanas. Es cierto que «showgirl» tomó algunas de las reservas para pantallas de gran formato de gran parte que A24 esperaba para «la máquina de aplastamiento». Pero los analistas creen que esa cifra era nominal si algo.

«No hay un cruce de audiencia significativo entre la base de fans de Taylor Swift y un drama deportivo impulsado por los hombres», dice Shawn Robbins, director de análisis de películas de Fandango y fundador de Box Office Theory. «Tal vez un pequeño grado de pantallas de formato de larga distancia no estuviera disponible, pero no creo que esté relacionado con el bajo rendimiento de ‘The Smashing Machine’.

Como «reputación» -era Swift diría: «No me culpes. «