Por qué la película de concierto ‘Sign O’ The Times ‘de Prince en IMAX es esencial

Príncipe fue posiblemente el músico más talentoso de la segunda mitad del siglo pasado, pero él no lo hizo fácil ser fanático.

Había cobrado de cabeza a la cima de las listas y la cultura pop con un nivel de talento, inteligencia y ambición de huracanes, pero una vez «Purple Rain ”lo convirtió en la superestrella global Siempre supo que lo estaría, comenzó a meterse con la gente, especialmente con sus nuevos fanáticos. Claro, todavía tenía singles exitosos masivos, al menos durante los próximos años, pero su música y su perfil público se volvieron progresivamente más extraños y más difícil de conectarse hasta que, a mediados de la década de 1990, todos menos los fanáticos más devotos habían renunciado.

Por supuesto, cambió esa narrativa más adelante en la vida, pero aunque muchas de sus ideas fueron años o incluso décadas por delante de su tiempo: vendiendo música en línea, planes de suscripción digital, abundantes álbumes y mercancías con boletos, y sobre todo, la importancia de los creadores que poseen los derechos de su trabajo, su ejecución de esas ideas fue a menudo controvertida, confusa, confusa o confusa (o las cuatro). Escribir «esclavo» en su rostro y cambiar su nombre a un símbolo impronunciable durante la década de 1990 podría haber sido una declaración profunda sobre los derechos de los artistas en su mente, pero no era tan comprensible para el humano promedio como la explicación metódica de Taylor Swift del mismo problema que ella luchó por su música 30 años después. La música de Prince durante esos años no fue mucho más fácil de entender.

Pero durante unos pocos años gloriosos a mediados de los años 80, sus instintos pop e innovación musical estuvieron en una gloriosa sincronización, y ese es el período exacto capturado en el Álbum de 1987 «Sign O ‘The Times» y gira, y la película de conciertos del mismo nombre, que se muestra en los teatros IMAX por primera vez solo durante una semana, a partir del viernes (29 de agosto).

«Purple Rain» podría haber sido el éxito de taquilla, pero esta era fue el sonido y la visión de un genio que explora cuán lejos podría llegar su creatividad, y puedes verlo deleitándose en esa creatividad en este documento electrizante de esa gira de 1987, que se considera casi universalmente una de las mejores películas de conciertos jamás hechas. De hecho, en el momento de su lanzamiento en 1988, generó citas de prensa sobrecalentadas como «Esto es sin duda la mejor película de conciertos jamás realizada» y «hace que Michael Jackson se vea clavado en el piso».

¿Por qué es eso y por qué la versión IMAX de «Sign O ‘The Times» es tan esencial incluso para los fanáticos casuales? Después de todo, la película se centra casi por completo en ese álbum, a pesar de que tocó clásicos como «1999», «Let’s Go Crazy» y «Purple Rain» en esta gira, no están incluidos en la película (probablemente porque había lanzado un Video de concierto de larga duración incluidos solo un par de años antes). Basado en una proyección anticipada en Nueva York la semana pasada, hay varias razones: cuentemos las formas …

a) Primero y lo más importante: Captura a Prince en el pico absoluto de sus poderes como intérprete, cantante, compositor e innovadorcon una de las mejores bandas de su carrera, especialmente Sheila E. En la batería y la voz, el cantante/tecladista Boni Boyer, una sección de bocina y bailarina/cantante Cat Glover. Como siempre, se deleitó en hacer que las cosas muy difíciles se vieran sin esfuerzo, despegando la guitarra virtuosa o los solos de teclado mientras canta, bailan y Realización de la banda al mismo tiempo. En un momento, hace una especie de cangrejo en su espalda a través del escenario, entra en una división completa y luego se desliza hacia arriba en un giro; En otro, se desliza por el piso entre las piernas de la Glover con un extremo del extremador y se quita la falda con los dientes.

Al igual que todos los conciertos de Prince, fue una producción elaborada, con múltiples cambios de vestuario: los temas de esta era visual incluían los colores de melocotón y negro, señales de paz, flechas, corazones y flecos, un escenario de varios niveles y mucha iluminación de neón.

b) el El álbum «Sign O ‘the Times», más de la mitad de los cuales se interpreta aquí, no es solo la obra maestra creativa de PrinceTiene muchos éxitos: «U Got the Look» fue un sencillo número 1, después de todo, y es un deslumbrante abuelo de sus talentos y versatilidad. Hay un pop soleado en «Play in the Sunshine» y «Yo nunca podría tomar el lugar de tu hombre», funk Grind en «» U Got the Look «y» Hot Thing «, eventos actuales (y trabajo de guitarra ardiente) en la canción principal, bullicioso R&B en» Va a ser una noche hermosa «y una especie de balada de rock-balada en» The Cross «.

Y a pesar de que el álbum había salido durante solo un par de semanas cuando se filmaron los programas, sus canciones (muchas de las cuales no se realizarían nuevamente durante años, si es que lo hace) adquiren una nueva dimensión en el entorno en vivo. El espectáculo comienza con Just Prince y Glover interpretando la canción principal, pero durante el segmento de extracción de martial al final, los miembros de banda vívidamente disfrazados se pavonean en el escenario como una banda de música, y desde allí la energía del programa es explosiva. El alegre gancho del teclado de «Yo nunca podría tomar el lugar de tu hombre» suena aún más exuberante cuando se interpreta por su sección de bocina, y «Forever in My Life», que es solo un ritmo de repuesto y conmovedor en el álbum, se revisa en un raveup casi evangelio en un entorno en vivo, completo con testimonio de Boyer.

c) el La película estuvo fuera de circulación durante décadas y no se ha proyectado ampliamente en los cines durante casi 40 años. A partir de la década de 1990, Prince se comprometió tanto a poseer y recibir una compensación justa por su trabajo creativo que simplemente sacó parte del mercado, incluida esta película. Después de su ejecución inicial, estaba disponible en VHS y brevemente en DVD, pero cuando Prince decidió que el modelo financiero no estaba funcionando para él, simplemente lo hizo no estar disponible, junto con la mayoría de sus videos musicales. De hecho, durante las primeras docenas de años de YouTube y plataformas similares, empleó a un equipo legal para emitir avisos de derribo cada vez que un fanático subía sus videos, lo que significaba que esos videos y esta fantástica película solo se podían encontrar en viejos DVD o plataformas de video en el extranjero cargadas de virus. Eso puede haber protegido su trabajo de alguna manera, pero también significaba que al menos dos generaciones de fanáticos de la música no podían ver esta notable película (o innumerables horas de videos y imágenes de conciertos) sin una laboriosa investigación.

d) Suena y se ve mucho mejor. El sonido restaurado es glorioso, saliendo de los altavoces con claridad y golpe que las versiones anteriores, es decir, VHS y copias de DVD y imágenes en línea inestables de contrabando, no pueden tocar. Y aunque la calidad de la película de la versión IMAX es granulada, después de todo, se hizo en 1987, y hacia el final de la película, parece que algunos de los videos fuente pueden haber estado ligeramente dañados (se ve algunas motas, como en los viejos noticiarios), eso es una objeción menor, simplemente no espera un nivel de restauración de Peter Jackson.

Tampoco es 100% una película de concierto, mientras que las cuatro fechas finales de la gira se filmaron y grabaron en junio de 1987, Prince aparentemente estaba descontento con la gran cantidad de imágenes y reshotó todo el espectáculo en su escenario sonoro de Paisley Park con unos pocos cientos de extras que sirvieron como audiencia, por lo que se sacude un gran porcentaje de la película de ese reshoque. Del mismo modo, hay breves interludios dramáticos entre algunas de las canciones relacionadas con una trama delgada sobre el papel sobre la lucha de gatos con su novio y perseguir una relación con Prince, y la actuación de «U Got The Look», con Sheena Easton, es en realidad un video musical separado filmado en el set e insertado en el medio del concierto como una especie de secuencia de ensueño.

¿Pero te importará mucho eso mientras miras la película? Probablemente no, porque …

mi) Es lo más cerca que podrás ver un concierto de Prince hoy. Es posible que haya habido mejores cantantes, bailarines, instrumentistas, artistas y artistas visuales, pero absolutamente nadie combinó esos talentos tan vívidamente como Prince. Aquellos de nosotros la suerte de haberlo visto en su pico recordar lo emocionante, y qué sobrecarga sensorial monumental fue, esos espectáculos. Tres de estos músicos – GuisoBoyer, y por supuesto el hombre mismo – ya no están con nosotros, por lo que no volverá a suceder.

La tecnología tiene un largo camino por recorrer antes de que pueda recuperar completamente la sensación de un concierto de Prince, pero «firmar de los tiempos» se acerca …