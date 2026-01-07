¿Por qué la esposa del presidente venezolano también fue secuestrada por EE.UU.? Esta es una acusación grave para Cilia Flores

Estados Unidos, VIVA – Sábado 3 de enero de 2026, Presidente Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores detenido. Varias tropas de élite estadounidenses, la Fuerza Delta, los llevaron a los dos desde su residencia en helicóptero a Nueva York, Estados Unidos.

El arresto de Cilia Flores también plantea grandes interrogantes para el público. ¿Por qué también se llevaron a la primera dama de Venezuela? ¿Qué cargos ha dirigido Estados Unidos a Cilia Flores?

Aunque parezca normal, quién hubiera pensado que Cilia Flores tiene un gran poder en el mapa político de Venezuela. Durante mucho tiempo se ha dicho que Flores tiene igual o a veces incluso mayor poder que otras figuras del régimen de gobierno del país, incluida Delcy Rodríguez, la ex vicepresidenta que ahora se desempeña como líder interina del país.

En relación con la acusación en su contra, los fiscales estadounidenses acusaron a la pareja presidencial de beneficiarse de un tráfico de drogas a gran escala que llenaba los bolsillos de funcionarios venezolanos y sus familias, al mismo tiempo que beneficiaba a narcoterroristas que operaban con impunidad en Venezuela y ayudaban a producir, proteger y enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Los fiscales alegan que la pareja era parte de Cartel de los soles (Cártel del Sol), que Estados Unidos considera una organización criminal, aunque los analistas de seguridad consideran que no es un grupo real. Más bien es una descripción dramática de cómo Maduro permite que redes criminales, incluidos altos funcionarios militares, exploten industrias ilegales como el contrabando de cocaína.

La acusación alega que Flores recibió cientos de miles de dólares estadounidenses o el equivalente a aproximadamente Rp. 1.500 millones en sobornos para concertar una reunión en 2007 entre un narcotraficante a gran escala y el entonces jefe de la agencia antinarcóticos de Venezuela. Según los fiscales, ambas partes acordaron pagar sobornos mensuales más 100 mil dólares o el equivalente a Rp. 1.500 millones para garantizar que cada vuelo de cocaína fuera seguro, parte de los cuales se le pagó a Flores.

El documento de acusación también menciona acontecimientos de 2015, cuando dos de sus sobrinos fueron arrestados por agentes estadounidenses por planear enviar cientos de kilogramos de cocaína desde el hangar presidencial en un aeropuerto venezolano, con el objetivo de recaudar 20 millones de dólares o el equivalente a 300 mil millones de IDR para financiar la campaña de Flores en el Congreso. Ambos sobrinos fueron condenados en Estados Unidos en 2016.