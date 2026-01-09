Por qué Kaouther Ben Hania detuvo todo por The Voice of Hind Rajab

Hay voces que, una vez escuchadas, no pueden dejar de escucharse.

Para el cineasta tunecino Kaouther Ben HaniaLa voz de Hind Rajab, de cinco años, pidiendo ayuda mientras las fuerzas israelíes rodeaban el coche de su familia en Gaza en enero de 2024, se convirtió en un imperativo artístico y moral que no podía ignorar.

“Una vez que escuchas su voz, no puedes dejar de escucharla”, dice Ben Hania, recordando el momento en que encontró por primera vez la grabación de audio mientras navegaba por las redes sociales en un aeropuerto de Los Ángeles durante su campaña para el Oscar por Four Daughters. «No fue realmente una decisión. No dije que elegí el tema de mi próxima película. Estaba trabajando en otra película y me detuve cuando escuché su voz. Necesitaba responder al sentimiento que estaba experimentando: un sentimiento muy profundo de impotencia, tristeza e ira».

Ese impulso se convirtió en “La voz de Hind Rajab«, una coproducción entre Túnez y Francia que se ha convertido en una de las películas más urgentes y emocionalmente devastadoras del año. El largometraje narrativo sigue a un equipo de respuesta de la Media Luna Roja corriendo para rescatar al niño atrapado, incorporando grabaciones de audio reales de las conversaciones de Hind con los despachadores. La película se estrenó en el Festival de Cine de Venecia, donde recibió una de las ovaciones más largas del evento, y desde entonces se ha convertido en la presentación oficial de Túnez en la carrera por los Premios de la Academia, aterrizando en la lista de finalistas al Oscar a la mejor película internacional.

El enfoque de Ben Hania estuvo guiado tanto por la moderación ética como por la urgencia. «Desde el principio, supe que la grabación (la voz de Hind) tenía que ser central», dice. Variedad durante el Podcast del circuito de premios. “Quería honrar su voz”. La elección de una recreación narrativa en lugar de un documental tradicional surgió de cuestiones de perspectiva y responsabilidad. «Mostrar lo que había dentro del coche, o mostrarse a sí misma Hind, nunca fue una opción», explica. «No soy el primer cineasta que se enfrenta a filmar un genocidio. Esas preguntas ya se han hecho antes. Mostrar la muerte de un niño no es ético».

El viaje de la película desde Venecia hacia una distribución más amplia ha sido complicado, una realidad que Ben Hania anticipó. “Desde el momento en que comencé este proyecto, en un momento en el que la conversación era casi imposible, supe que sería un viaje difícil”, dice. «Sabía que la película sería examinada minuciosamente, que tendría que verificar todo una y otra vez». Aún así, las reacciones de la audiencia han sido sorprendentemente consistentes, y los espectadores describen la experiencia como emocionalmente abrumadora y transformadora.

A medida que avanza la temporada de premios y la película llega a nuevas audiencias, Ben Hania sigue centrada en su objetivo principal: garantizar que la voz de Hind Rajab no sea olvidada. Recientemente conoció a la madre de Hind, ahora evacuada de Gaza, en el Festival de Cine de Doha. Aunque no pudo ver la película ella misma, la madre de Hind asistió a las proyecciones para presenciar las reacciones del público.

«En Gaza, no pudo ofrecerle a su hija un funeral adecuado», dice Ben Hania. «Para ella, estar con el público y ver su respuesta ha sido muy reconfortante. Le da fuerza».

