Por qué Jonathan Kuminga rechazó la oferta mejorada de los Warriors

Guerreros de Golden State agente libre restringido Jonathan Kuminga Se está manteniendo firme, incluso después de que el equipo mejoró su oferta de un contrato de dos años y $ 45 millones a un contrato de tres años y $ 75.2 millones, incluidos $ 54 millones totalmente garantizados, Anthony Slater y Shams Charania de ESPN reportado Lunes.

La estrella de 22 años cree que es capaz de rendimiento a nivel All-Star y ve el robusto mercado de agentes libres del próximo año como una oportunidad para el control profesional, según el informe.

Kuminga pesa futuro sobre el pago inmediato

La renuencia de Kuminga se deriva de la creencia de que los guerreros han limitado su potencial y la perspectiva de la agencia libre sin restricciones el próximo verano, cuando al menos 10 equipos se proyecta que tengan un espacio de capitalización sustancial.

«… Kuminga ha declarado la creencia de que tiene un potencial de estrellas multitimitas. Ha alineado un seguro de pérdida de valor para protegerse en caso de que firme la oferta calificada. Está intrigado por la posibilidad de la posibilidad de una agencia libre sin restricciones el próximo verano … no está obsesionando con cada dólar perdido en el momento y ve la oferta de la oferta limpia como un vehículo profesional para el control profesional».

Otros equipos Circle, los guerreros se mantienen firmes

Varios equipos han perseguido a Kuminga agresivamente.

El Phoenix Suns según se informa ofrecido los guerreros Royce O’Neale, Nick RichardsY todas las selecciones de segunda ronda disponibles junto con un contrato de cuatro años y $ 90 millones para Kuminga. El Reyes de sacramento inicialmente ofrecido Devin Carter, Saric Darioy dos selecciones de segunda ronda, más tarde actualización a Monje Malik y una selección de primera ronda protegida con un acuerdo de tres años y $ 63 millones.

El Milwaukee Bucks también interés expresado Pero se retiró después de que los guerreros solicitaron Bobby Portis en cambio. Tanto las propuestas de los Suns como las de Kings fueron rechazadas finalmente.

Van Gundy Pregunta preparación para el rol de estrella

A pesar de la confianza de Kuminga y el interés de la liga, el ex entrenador y analista de la NBA, Stan Van Gundy, sigue siendo escéptico.

«Solo tiene 22 años, sin mucha experiencia, ¿podría todo esto mejorar? Absolutamente», dijo Van Gundy El San Francisco Chronicle en agosto. «Si vas a tenerlo por ahí, tienes que jugar a través de él. Para mí, él es un anotador principal en un mal equipo o un anotador de banco en un buen equipo».

Playoff Flashpoints destacado tensión guerrera

Kuminga ha mostrado destellos de estrellato, particularmente cuando llevó a los guerreros durante Stephen CurryLa ausencia en los playoffs de la temporada pasada. En cuatro juegos contra el Minnesota TimberwolvesPromedió 24.3 puntos en 55% de tiro y 38.9% de tres. Sin embargo, los Warriors perdieron cada juego.

Ese estiramiento encapsula la tenencia de Kuminga en Golden State: fuertes números individuales pero un impacto limitado en la ganancia. Su ambición de convertirse en más que un jugador de rol se ha enfrentado con frecuencia con el sistema del entrenador Steve Kerr, que enfatiza el movimiento de la pelota y el espacio alrededor de Curry. Las listas sanas a menudo lo vieron relegado al banco a medida que aumentaban las apuestas.

«Me han pedido que gane» Kerr dijo en El show de TK En Mayo. «Y en este momento, no es un tipo que yo puedo decir, voy a jugar 38 minutos con la lista que tenemos – Steph, Palanqueta [Butler] y Draymond [Green] – y junta el rompecabezas de esa manera y espere ganar «.

Con el acercamiento del campo de entrenamiento, el futuro de Kuminga sigue siendo incierto. Su campamento está sopesando el riesgo de firmar la oferta de calificación para el control de la carrera contra la seguridad inmediata del contrato mejorado de los Warriors, dejando a la organización en un patrón de tenencia a medida que otros planes de la lista permanecen en flujo.