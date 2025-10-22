Por qué Joe Pesci no fue entrevistado para ‘Mr. Scorsese’

Para la mayoría de la gente, fue una pregunta fácil. Después de todo, Martín Scorsese es una leyenda viviente, un director que ha producido obra maestra tras obra maestra en una carrera que se ha extendido por décadas. Por eso, colaboradores como Robert De Niro, Jodie Foster, Leonardo DiCaprio y admiradores como Spike Lee y Steven Spielberg estaban ansiosos por estar frente a la cámara hablando sobre el genio cinematográfico de «Sr. Scorsese”, una serie documental de cinco partes que debutó recientemente en Apple TV.

Sin embargo, se eludió una entrevista. Rebeca Millerel director de la película.

“La única persona que dijo ‘no’ fue Joe Pesci«, dice Miller. «Realmente no quería ser entrevistado para esto».

Es sorprendente dado que Pesci ganó un Oscar interpretando a un gángster homicida en “Goodfellas” de Scorsese y realizó giros similares en “Raging Bull”, “Casino” y “The Irishman” del director. Pero en la serie, Scorsese revela que Pesci pudo retratar de manera convincente a asesinos empedernidos porque creció en Newark, Nueva Jersey, rodeado por el inframundo criminal.

«Marty lo explica un poco en el documental», dice Miller. «Habla de cómo Joe simplemente no quiere hablar de las experiencias que lo hicieron tan perfecto para este tipo de papel».

De hecho, la escena de “Buenos amigos” donde el personaje de Pesci parrillas amenazadoramente Henry Hill (Ray Liotta) sobre su comentario casual de que es divertido surgió de una improvisación basada en algo que el actor presenció.

“Esas personas calificaron a Joe mucho peor que a Marty”, dice Miller. «No creo que quiera repasar todo eso».

«Mr. Scorsese» es una celebración, pero no rehuye los períodos más oscuros de la vida y la psique del cineasta, explorando su temperamento volátil, sus luchas con las drogas y una sobredosis cercana a la muerte, y sus enredadas relaciones románticas (ha estado casado cinco veces). A sus 82 años, Scorsese no estaba interesado en ningún tributo retocado.

«Simplemente decidió en su corazón ser franco», dice Miller.

Parte de su apertura proviene de su matrimonio de décadas con Helen Scorsese, quien, según Miller, ha ayudado a su marido a encontrar satisfacción. También abrazó la meditación.

«Pasó por verdaderas transformaciones en su vida», dice Miller. «Se puede ver en las entrevistas anteriores en los años 70, que hay un tormento allí. Pero gracias a su relación con su actual esposa, Helen, hay una sensación de haber regresado a casa. Este es un hombre que fue perseguido por las Furias durante mucho tiempo y de alguna manera ha encontrado la paz».

También ayudó que Miller, un cineasta cuyos créditos incluyen “Maggie’s Plan” y “She Came to Me”, haya estado en la órbita de Scorsese durante algún tiempo. Su marido, Daniel Day-Lewis, protagonizó dos películas de Scorsese, «La era de la inocencia» y «Gangs of New York». Esta última fue una producción notoriamente caótica que superó el presupuesto y vio a Scorsese chocar con el productor Harvey Weinstein. En un momento dado, convencido de que uno de los guionistas que estaba en el set puliendo el guión estaba filtrando información a Weinstein, Scorsese entró corriendo a la oficina y arrojó su escritorio por la ventana. Resultó que se confundió y arrojó el escritorio de la persona equivocada.

«Estuve un poco en el set, pero yo era una madre joven en ese momento», dice Miller. «Escuché cosas desde la perspectiva de Daniel, pero aprendí mucho más al hacer esta película».

“Gangs of New York” fue nominada a 11 premios Oscar, pero es ampliamente vista como una de las películas menos exitosas de Scorsese. Es tremendamente ambicioso e intenta llevar al público al siglo XIX, cuando Nueva York estaba consumida por los prejuicios antiinmigrantes y la corrupción cívica, pero Scorsese nunca logró descifrar el guión. Incluso hoy en día, habla de ello como si estuviera inacabado y le vendría bien otra pasada.

“Las ‘pandillas’ tardaron 30 años en incubarse”, dice Miller. «Existe la sensación de que aún no ha terminado. Y me identifico totalmente con eso. Las obras de arte nunca están realmente terminadas, simplemente están abandonadas. En cierto punto tienes que dejarlas ir o nunca te irás».