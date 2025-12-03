¿Por qué Inara Rusli-Insanul Fahmi fue amenazada con una multa o prisión? ¡Esta es la Explicación Legal!

VIVA – Serie de matrimonios entre Inara Rusli Y Insanul Fahmi entrando ahora en una fase nueva y más seria. Después de que Wardatina Mawa, la esposa legal de Insanul, entregara a la policía el informe, este asunto se convirtió en una disputa legal que tiene el potencial de arrastrar a muchas partes a cargos penales. La situación se volvió aún más complicada cuando Inara informó, acusando a Insanul de engañarla al ser deshonesta sobre el estado legal de su matrimonio.

El desarrollo de este caso ha hecho que el público se pregunte: ¿por qué un matrimonio no registrado conlleva la amenaza de una multa o incluso de prisión? La respuesta resulta estar estrechamente relacionada con las leyes sobre adulterio que se aplican en Indonesia y el estatus de los «matrimonios no registrados», que no son reconocidos como matrimonios legales por el Estado. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Inara Rusli e Insanul Fahmi

La propia Wardatina Mawa admitió que tenía pruebas contundentes que hicieron que su informe fuera aceptado por los investigadores. Destacó que las medidas legales que tomó fueron cuidadosamente consideradas.

«La evidencia es muy precisa. No hay manera de que la comparta con los investigadores si no es exacta. Y no hay manera de que los investigadores retiren inmediatamente el artículo 284 del Código Penal», dijo Wardatina, citado en YouTube de Denny Sumargo el jueves 4 de diciembre de 2025.

A partir de aquí se desarrolló la polémica. Muchos internautas se preguntan: ¿pueden los matrimonios no registrados seguir tramitándose como delito de adulterio? Esta pregunta fue luego respondida por el contenido de educación jurídica impartido por Tania Putri. En su explicación enfatizó que los matrimonios no registrados no tienen estatus legal como matrimonio válido a los ojos del Estado.

Según Tania, las parejas que sólo tienen un matrimonio no registrado pueden ser denunciadas como sospechosas de adulterio si uno de ellos todavía está legalmente casado.

«La respuesta… ¡SÍ! porque los matrimonios no registrados no son reconocidos por la ley estatal. Prepárense para que aquellos de ustedes que tienen matrimonios no registrados sean reportados a su esposa legal», dijo.

Para entender por qué los casos Inara e Insanul son complicados, es necesario comprender dos bases jurídicas. El primero es el artículo 284 del Código Penal (actualmente aún vigente). Este artículo regula el adulterio para quienes están legalmente casados ​​y luego mantienen relaciones sexuales con otras personas. Los informes sólo pueden ser presentados por el cónyuge legal. La amenaza penal es una pena de prisión de hasta 9 meses. El informe de Wardatina Mawa hace referencia a este artículo porque es la esposa legal de Insanul.