¿Por qué Honda tiene 2 logotipos y cuál es original?

Yakarta, Viva – Honda Conocido como uno de los fabricantes automotrices más grandes del mundo, pero hay cosas interesantes que pueden no ser conscientes de mucho. Si presta atención, Honda en realidad tiene dos logotipos diferentes. Cada uno de estos logotipos tiene su propio significado y función para la empresa.

Citado Viva Automotive de LataSábado 20 de septiembre de 2025, su historia comenzó en 1948 cuando Soichiro Honda fundó esta compañía. En ese momento, Honda estaba más centrado en la producción. motocicleta que móvil. El primer logotipo que nació fue Honda Wing, inspirado en Dewi Nike, quien simboliza la velocidad y la libertad.

Este logotipo de ala se convirtió en una fuerte identidad de Honda en el mundo de dos ruedas. Cada moto Honda, desde lo clásico hasta lo moderno, siempre está unido al símbolo del ala. No es sorprendente que este logotipo se considera una representación del espíritu inicial de Honda.

Sin embargo, como el desarrollo de la compañía, Honda comenzó a explorar el mundo del mundo de cuatro ruedas. Para distinguir la línea de productos para automóviles de motocicletas, el segundo logotipo nació en forma de una gran carta «H». Este logotipo apareció por primera vez en un pequeño auto Honda T360 en 1962.

El logotipo de la letra «H» continúa desarrollándose después de los tiempos. La forma se amplió al principio, luego cambió más más delgada en 1969. Hasta finalmente, en 1981, «H» se enmarcó en una caja con la escritura de Honda debajo, y se convirtió en el precursor del logotipo moderno de hoy.

La diferencia entre estos dos logotipos no es una coincidencia, sino una estrategia de identidad. Honda Wing está dedicado a las líneas de motocicletas, los ATV y otros productos de PowerSports. Mientras que la letra «H» es la cara principal para sus autos, SUV y camiones.

Curiosamente, estos dos logotipos son igualmente fuertes y tienen fanáticos leales. Los amantes del motor a menudo se identifican con Honda Wing, que se considera legendario. Mientras que el propietario del automóvil está más familiarizado con el elegante y simple símbolo «H» «H».

En el mundo de las carreras, ambos también tienen un papel importante. El logotipo del ala de Honda a menudo aparece en el MotoGp Arena y el evento de motocross. Mientras que el logotipo «H» se puede ver en los autos de carreras de Fórmula 1 que usan un motor Honda.

En términos de filosofía, se considera que Honda Wing representa el alma de la libertad y la velocidad. Mientras que la letra «H» refleja la estabilidad, la simplicidad y la confiabilidad. La combinación de los dos muestra cómo Honda puede abrazar dos mundos diferentes.