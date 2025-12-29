Por qué ‘Heated Rivalry’ no puede competir en los Emmy por la temporada 1 o 2

Como «Rivalidad acalorada” continúa… calentar y convertirse en un gran éxito para HBO Max, han comenzado conversaciones sobre la próxima temporada de los Emmy. Si bien las series románticas se han destacado recientemente en la entrega de premios (ver “Nobody Wants This”, que obtuvo tres nominaciones para su primera temporada), esta adaptación no recibir el mismo tratamiento.

“Heated Rivalry” está financiada en su totalidad por la empresa canadiense Bell Media, la empresa matriz de Crave. Las reglas de los Emmy 2024-25 establecen que una “producción de televisión extranjera no es elegible a menos que sea el resultado de una coproducción (tanto financiera como creativa) entre socios estadounidenses y extranjeros, que preceda al inicio de la producción, y con el propósito de ser mostrada en la televisión estadounidense”. Si bien la Academia de Televisión aún no ha publicado el libro de reglas para 2025-26, es poco probable que se realicen cambios en esta regla.

“Heated Rivalry” estaba originalmente programada para 2026, pero luego Crave la adelantó con la esperanza de atraer más espectadores durante las vacaciones. Funcionó. Pero HBO Max no apareció hasta que terminó la temporada 1, demasiado tarde para convertirse en cofinanciador o productor, lo que significaba que no tenían voz creativa. En cambio, actúan únicamente como distribuidores en Estados Unidos.

Y eso quedará para la temporada 2, según el presidente de contenido y director ejecutivo de HBO, Casey Bloys.

«Eran no voy a estar involucrado”, dijo Bloys recientemente Variedad. «Creo que lo último que necesita el programa es que la gente se entrometa en lo que funciona. Así que no siento ninguna necesidad de opinar. Claramente, tienen una buena idea del programa y de lo que funciona. Estaré emocionado de recibir mis episodios y destacarlos en HBO Max».

Bloys conoció el programa gracias a Jason Butler, un ejecutivo de HBO que adquirió el programa para HBO Max en Australia. Butler llamó a Bloys a principios de noviembre y le preguntó si lo quería para Estados Unidos. Le envió los episodios y tres días después comenzaron a negociar.

“Fue un ‘sí’ fácil y muy rápido. Obviamente, soy un hombre gay, así que tenía la sensación de que esto podría causar cierta sensación”, dijo. «Pensé que estaba muy bien hecho. A decir verdad, me sorprendió que estuviera disponible, porque esto fue unas tres semanas antes de que saliera al aire».

Bloys añadió que estaba «muy impresionado» por la asequibilidad de la adquisición. «No conozco sus presupuestos, pero estoy muy impresionado con lo que hicieron en función del costo de adquisición. Lo que estamos considerando no es un presupuesto enorme».

Tierney agregó que estaba encantado de que HBO se convirtiera en el hogar de streaming en EE. UU., ya que el contenido de HBO tiene licencia para Crave en Canadá.

«Siempre decíamos: ‘Estamos tratando de hacer porno premium aquí’, ¡y por eso ahora somos porno premium en HBO!» dijo Tierney. «Ese sería el sueño. Pero hemos estado haciendo esto el tiempo suficiente para saber que ya nada garantiza una audiencia. Hay tanta buena televisión por ahí, que romper con el ruido parece un gran regalo».

La serie, que cuenta la historia de amor entre dos jugadores estrella de la NHL, que también son enemigos en el hielo, se convirtió en un gran éxito para Crave y HBO Max luego de su debut en noviembre. Ahora es la serie adquirida no animada mejor calificada en HBO Max desde su lanzamiento en 2020. Está entre los cinco primeros entre todos los debuts con guión en HBO Max este año. En Canadá, es el original de Crave más visto.