Por qué HBO Max no está presionando la represión para compartir contraseñas, dice David Zaslav

A pesar de Descubrimiento de Warner Bros.La institución reciente de una represión de contraseña en HBO MaxEl streamer en realidad te dejará en el gancho de ese por ahora.

«Todavía no hemos estado presionando el intercambio de contraseñas y la economía», CEO de Warner Bros. Discovery David Zaslav dijo durante la Conferencia de Comunidad y Tecnología de Goldman Sachs el miércoles. «La gente realmente está empezando a amar a HBO Max. Esa es la clave. Queremos que se enamoren de nuestro contenido, con nuestra serie, con la oferta diferenciada fuera de los EE. UU. Y luego, con el tiempo, es un poco complicado, con el intercambio de contraseñas, vamos a comenzar a comenzar a impulsar eso. Creo que nuestra capacidad de aumentar el precio a medida que las personas se vuelven cada vez más enamoradas de la calidad que tenemos y la serie que tenemos y la serie solo hemos tenido la habilidad real porque no hemos tenido una habilidad real. ¿Hay demasiados jugadores, para mantenerse con vida, muchos de los jugadores han decidido bajar los precios agresivamente «?

Continuó: «Los consumidores en Estados Unidos pagarían el doble hace 10 años por el contenido. La gente estaba gastando, en promedio, $ 55 por contenido hace 10 años, y la calidad del contenido, la cantidad de contenido que estamos obteniendo, el gasto es de 10 o 12 veces y están pagando dramáticamente menos. Creo que queremos un buen negocio para los consumidores, pero creo que con el tiempo, hay una oportunidad real, particularmente para nosotros, en esa calidad de calidad, para aumentar el precio». »

Warner Bros. Discovery está en proceso de en gran parte Descansar el acuerdo de Discovery-Warnermediacon Zaslav dispuesto a convertirse en presidente y CEO de Studios y Streaming Company separados (que se llamará Just Warner Bros.) al finalizar la división de la compañía Se espera que ocurra a mediados de 2026. El miércoles, Zaslav señaló a April como el mes objetivo para el cierre. El CFO actual de WBD, Gunnar Wiedenfels, se convertirá en director ejecutivo de Discovery Globalque albergará las redes de televisión del conglomerado y el descubrimiento+.