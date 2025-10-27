Por qué funciona la controvertida secuencia

ALERTA DE SPOILER: Esta historia contiene spoilers de “Una casa de dinamita”, ahora transmitiendo en Netflix.

El thriller político “Una casa de dinamita” trata sobre una situación caótica e inestable y, en una situación en la que hay mucho menos en juego que lo que describe la película, también ha sido víctima de una.

Dirigido por Kathryn Bigelow En su regreso al cine después de una pausa de ocho años, esta película es una entre varias cuya suerte ha vacilado enormemente en los inicios de la carrera por el Oscar. “Buzz” –a diferencia de las cifras de audiencia o las eventuales nominaciones a premios– es verdaderamente incuantificable, pero después de recibir prodigar crítico elogio Fuera del Festival Internacional de Cine de Venecia, la última película de Bigelow fracasó cuando se proyectó en el Festival de Cine de Nueva York. Se ha debatido mucho una proyección de la prensa y la industria en la que se dijo que los momentos finales de la película fueron recibidos con carcajadas.

Ese final parece, para muchos, ser el último punto conflictivo de una película que, a pesar de su popularidad inicial (actualmente ocupa el puesto número 1 en la lista de audiencia de Netflix, superando incluso a “KPop Demon Hunters”), ha frustrado y bloqueado espectadores. La acción de “Una casa de dinamita” se desarrolla tres veces, en una versión extendida en tiempo real, mientras vemos a varios niveles del gobierno federal responder a un misil de origen desconocido que golpea inminentemente a Chicago.

Para aquellos que no estaban familiarizados con la presunción estructural de la película, la repetición (incluida la presentación de cierta información varias veces a lo largo de las tres narraciones de la historia) puede haber resultado incómoda. Y la película que concluye con un corte después de que el presidente (Idris Elba) toma una decisión sobre si lanzar ataques de represalia y solo muestra breves imágenes de varios personajes, conocidos o no, dirigiéndose a un búnker nuclear, parece no haber sido lo suficientemente definitiva para algunos. “Una Casa de Dinamita”, dice el argumento, hizo una promesa: mostrarnos lo que sucede cuando Estados Unidos es alcanzado por una bomba nuclear. ¿Le falta el coraje de sus convicciones?

Bueno, no. (Confíe en las redes sociales para decidir que la directora que, hace más de una década, fue criticada por su descripción brutalmente franca de la tortura en “Zero Dark Thirty” ahora ha perdido los nervios). “A House of Dynamite” actualmente puede no estar bien servida si se presenta en un servicio de transmisión de servicios domésticos algo fuera de contexto; en el sentido de que, a pesar de todo el enfado de su historia, termina con una nota de eufemismo poético.

Pero entonces: no necesitamos ver la bomba impactar, o lo que sucede después de que el jefe de Estado de Elba toma su decisión, para comprender que el mundo tal como lo conocemos ha terminado. De hecho, aunque considero que “Una casa de dinamita” es defectuosa, su imperfección radica en que el guión de Noah Oppenheim nos explica en exceso que el escenario es tan espantoso como es. (Oppenheim, el escritor de “Jackie” y de la serie de Netflix “Zero Day”, es un ex ejecutivo de noticias de televisión y se siente muy a gusto en el modo explicativo). Para cuando Elba toma una decisión imposible –si quedarse sentada y esperar a ver qué sucede, o lanzar armas a ciegas contra adversarios políticos que pueden o no ser responsables– sabemos lo que decidirá. Y entendemos cuáles serán las consecuencias.

Hay poca grandeza en “Una casa de dinamita”, a pesar de todas las implicaciones de alto vuelo de su historia; El fin del mundo, nos dice, será supervisado por funcionarios gubernamentales que intentarán descubrir cómo hacer que su conferencia Zoom funcione. La única muerte notable en pantalla, el suicidio del personaje del Secretario de Defensa de Jared Harris, es filmada desde muy lejos y sin ninguna indicación particular de la toma o la partitura; Un compañero periodista en mi proyección me preguntó, después de que pasaron los créditos, si eso había sucedido. Y los pequeños detalles en la secuencia final son reveladores y fáciles de pasar por alto. (Esto se aplica a varias notas de gracia a lo largo de la historia, como las repetidas insinuaciones de que el personaje de Elba es inexperto y está loco antes de que, al final, permita que su asistente militar lo convenza de una escalada nuclear).

Los diversos funcionarios gubernamentales que buscan refugio parecen estar en estado de shock mientras avanzan hacia los autobuses donde escasean los asientos; Mientras el personaje de Greta Lee y su pequeño hijo se mueven por la pantalla, voces de agentes de la policía militar nos informan que un autobús ya está lleno y listo para ser enviado, mientras que a otro solo le quedan dos asientos. El potencial de todas estas personas para escapar se está desvaneciendo, y son ellos los que tienen la apariencia de tener acceso. A medida que la cámara se aleja de los funcionarios que suben a los autobuses (y de una mujer infeliz a quien, en voz en off, se nos dice que “no está en la lista”), aparece a la vista el destino de los autobuses: un chyron en pantalla indica que nos dirigimos a Raven Rock, un “búnker nuclear autosuficiente”. (En una breve coda, vemos a un soldado de rodillas en oración, el único recurso que le queda).

El punto que se ha señalado en todas partes con una finalidad dolorosa: el único lugar seguro en la tierra está excavado en la ladera de una montaña. Lo que significa que todos ellos, desde los que se alejaron de los autobuses hasta los que nunca tuvieron la oportunidad de subir… El cerebro del espectador intenta rechazar lo que sigue lógicamente.

Lo que puede empezar a explicar la impopularidad del final. Simpatizo con aquellos que querían ver lo que vino después, pero la invitación de la película a usar la imaginación lleva a aquellos que aún no han visto la película a pensar en un escenario que golpea mucho más fuerte que cualquier cosa que CGI pueda evocar. Esta película trata sobre el procedimiento del gobierno que se enfrenta a un peligro mortal y no está preparado para responder. Su visión de nuestros últimos días no es la de fuego y cenizas, sino la de una empleada del gobierno arrastrando su bolso de mano y a su hijo al búnker para tratar de descubrir si lo que queda de la humanidad tiene algún futuro. La primera de esas visiones ciertamente sería aterradora. Pero el que eligió Bigelow es absolutamente aterrador. Merece una segunda mirada por parte de cualquier miembro de la audiencia que tenga el descaro.