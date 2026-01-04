¿Por qué Estados Unidos arrestó al presidente de Venezuela?

Estados Unidos, VIVA – A principios de 2026 el mundo quedó conmocionado por los ataques aéreos lanzados por Estados Unidos contra Venezuela. El incidente ocurrió desde la noche del viernes hasta la madrugada del sábado 3 de enero de 2026 en la capital de Venezuela, Caracas.

No sólo atacaron la capital del país, las fuerzas militares estadounidenses también arrestaron al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Trump también compartió una foto del presidente venezolano en su plataforma Truth Social con la leyenda «Nicholas Maduro en el USS Iwo Jima».

Actualmente se sabe que Maduro y Flores se encuentran en Estados Unidos. Los dos también serán juzgados en Nueva York acusados ​​de participación en un ataque terrorista, dijo la fiscal general estadounidense Pam Bondi, citada por The Guardian, el lunes 5 de enero de 2026.

El impactante ataque y el arresto sin precedentes de un presidente en ejercicio es la culminación de meses de intensa campaña de presión estadounidense contra Venezuela.

Desde septiembre, la marina estadounidense ha desplegado una gran flota frente a las costas de Venezuela, llevando a cabo ataques aéreos contra barcos acusados ​​de tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico, y confiscando petroleros venezolanos.

Se informó que al menos 110 personas murieron como resultado de los ataques a estos barcos. Los grupos de derechos humanos evalúan que esta acción tiene el potencial de ser categorizada como un crimen de guerra.

Esta medida fue la acción militar estadounidense más grande y abierta en América Latina desde la invasión de Panamá en 1989. Esta operación relámpago conmocionó a la comunidad internacional, tanto aliadas como opositoras de Estados Unidos, que no esperaban una intervención tan descarada en otro país.

En una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, Trump dijo que Estados Unidos gobernaría el país hasta que se produjera una transición de liderazgo. También dijo que petroleras estadounidenses entrarían a Venezuela.

«Ningún país en el mundo puede lograr lo que Estados Unidos ha logrado», dijo Trump con aire de suficiencia.

Bombardeo de Venezuela y arresto de maduro marcando una escalada seria y dramática de la campaña estadounidense. El futuro del régimen gobernante en Venezuela es ahora incierto. Aunque Trump afirmó que Estados Unidos determinaría el destino del país, el ejército venezolano todavía parece controlar su territorio y sus activos militares.