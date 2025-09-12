Por qué es clave que los Emmy honraron a la corporación para la transmisión pública



Mi primer trabajo de informes fuera de la universidad fue para la publicación comercial de la industria de la televisión Electronic Media, que me enviaron a Washington, DC, para cubrir la Comisión Federal de Comunicaciones, el Congreso y los Medios Públicos. Fue un manejo de tiempo embriagador que ritda, justo después de la aprobación de la Ley de Telecomunicaciones de 1996, que desreguló la propiedad de los medios y preparó el escenario para el crecimiento descomunal de los gigantes de los medios de comunicación actuales.

Durante esa breve temporada en DC, aprendí mucho sobre el valor de los medios públicos, e incluso en aquel entonces que los pubcasters de la ciudad natal se volverían más importantes para las comunidades a las que sirvieron cuando la consolidación tomó estaciones de radio y televisión locales y los convirtió en parte de las grandes cadenas nacionales sin rostro.

En ese trabajo, aprendí sobre el intrincado funcionamiento interno del Corporación para la transmisión públicaLo que ayudó a financiar las operaciones de las estaciones de radio y televisión pública locales, que a su vez pagaban las cuotas a PBS y NPR (entre otros proveedores de programas) por el derecho a llevar sus programas. CPB también desempeñó un papel vital en proporcionar fondos para documentales, tarifas de ciencia y naturaleza, espectáculos para niños y otros programas.

«Sesame Street», «El vecindario del señor Roger», «Nova», «Frontline»: la lista continúa de la programación crítica que probablemente no existiría sin la ayuda de CPB.

Pero desde el principio, la transmisión pública estaba en la mira de los políticos de derecha que se irrumpieron ante la idea de que el gobierno apoyara la tarifa socialmente relevante y a menudo educativa. Lo criticaron como «liberal» o «inclinado a la izquierda», como si las historias que mostraran empatía, expusieron la injusticia o simplemente les enseñen a los niños cómo leer eran partidistas. Famoso en 1969, mientras la administración de Nixon intentaba abordar el apoyo gubernamental de la transmisión pública, el «señor» Fred Rogers salvó el día y obtuvo fondos simplemente demostrando el poder del medio. «Creo que si nosotros en la televisión pública solo podemos dejar en claro que los sentimientos son mencionables y manejables, habremos un gran servicio para la salud mental», dijo, dando solo un ejemplo de lo que estaba tratando de hacer con su programa en PBS.

No todos los conservadores eran enemigos de transmisión pública. Había una gran tradición de apoyo bipartidista para la financiación del gobierno, y muchos republicanos eran tan protectoras de sus estaciones locales de PBS como lo eran los demócratas. Pols de todas las rayas sabían cuán populares eran PBS y NPR, y finalmente no quería enfrentar la ira de los componentes enojados preguntándose a dónde fue Big Bird. Y en muchas de las áreas rurales que con frecuencia estaban representadas por los republicanos del Congreso, las estaciones de radio y televisión pública eran líneas de vida, a menudo los únicos emisores capaces de compartir información de emergencia importante.

Hasta hace poco, parecía que había suficiente apoyo para proteger la transmisión pública de estas amenazas políticas en curso. Pero estos son momentos diferentes, y el culto a la personalidad en torno al presidente Trump ha quitado cualquier columna vertebral que alguna vez tuvieron los partidarios republicanos de los medios públicos. El Congreso Republicano en Julio aprobó el paquete de rescisión de Trump, eliminando $ 1.1 mil millones en fondos cruciales para la transmisión pública que había sido aprobada durante los próximos dos años. Sin ese dinero, la corporación para la transmisión pública está programada para cerrar. Y el destino de cientos de estaciones de radio y televisión está en el aire.

Es desgarrador, y me alegro el Academia de televisión está destacando la situación trágica al honrar al CPB con su premio de gobernadores. La academia presentó el Emmy especial al presidente y CEO de CPB, Patricia de Stacy Harrison (¡un republicano, por cierto!), Que ha dirigido la organización desde 2005, el pasado fin de semana.

Hasta ahora, los intentos de restaurar los fondos de CPB no han tenido éxito, y no estoy seguro de que alguna vez suceda bajo esta administración. Un servicio de transmisión pública disminuida está en línea con lo que la administración Trump está tratando de hacer cuando blanquea la historia en los museos, apoya la prohibición de los libros, las compañías de medios de comunicación al silencio y otros movimientos despreciables. Los déspotas prefieren mantener a sus constituyentes en la oscuridad, y el defundir PBS/NPR es una forma de eliminar fuentes vitales de información y la verdad. Espero que eventualmente veamos un CPB revivido que ayuda a financiar las historias que todos necesitamos escuchar, y estoy alentado al ver que la academia de televisión está de acuerdo.

Le pedí a Harrison que nos diera una actualización sobre dónde están las cosas con el CPB, a través de algunas preguntas por correo electrónico. Aquí estaban sus respuestas:

¿Qué sucede junto a la organización? ¿Cómo se financiarán los emisores públicos sin el CPB?

Sin fondos federales, CPB debe reducir nuestras operaciones. Sin CPB, el sistema de medios públicos enfrenta un profundo desafío. El modelo de financiación de los medios públicos fue diseñado como un taburete de tres patas, con fondos federales distribuidos por CPB, aprovechado muchas veces por las subvenciones estatales y otras, y las contribuciones de los espectadores y los oyentes. Las estaciones de medios públicos tendrán que confiar en más contribuciones, tanto del público como de las fundaciones y de la suscripción corporativa.

En los últimos meses, hemos visto una gran cantidad de apoyo a los medios públicos. Es un testimonio de lo que siente el pueblo estadounidense sobre los medios públicos. Pero no será suficiente. Muchas estaciones locales

– Especialmente en áreas rurales y desatendidas, dependen de los fondos de CPB para permanecer en el aire. La pérdida de apoyo federal probablemente significará menos recursos educativos para los niños, menos cobertura de noticias local y acceso disminuido a alertas de emergencia y servicios comunitarios. Y no se trata solo de programación; Se trata de infraestructura y confianza pública.

¿Hay alguna forma de que el CPB aún pueda existir sin fondos del Congreso?

El Congreso creó CPB para ser el administrador de los fondos federales para la transmisión pública, asegurando que los dólares de los contribuyentes se inviertan sabiamente para fortalecer el servicio de los medios públicos a todos los estadounidenses. Sin la apropiación del Congreso, el CPB no puede cumplir con el Congreso de la Misión que nos asignó. Ya estamos viendo el impacto de los fondos rescindidos: despidos en las estaciones locales, los recortes a la programación, y las comunidades dejaron luchar para llenar el vacío en menos de tres meses.

¿Cuáles son sus planes para mantener vivo el CPB o trabajar para restaurar la financiación?

Nuestra primera responsabilidad es honrar nuestros compromisos y terminar de una manera que minimice el daño de la rescisión. Para hacer eso, necesitamos tiempo y recursos, porque cortar los medios públicos en solo tres meses, después de casi 60 años de apoyo federal, es una receta para el desastre, particularmente para las estaciones rurales y de alto riesgo.

A lo largo de esta transición, la junta y la gerencia de CPB siguen siendo comprometidas con nuestra misión de administración. Continuamos trabajando con el Congreso sobre formas de mitigar el daño y apoyar a las estaciones y comunidades en mayor riesgo.

¿Cuáles crees que son los malentendidos que la gente podría tener sobre el CPB?

En el mar de la sopa de alfabeto que utilizamos para los medios públicos (PBS, CPB, NPR, APTS, más las cartas de llamadas de la estación, hay una gran confusión.

CPB es único. Somos la parte pública de la asociación público-privada de los medios públicos y estamos totalmente financiados a través de la apropiación federal. No producimos ni distribuimos contenido. En cambio, el Congreso creó CPB para distribuir dólares federales, mantener los medios públicos fuertes, responsables y libres de influencia política. Con la financiación del Congreso, apoyamos las estaciones de radio y televisión, dirigiendo más del 70 por ciento de nuestra apropiación directa a las estaciones locales. También financiamos cineastas independientes para que el público tenga acceso a diferentes historias que se pueden ver o escuchar en otro lugar. El apoyo de CPB se extiende a todos los rincones del país: urbano, rural, tribal y en todas partes. En muchas comunidades, las estaciones de medios públicos son la única fuente gratuita de noticias confiables, programación educativa para niños y contenido cultural local y nacional.

¿Cuáles son algunas de las cosas de las que está más orgulloso de implementar durante su ejecución múltiple que supervisa el CPB?

Estoy orgulloso de muchas cosas, pero especialmente el compromiso de CPB de ayudar a las estaciones de divulgación a las comunidades a las que sirven a asociaciones completas entre las estaciones locales que responden a las necesidades locales.

Y estoy orgulloso de American Graduate, una iniciativa de medios públicos de CPB lanzado en 2011 para ayudar a resolver la crisis de abandono de la escuela secundaria de la nación y mantener a nuestros jóvenes en el camino hacia un diploma de escuela secundaria. CPB, que trabaja con estaciones de medios públicos en comunidades de deserción de alto, contribuyó a la creciente tasa de graduación de 2011 a 2020, a medida que las estaciones desarrollaron más de 700 asociaciones del sector público y privado. La iniciativa se convirtió en graduados estadounidenses: Jobs explicó, que utiliza videos de redes sociales para ayudar a los jóvenes a prepararse para trabajos y carreras de alta demanda.

CPB también respondió rápidamente al surgimiento de los desiertos de noticias creando y financiando colaboraciones de periodismo de medios públicos locales y regionales. Dentro de las noticias e información, estoy especialmente orgulloso de los esfuerzos de CPB para apoyar a los recipientes y productores de noticias en la entrega de los más altos estándares de informes basados ​​en hechos. Desde seminarios editoriales y de ética para editores y periodistas y apoyo para las salas de redacción locales hasta iniciativas nacionales como el Proyecto de Transparencia de Frontline, la financiación de CPB ha ayudado a garantizar que los periodistas tengan las herramientas, los recursos y las mejores prácticas que necesitan para proporcionar periodismo justo, preciso, equilibrado, objetivo y transparente que sirva al público estadounidense.

¿Qué significa para ti que el CPB sea reconocido por los Emmy? ¿Qué tan importante es recordarle a la gente el trabajo del CPB?

Fue un honor extraordinario para CPB recibir el Premio de Gobernadores de la Academia de Televisión. Este reconocimiento afirmó el valor duradero de los medios públicos y el papel que CPB ha desempeñado en el apoyo a la innovadora película documental, la programación educativa icónica y el periodismo local y la programación cultural que reflejan la experiencia estadounidense.

Es un momento para recordarle al público que CPB no es un productor o distribuidor, es el administrador de la inversión federal en transmisión pública. Durante 58 años, CPB proporcionó a las estaciones recursos para innovar digitalmente y conectarse con nuevas audiencias. También apoyamos a los cineastas y creadores de contenido, que trabajan con científicos, médicos, educadores, historiadores, periodistas e investigadores para proporcionar a los estadounidenses el más alto nivel de programación que educa, informa e inspira. Y salvaguardamos la independencia editorial, asegurando que los medios públicos permanezcan libres de influencia política mientras se mantienen precisos, justos y equilibrados.

En un momento de brechas de información en crecimiento, este premio subraya el papel esencial que desempeñan los medios públicos para proporcionar contenido basado en hechos que ayuda a los vecinos y comunidades a mantenerse informados y conectados entre sí.