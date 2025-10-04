¿Por qué en los países desarrollados las reglas de las ‘pérdidas estatales’ no son parte de la corrupción?

(Este artículo fue escrito por Denny Ja, presidente comisionado de Pertamina Hulu Energy)

VIVA – En la sala de reuniones de una gran bumn en Yakarta, un empresario interno, llámalo «arga», apresure las ambiciones de un salto de innovación.

Imaginó un nuevo sistema que podría aumentar la eficiencia, eliminar la burocracia complicada y presentar la transformación digital radical.

Pero al final de su mente siempre hay una sombra temerosa: «Si falla, puedo ser acusado de causar pérdida estatalY puedo ir a prisión. «

Luego Arga eligió una forma segura: pequeños cambios, innovación mínima, para no invitar al centro de atención del auditor nación. No se atrevió a correr un gran riesgo, por miedo a que sus buenas intenciones sean criminalizadas.

La historia de Arga no es un mero drama de ficción. Simboliza a muchos funcionarios y empresarios en instituciones estatales que se abstienen de saltos progresivos.

El miedo nació de una construcción legal: la «pérdida estatal» se usa como un elemento que se usa fácilmente como un artículo penal.

En los países desarrollados, la ley corrupción no hace que la «pérdida de estado» sea el elemento principal. Su enfoque está en los actos corruptos: soborno, abuso de posición, conflicto de intereses y colusión.

En los Estados Unidos, la corrupción no se define como «acciones que causan pérdidas al Tesoro del Estado».

El enfoque de la ley federal se encuentra en la propia Ley: soborno (soborno), servicio público de fraude (fraude de servicios honestos), extorsión (extorsión) y reclamos falsos (reclamos falsos).

Un ejemplo claro es en 18 Código de los Estados Unidos § 201

Lo que es condenado es la intención y la escritura, no el resultado final en la forma de pérdidas estatales.

Además, la Ley de reclamos falsos (FCA) permite al gobierno exigir compensación por reclamos falsos. Sin embargo, las pérdidas estatales en la FCA se tratan como una base para la restitución civil, no un elemento de corrupción.

La decisión de Snyder v. Estados Unidos (2024) enfatiza: la gratificación después de la acción oficial no puede ser condenada automáticamente como un soborno.

Además, solo suponiendo que haya una pérdida estatal. Sin prueba de quid pro quo (algo se da a cambio de algo), y las malas intenciones, las pérdidas estatales no son suficientes para atrapar a una persona.

Página siguiente En Alemania, en Strafgesetzbuch (Kuhp Alemania), §§ 331-335 regula la corrupción: soborno, gratificación, abuso de posición.

