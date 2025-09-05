Por qué el miércoles salva a Tyler y más

Alerta de spoiler: Esta entrevista contiene spoilers para el final de la temporada 2 de «Miércoles. «

Las cosas están buscando a la familia Addams.

La temporada 2 del «Miércoles» se abrió con su heroína (Jenna Ortega) que acaba de dominar su habilidad psíquica antes de empujarla demasiado y perderla por completo, un problema que no había logrado resolver al final de la parte 1. Partido 1, se apodera de un coma después de liberar el asilo de Willow Hill y haber sido arrojado por una ventana por Tyler (Hunter Doohan). Cuando se despierta, tiene una nueva guía espiritual: ¡sorpresa! Es Larissa Weems (Gwendoline Christie), la fallecida directora de Nevermore Academy, que el miércoles sospechaba de villanía antes de morir como mártir al final de la temporada 1.

A pesar de eso, el miércoles está lejos de ser amigable con Weems, especialmente después de que le digan que si quiere que las cosas vuelvan a la normalidad, debe recordar que la habilidad psíquica de uno está ligada a su ascendencia, por lo que tiene que curar su relación con su madre, Morticia (Catherine Zeta-Jones). El miércoles resiste que durante el tiempo que pueda, prefiriendo en cambio atormentar a su madre buscando el consejo de su abuela, Hester Frump (Joanna Lumley), mientras rastrea a Tyler, su madre Francoise (Frances O’Connor) y su tío Isaac (Pintor Owen). (¡Otra sorpresa! Si bien anteriormente se pensaba que toda la familia de Tyler estaba muerta, Francoise había quedado atrapada en el asilo de Willow Hill como sujeto de Lois, mientras que Isaac era un zombie devuelto a la vida de Pugsley).

Finalmente, una vez que se dan cuenta de que Isaac ha secuestrado a Pugsley, las tres mujeres Addams se unen y sacan sus secretos sobre la mesa, a saber, que Isaac era amigo de Morticia y Gómez (Luis Guzmán) en Nevermore hasta que intentó matarlo a una máquina que eliminaría la francoise Hyde Hyde, que estaban matando a ella. El miércoles se propone evitar que Isaac haga lo mismo a Pugsley, pero en el proceso, Isaac captura la cosa (Victor Dorobantu), revelando que la cosa era originalmente su mano, que Morticia había cortado, y enterró con vida el miércoles. Agnes (Evie Templeton) ve que todo sucede y le dice a Enid (Emma Myers) para que los dos puedan desenterrarla, pero no son lo suficientemente rápidos por su cuenta. Enid tiene que salir bajo una luna llena para salvar el miércoles, y habiendo entendido que es una lobo alfa, sabe que esto significa que estará atrapada como lobo para siempre y huye.

El miércoles alcanza a Isaac, Francoise y Tyler en el laboratorio donde mantienen a Pugsley. Ella logra salvarlo, y libera a Tyler en el proceso: Isaac y Francoise le habían estado mintiendo planeando eliminar sus poderes contra su voluntad en un intento de «salvarlo», ya que la enfermedad de Francoise ya la estaba consumiendo. En una ira, Tyler hace una transformación Hyde, al igual que la francoise. Mientras luchan, ella finalmente cae en su muerte y muere. Isaac intenta matar el miércoles en venganza. Pero la cosa, que Isaac había cosido en su brazo, recupera su autonomía y arranca el corazón de Isaac.

Los creadores de la serie Alfred Gough y Miles Millar hablaron con Variedad sobre cómo ataron las historias familiares superpuestas que formaron la temporada 2 de «Miércoles».

Comencemos con Francoise. ¡Pensé que los misteriosos salvamentos de Willow Hill el miércoles se revelarían como Ofelia! ¿Cuándo decidiste que la madre de Tyler estaba realmente viva y cómo construyiste el personaje?

Alfred Gough: Cuando Tim Burton leyó los borradores por primera vez, pensó que también era Ofelia. Fue un buen interruptor. Estábamos felices cuando vimos en línea que la gente estaba adivinando eso. Siempre supimos que la madre de Tyler todavía estaba viva y había estado oculta del mundo. Eso es algo que sabíamos que íbamos a profundizar en la temporada 2. Ella está encerrada porque incluso entre los marginados, Hydes es esto que no quieren [to deal with]. Han sido prohibidos de Nevermore. La gente está tratando de descubrir: «¿Cómo puedes controlarlos si no eres un maestro?» Hay mucho sobre Hydes que sigue siendo un gran signo de interrogación, lo que los hace divertidos en nuestro mundo.

Miles Millar: Nos encantó la idea de, una vez que Tyler estaba en una instalación, ¿cómo sería eso? ¿Y cómo podríamos casarnos con eso con la mitología del espectáculo? Siempre miramos el programa en términos de familias. Está la familia Addams, y esta temporada se trata mucho de la familia Galpin en desorden cuando vemos a Tyler, Francoise e Isaac juntos. Es la familia más disfuncional de todos los tiempos.

Cuando Francoise se encuentra con Morticia, y cuando finalmente encuentra a Tyler, todavía no tiene idea de que Isaac también está viva y que existe la esperanza de que continúen procediendo que probaron hace décadas. Entonces, ¿está siendo genuina al principio cuando elogia el miércoles a Morticia y promete llevar a Tyler y salir de la ciudad?

Millar: Ella está siendo genuina. Pero obviamente rompe esa promesa cuando no se va. Ella tiene su propia agenda, que finalmente aprendemos es salvar a su hijo. Todo se reduce a las madres, de verdad. Morticia llega a un acuerdo, pero Francoise es una pareja poco confiable y decide que en realidad tiene diferentes prioridades.

Después de reunirse Isaac y Francoise, Tyler no tiene a nadie con quien hablar. Su madre y su tío están en la misma página sobre la eliminación de los poderes de Francoise para salvarla, y Tyler parece incómodo con eso, pero él va con la revelación de que realmente quieren tomar su poderes lejos. ¿Qué siente de todo esto? Ha desarrollado mucho odio a sí mismo, pero ser un Hyde sigue siendo claramente importante para él.

Gough: Francoise conoce el lado más oscuro [of being a hyde]. Ella es mayor. Ella sabe que es una sentencia de muerte. Tyler entiende eso, pero le gusta la idea de ser libre, y siente el más libre cuando es un Hyde. Así que creo que es alguien que ha abrazado totalmente su poder. Y le encanta eso, a pesar de que solo lo consigue para destellos cortos. El alto vale la pena el dolor por él. Ciertamente estaba feliz de ayudar a su madre a tratar de quitar sus poderes si eso era lo que ella quería, pero cuando ella lo traiciona, no hay discusión. Ella solo ha decidido que esto es lo que debe hacer. Ahí es cuando ha tenido suficiente.

¿Por qué el miércoles salva a Tyler cuando tiene la oportunidad de matarlo? Solían tener sentimientos el uno por el otro, pero Como dijiste después de la Parte 1Ella no ha mostrado interés en perdonarlo por sus mentiras y asesinatos antes de esto.

Gough: Parte de esto, en ese momento, es estratégico. Ella necesita que Tyler sea la distracción para que pueda salvar a Pugsley. Y creo que hay un momento en el que se siente mal por Tyler de que su familia lo traicione, porque se siente traicionada por su familia manteniendo estos secretos de ella. Tienen un espíritu afín extraño que nunca admitirá, pero obviamente él lo mencionó. Pero si ella lo justificara a sí misma, es como, «lo dejé ir para que él pudiera ser la distracción que necesitábamos para liberar a Pugsley».

¿Crees que Tyler recibe ese acto de misericordia con gratitud? ¿Hay un lugar en su corazón para el miércoles después de lo que ella hizo por él, o volverá a cazarla después de unirse a cualquier Secret Hyde Society, la señorita Capri, lo está vendiendo?

Millar: Hay una conexión profunda y una apreciación de que ambos salen de las líneas de lo que haría una persona común. Hay un respeto allí, y una conexión que ninguno de los dos entiende todavía. Ambos están un poco confundidos y sorprendidos por su comportamiento entre ellos. No están muy seguros del baile de su relación, y eso ciertamente habla de lo que podría ser en la temporada 3.

Pasemos a los addamses. Hester Frump hace un comentario desagradable señalado a Gómez sobre cómo los marginados sin poderes deben ser prohibidos de Nevermore, y Morticia se defiende, diciendo que ser un marginado es un estado mental. ¿Qué estás tratando de hacer y decir con ese debate?

Gough: Hay una filosofía de la vieja escuela, y hay una nueva filosofía escolar. Hester es muy antigua. También era una pregunta que estábamos haciendo en la habitación de los escritores: qué es Gómez? Es miembro de la familia Addams, pero no tiene poder. Tampoco lo hizo, no es como si estuviera en los paneles de Charles Addams ni nada de eso. ¿Y qué significa ser un paria? Lo creo es Un estado mental, que está demostrado por la popularidad del programa. Claramente, las personas se sienten como marginados, incluso si el mundo no los ve de esa manera.

Cuéntame más sobre Hester. Ella tiene una frialdad y crueldad para ella, lo que también tiene el miércoles, pero el miércoles todavía tiene la capacidad de relaciones profundas y amorosas a su manera, mientras que Hester es más solitario. ¿Hester realmente ama a Morticia y el miércoles?

Gough: Hester, nuevamente, de una generación diferente. Hester diría: «Amo a Morticia, pero no necesariamente me gusta», lo cual es muy, quiero decir, mi suegra le dijo eso a mi esposa una vez. ¿Usted sabe lo que quiero decir? Fue criada de una manera diferente, y para las mujeres de esa generación, era una vanguardia. Pero eso generalmente significaba que obtuviste uno u otro, y ella dejó de lado a su familia para promover su carrera. Esa fue una elección que sintió que tenía que hacer para protegerlos y tener este legado. Morticia fue en la dirección opuesta. Se casó por amor, y ella y Gómez están muy enamorados. Ha pasado su vida criando a su familia, por lo que tan frío como es el miércoles, todavía fue criada en una familia que la amaba y la aceptó, por lo que siempre habrá más empatía. Y ella es más joven, y de una generación diferente.

¿Dónde se encuentra ahora la relación del miércoles con Morticia? Finalmente pudieron llegar a la misma página para salvar a Pugsley, pero el miércoles todavía parece estar tambaleándose de todos los secretos que le estaban ocultos.

Millar: Es una relación clave en la serie, la relación madre-hija. El arco de Morticia es de confianza: al comienzo de la temporada, se trata del libro de hechizos, que finalmente quema, y ​​al final de la temporada, es la ofrenda del diario de Ofelia, que es un acto de confianza. Habla de una evolución en su relación. Las madres e hijas siempre pasarán por diferentes fases, y ciertamente abandonan la temporada en un lugar mucho mejor de lo que comenzaron. Veremos qué sucede en la temporada 3.

Otro miembro de la familia, cosa, finalmente obtuvo una historia de origen. ¿Cuánto tiempo has sabido que llegaría y que él era originalmente la mano de un villano?

Gough: Era algo que siempre quisiéramos hacer. Sabíamos que no iba a ser una historia de la temporada 1, pero queríamos hacerlo en la temporada 2, porque ese personaje entonces conectado con la gente. Cuando fue apuñalado en el episodio 7 de la temporada 1, la gente dijo: «Oh, Dios mío, ¿van a matar algo?» Esta mano incorpórea había ganado los corazones de tantos, por lo que queríamos explorar eso realmente. Y queríamos atarlo a la familia Addams y a Nevermore. Nos gustó la idea de que Gómez perdió su poder, pero la cosa salió de esa tragedia.

Pasando a Enid: Vimos a su lobo bajo una luna llena en la temporada 1, cuando salvó el miércoles de Tyler. Si es una alfa, ¿por qué pudo volver a una niña esa vez?

Gough: Ella nunca había salido antes. Esa fue su primera vez.

Millar: Además, en términos de la mitología, esa era una luna de sangre. Eso fue especial. Básicamente, las reglas son que si eres un florador tardío y sales en una luna de sangre, esa es una señal de que podrías ser un alfa. Los alfas pueden transformarse cuando quieran, pero si lo hacen en luna llena, podría significar que son para siempre un hombre lobo.

¿Cuál es tu filosofía como escritores cuando trabajas con ese tipo de tradición? Hay tantas referencias existentes tanto para la familia Addams como para las diferentes criaturas y habilidades con las que trata. ¿Prefieres consultar y combinar versiones anteriores cuando estás reuniendo las reglas en «Miércoles» o escribes las tuyas?

Gough: Siempre tienes que crear tu propia mitología. El Hyde es una criatura que nunca antes había existido en otra cosa sobrenatural. Y con los hombres lobo, la gente sabe lo que es un hombre lobo, por lo que hay ciertas reglas de las que nos adherimos, y luego tratamos de hacerlo nuestro y lo hacemos específico para el mundo. Especialmente con cosas establecidas como hombres lobo o vampiros, juegas con las reglas, pero entonces tienes que darle tu propio giro que estás trayendo. ¿Cuáles son las reglas únicas que estás trayendo a tu propio mundo?

Esta entrevista ha sido editada y condensada.