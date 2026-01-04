Por qué el final de temporada de los Chiefs sigue siendo importante: récords e incentivos

Getty

El Jefes de Kansas City terminará su Temporada 2025 el domingo contra los Raiders de Las Vegas. Kansas City llega a la final con marca de 6-10, mientras que Las Vegas tiene marca de 2-14 y ya tiene el peor récord de la liga. Si bien el panorama de los playoffs está resuelto, el juego aún importa debido a los incentivos contractuales, la persecución de récords y las decisiones de plantilla que podrían afectar la temporada baja..

Chiefs y Raiders ingresan a la semana 18 desde lugares muy diferentes

Los Chiefs vienen de una derrota por 20-13 ante el Broncos de Denver en la Semana 17. Kansas City jugó gran parte del juego con jugadores suplentes pero se mantuvo competitivo y tuvo el balón tarde con la posibilidad de empatar o tomar ventaja. La derrota eliminó oficialmente a los Chiefs de la contienda por la postemporada, pero también le dio al cuerpo técnico una mirada más amplia a varios jugadores de profundidad.

Mientras tanto, los Raiders sufrieron una derrota en casa por 34-10 ante los Gigantes de Nueva York. Esa derrota selló a Las Vegas como la NFL peor equipo esta temporada y aseguró el Selección general número 1 en 2026 NFL Borrador.

Los Chiefs dominaron el primer encuentro entre los equipos a principios de esta temporada, ganando 31-0 en el Arrowhead Stadium en la Semana 7.

Los jugadores de los Chiefs persiguen incentivos y récords de franquicia

Una de las historias más importantes de la Semana 18 se centra en incentivos individuales y recordones. Según datos de La red de acciónVarios jugadores de los Chiefs están al alcance de bonificaciones contractuales significativas y puntos de referencia históricos.

El ala cerrada Travis Kelce necesita dos recepciones para superar a Terrell Owens por el octavo lugar en la tabla. NFL lista de recepciones de todos los tiempos. Kelce siempre ha producido contra Las Vegas, totalizando 38 recepciones, 465 yardas y dos touchdowns más de cinco juegos de carrera en el Allegiant Stadium. También registró nueve recepciones para 93 yardas en el mismo lugar durante el Super Bowl LVIII.

Kelce ha dicho que decidirá sobre su futuro esta temporada baja. El ala cerrada veterano se encuentra a 161 yardas en recepción de otra temporada de 1,000 yardas. Si este es su último partido, los Chiefs podrían darle oportunidades de alcanzar el hito, especialmente teniendo en cuenta su historial de éxito en Las Vegas.

El tackle defensivo Chris Jones necesita media captura para pasar al tercer lugar de la franquicia historia. Marquesa del receptor abierto “hollywood» Brown tiene dos incentivos en juego: necesita un touchdown para ganar un bono de $750,000 y 102 yardas recibidas para desbloquear $625,000 adicionales. El corredor Kareem Hunt está a 31 yardas de scrimmage de un bono de $25,000.

En total, los jugadores de los Chiefs podrían ganar hasta 1,4 millones de dólares en incentivos según sus actuaciones en la Semana 18.

Evaluación de la lista y operación de respaldo oportunidades

Es probable que los Chiefs se concentren en evaluar a los jugadores más jóvenes y al mismo tiempo limiten el riesgo de lesiones contra los Raiders. El corredor novato Brashard Smith anotó el primer touchdown de su carrera en la Semana 17 y pudo ver más tiempo de juego en el final. Ha sido utilizado principalmente como receptor fuera del backfield, pero también cargó el balón 14 veces para 39 yardas contra el Raiders a principios de esta temporada cuando el juego ya estaba decidido.

Smith podría estar en línea para otra mayor carga de trabajo, especialmente ahora que Kareem Hunt se perdió la práctica toda la semana debido a una enfermedad. Kansas City también puede rotar jugadores a lo largo de la línea ofensiva.

Aunque el centro Creed Humphrey ha sido titular en 84 juegos seguidos, el suplente Hunter Nourzad podría ver acción mientras el equipo gestiona las jugadas y evalúa la profundidad.

Otros jugadores bajo contrato hasta 2026, incluidos Kingsley Suamataia, Jones, George Karlaftis y Nick Bolton, también podrían ver jugadas reducidas. Los veteranos que se dirigen hacia la agencia libre, como Drue Tranquill, Bryan Cook, JuJu Smith-Schuster y Brown, pueden ser manejado cautelosamente.

El enfrentamiento se llevará a cabo en el Allegiant Stadium de Las Vegas, con el inicio programado para las 3:25 pm, hora de Arrowhead, y cobertura por CBS.