Por qué el dueño de los Patriots interrumpió el primer discurso de Vrabel en el vestuario

Como el dueño del Patriotas de Nueva InglaterraRobert Kraft puede llamar a un audible cuando quiera, incluso si está en el medio del primer discurso después del juego del entrenador en jefe Mike Vrabel después de una victoria.

El Patriots se bajó de la colchoneta en la semana 2 para vencer a los Miami Dolphins, dando Vrabel su primera victoria Como entrenador en jefe de Nueva Inglaterra. Y cuando Vrabel se dirigió a su equipo en el vestuario después del juego, Kraft, de 84 años, se movió e interrumpió a su entrenador para hacer una proclamación propia.

Kraft detuvo el discurso de Vrabel para reconocer al entrenador en jefe frente al equipo, presentándole una pelota de juego de su primera victoria.

«Voy a llamar a un audible», dijo Kraft después de tocar a Vrabel en el hombro. «Ok, oye, esto fue increíble. Gracias a todos. Tengo que decirles que sé lo duro que este tipo y su equipo han estado trabajando, y muchos muchachos han estado aquí en el pasado con él, y nos sentimos honrados de tenerlo como jugador, ganó tres Super Bowls con nosotros, y es genial el esfuerzo que todos hicieron hoy para darle su primera victoria como entrenador en jefe».

Vrabel, a pesar de ser interrumpido, aparentemente estaba bien con el movimiento del propietario (aunque no es como si tuviera una opción), pero rápidamente usó el honor como una forma de devolver el crédito a su equipo, mostrando por qué tiene la reputación de ser el entrenador de jugadores.

«Escúchame: esto siempre y para siempre será sobre los jugadores. Esto siempre será sobre los jugadores. Robert, gracias, pero esto es para ustedes, muchachos», dijo Vrabel antes de entregar bolas de juego a los jugadores.

Todavía hay mucho trabajo por hacer para los Patriots. Nueva Inglaterra perdió en casa en la Semana 1 ante un equipo mediocre en el mejor de los Raiders, y a pesar de construir una ventaja temprana en Miami, los Dolphins tuvieron la oportunidad de ganar al final. A veces ha sido descuidado, y todavía no se puede negar que la lista necesita más talento.

Eso vendrá en las bajas que siguen, pero está claro que el año 1 de la era de Vrabel se trata en gran medida de construir una cultura. En ese sentido, suena como Vrabel está progresando.

«El entrenador tuvo una mente justo antes del juego (diciendo), ‘iba a ser una pelea de perros. Regístrese. «Él es parte de esa pelea de perros. Nos encanta ir a la guerra con él. Es increíble trabajar con ese tipo».