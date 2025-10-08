Por qué el drama pedófilo ‘Blue Film’ fue demasiado controvertido para los festivales

Elliot Tuttle sabía que “Película azul«, la historia ficticia de un camboy que se reencuentra con un ex profesor de secundaria que fue despedido por agredir sexualmente a un estudiante, iba a causar división. Después de todo, presenta un retrato empático de un pedófilo. Pero pensó que algún festival tendría el coraje de proyectar el drama incendiario. En cambio, Tuttle sufrió 10 rechazos seguidos, incluidos pases duros de bastiones independientes como Sundance y SXSW.

«Muchos de los comentarios que recibimos detrás de escena fueron que era muy polarizante y parecía que los poderes fácticos tenían miedo de la película», dice Tuttle. «Para mí fue increíble. Creo en la calidad de la película y también me costó creer que los festivales estadounidenses fueran tan reacios al riesgo».

La salvación vino del Festival Internacional de Cine de Edimburgo, donde la película se estrenó el verano pasado y recibió críticas abrumadoramente positivas. Muchos críticos elogiaron a Tuttle por manejar con sensibilidad un tema tan provocativo. La próxima proyección será el 11 de octubre en NewFest y habrá más fechas de festivales por venir.

“Parece como si fuera necesario que un festival dijera: ‘No, está bien programarlo’ para que muchos otros festivales se unieran”, dice Tuttle. «Todavía espero que encuentre distribución».

Los críticos en Edimburgo también elogiaron Reed Birneyun veterano del escenario que es una revelación como Hank Grant, un profesor de secundaria caído en desgracia y obsesionado con Aaron Eagle (Kieron Moore), su antiguo alumno que creció hasta convertirse en un artista fetichista. Grant contrata a Aaron para pasar una noche con él. Se siente atraído por Aaron, pero también quiere algo más que sexo (absolución, comprensión, conexión). entonces turbio.

«Era oscuro, pero estaba muy bien escrito», dice Birney. «Eran personajes tan geniales que no lo dudé ni un segundo. Sólo después, cuando la vimos por primera vez en Edimburgo con una sala llena de gente, me sentí avergonzado».

Moore, que hace su debut cinematográfico en “Blue Film”, tuvo una reacción visceral ante el guión.

“Tenía miedo”, dice. «Pero lo que más me asustó fue la idea de ver a otro actor hacerlo. Sentí que tenía algo que valdría la pena mostrar».

“Blue Film” fue una producción básica. Filmada con un micropresupuesto en una casa en el vecindario Hancock Park de Los Ángeles durante 13 días, los realizadores actuaron rápidamente para terminar todo a tiempo. Los días eran largos y Birney y especialmente Moore pasaban muchos de ellos semidesnudos. Pero la parte más difícil fueron los mordaces intercambios de los dos actores, en los que comparten partes de sus almas torturadas.

«Las cosas de personajes fueron más difíciles para mí que las cuestiones de intimidad», admite Moore. «Las escenas íntimas parecieron un agradable descanso de parte del diálogo… pero hacer esta película me obligó a preguntarme: ¿qué tipo de actor quiero ser? Y quiero ser un artista peligroso».

Tuttle se basó en sus propios recuerdos de la infancia para crear una historia que representa claramente el tipo de arte peligroso que Moore quiere seguir haciendo. Había estado viendo muchas películas de Catherine Breillat, la autora francesa conocida por sus atrevidas representaciones de la sexualidad femenina, cuando se le ocurrió la idea de “Blue Film”.

“Me acordé de cómo cuando estaba en la escuela secundaria, realmente quería que mi maestra tuviera sexo conmigo, realmente lo quería”, dice. «Había estado escribiendo mucho sobre esa experiencia, pensando en ella retroactivamente más adelante en mi vida, y esto fue una especie de extrapolación natural».

Tuttle sabía que el tema de la pedofilia inspira sentimientos apasionados, pero quedó impresionado con cómo “Pervert Park”, un documental de 2014 sobre una comunidad de Florida de delincuentes sexuales convictos, examinó con compasión las vidas y la angustia interior de sus sujetos. Quería hacer algo similar con “Blue Film”. Pero Tuttle y Birney, cuyo Hank es ingenioso, perspicaz y afligido por sus deseos aberrantes, saben que mucha gente los condenará por retratar a un pedófilo como un ser humano, no sólo como un monstruo.

«Sentiré empatía por todos. Así es como vivo mi vida», dice Tuttle.

«Nadie elige ser pedófilo», dice Birney. Sin embargo, insistió en que Tuttle dejara claro que Hank no es un depredador.

«Él no tiene una computadora llena de pornografía infantil y no ha acorralado a niños», dice Birney. «Tenemos una línea en la que digo: ‘Sé que está mal. Siempre he sabido que está mal'».

La autoconciencia de Hank podría no ser suficiente para convencer a los espectadores escépticos de ver “Blue Film” con la mente abierta. En una de las proyecciones finales en Edimburgo, algunos miembros de la audiencia dejaron claro que este no era un viaje emocional que querían emprender.

«Estaba sentado en la sala verde con mi mamá», dice Tuttle. “Y uno de nuestros productores estaba allí viendo la película y aproximadamente a la mitad me envió un mensaje de texto: ‘Oh, hay una huelga… y otra… y otra más’. Pero la sesión de preguntas y respuestas también fue animada y se levantaron muchas manos. Así que para mí, todavía me pareció una buena proyección”.