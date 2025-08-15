Por qué el director de ‘Freaky Friday’ Mark Waters no fue invitado a la secuela

El viernes sigue siendo un querido día de la semana gracias al éxito de la taquilla de la secuela de Disney «Viernes más extraño«Que reúne las estrellas Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan por primera vez desde el 2003 «Viernes extraño. » La nueva película, escrita por Jordan Weiss y dirigida por Nisha Ganatra, ha sido elogiada por traer una nueva toma a la historia mientras honra a los fanáticos originales. Hijo de Curtis.

Una persona que no regresó es Mark Watersquien obtuvo un gran avance de su carrera después de dirigir la versión 2003. Waters tiene buenos recuerdos de hacer la película, lo que ayudó a ponerlo en el mapa. Mientras que el director ganó Raves por su debut independiente de 1997 «The House of Yes», Waters dice que «no pudo ser arrestado» después de su esfuerzo de segundo año 2001, «diríjase los talones». Además de lanzar la carrera adolescente de Lohan, «Freaky Friday» se inició el salto como cineasta, lo que lleva a éxitos como «Mean Girls» (también con Lohan) y «Mister Penguins».

Waters apoya la nueva película y tenía todas las intenciones de verla abriendo el fin de semana, pero fue atendido por su apretada agenda. Está en medio de su publicación en su nueva película, «Hershey», protagonizada por Finn Wittrock como Milton S. Hershey, la fundadora del imperio de chocolate, y Alexandra Daddario como su esposa Kitty. Waters se tomó un tiempo para salir de la sala de edición y recordar cómo aterrizó el concierto, hablar sobre una posible colaboración futura con Lohan y considerar cómo el «viernes extraño» sigue siendo tan querido después de tantos años.



Mirando hacia atrás en el éxito de esta película y cuántas personas han adoptado la secuela, ¿podrías haber predicho el atractivo duradero de «Freaky Friday»?

En absoluto. Aprendí que solo tienes que intentar hacer una película que te guste y espero que a otras personas les guste también. Trabajas igual de duro en los que no funcionan como los que lo hacen. Ciertamente nos divertimos mucho haciéndolo. Recuerdo que durante la primera vista previa de la prueba que hicimos para esto, llegó cada gran persona de Disney. Y anotamos un 93 con esta audiencia que se mantuvo y aplaudió al final. Entonces Mike Eisner dijo: «¿Tienes alguna idea, algo que te gustaría disparar?» Y dije que tenía una idea divertida para un final más divertido. Él dijo: «¿Cuánto va a costar?» Mi productor de línea dijo: «Un cuarto de millón de dólares». Él dijo: «Sí, ve a hacerlo». Así que disparamos el final donde el personaje de Rosalind Chao aborda al abuelo.

¿Originalmente el abuelo y el nieto iban a cambiar de cuerpos?

Básicamente terminó con un terremoto como antes en la película. [implying a body switch]. Pensamos que sería más divertido si ni siquiera lo llegaran y usted tiene este cuerpo ridículamente exagerado.



Bueno, la familia había pasado lo suficiente. Creo que merecían un descanso en ese momento.

Bueno, al menos durante 21 años. Hasta el nuevo.



Muchas personas hablan sobre cómo esta película fue un gran avance para Lindsay Lohan, pero en muchos sentidos, también fue una gran oportunidad para ti, parecía poner tu carrera en otro nivel.

Con seguridad. Hice «House of Yes» y luego hice otra película en el medio, una película para la que ni siquiera tengo un póster porque he actuado como si no fuera mía. Se bombardeó por completo. Tuve un productor muy agresivo que esencialmente me echó de la sala de edición durante el corte de mi director, así que rechazé la película. Definitivamente sentí que estaba en la cárcel de películas en ese momento.



¿Cómo te lanzaste a Disney para «Freaky Friday»?

Obtuve la reunión y recuerdo haber entrado y sentirse como si tuvieran un guión terrible. Sentí que sería realmente genial conseguir este trabajo, pero no puedo entrar y decirles que este guión es bueno, porque estaría mintiendo. El guión era sobre una niña que trabajaba en un periódico escolar y quería obtener una entrevista con Gwen Stefani en la Casa de Blues. Y dije: «¿Por qué estás haciendo esto? Ella no puede ser una nerd que trabaja con el periódico escolar y la madre es una nerd que es doctora. Este es ‘Freaky Friday’, tienes que que la madre y la hija estén muy separadas. Necesita ser rock and roll, debería ser la guitarrista principal en una banda en la casa de Blues y luego la madre tiene que tocar la guitarra». Y Disney, para su crédito, dijo: «Nos gusta eso». Y eso es lo que terminamos haciendo. El éxito nos llevó un poco desprevenidos y probablemente reservé a «malas chicas» de eso. Aprendió cosas para mí a lo grande.



Iba a preguntar cómo viniste a trabajar con Lohan en «Mean Girls» al año siguiente. ¿Eras un paquete?

Sé que Tina Fey y Lorne Michaels y Sherry Lansing vieron un toque difícil de «Freaky Friday» y decidieron que querían tanto a Lindsay. Pero convencí a todos de que Lindsay debería estar interpretando a Regina, no a Cady. La energía de Lindsay es mucho más como Regina: no me refiero a que de manera negativa, es mucho más contundente y una personalidad realmente fuerte. Recuerdo haber leído las escenas de Regina con ella y ella fue increíble.

Pero cuando fuimos a lanzar Cady, no pudimos encontrar a nadie. De hecho, leí una actriz de Canadá para el papel y le dije: «Eres demasiado mayor para esta parte, pero creo que eres una estrella de cine, eres increíble». Era Rachel McAdams. Y cuando no pudimos elegir a Cady, volvimos a Rachel para Regina. Y su lectura un poco mayor funcionó porque le dio un cierto poder y madurez.

¿Y Lindsay estaba bien con los roles de cambio?

Estaba un poco desanimada, pensó que Regina era más divertida. Pero ella terminó abrazándolo. Y Sherry Lansing señaló que con «Freaky Friday» es un gran éxito, tenía que ser la protagonista de la película. Todo funcionó para lo mejor.

Volviendo y mirando «Freaky Friday», estoy aún más impresionado por estas actuaciones. Cuando Jamie Lee Curtis ganó su Oscar, recuerdo haber dicho: «Esto es realmente para ‘Freaky Friday'».



Bueno, y «un pez llamado Wanda» y «verdaderas mentiras». Ella es una actriz que nunca fue reconocida por estas excelentes actuaciones.



Recientemente me di cuenta de que la gente había criticado la representación asiática en la película. ¿Es eso algo que querías abordar o reconocer?

Era plenamente consciente de que era exagerado, y no en la forma en que estaba tratando de insultar o burlarme de cualquier grupo. Estamos haciendo esto solo para ser absurdo. Rosalind Chao es una amiga y estaba en la broma. Pero retrocediendo de él, por supuesto, es absolutamente absurdo, pero no de una manera que sea mezclada. No desde mi perspectiva, ni creo que la mayoría de las personas que ven la película piensan como malvadas.

¿Hubo un momento en el que te diste cuenta de las críticas? ¿Fue en ese momento?

Recuerdo que hubo un gran crítico que amaba la película pero, por supuesto, llamaba esa mierda. [Said it] era tono sordo y un poco por encima. Pero también señaló que no fue de una manera que arruinó su disfrute de la película.

Cuando lees algo así, ¿estás inicialmente a la defensiva o aceptaste las críticas desde el principio?

Definitivamente no fui, «¿Cómo se te ocurrirías eso?» Estoy como, «tienen un punto». Realmente amo a los buenos críticos; Ya no ves muchos de ellos.

Con dos películas consecutivas que realmente lanzan esta nueva fase de la carrera de Lindsay, ¿te envía flores alguna vez? ¿Has investigado otra colaboración?



(Risas) No. Cuando era más joven, definitivamente estaba en el atractivo de la celebridad y la fama y todo lo que lo acompañó. Entonces ella no buscó los mejores proyectos. Ella tiene la cabeza directa de una manera realmente genial ahora en esta etapa de su vida, pero en ese entonces solo era una niña. Ella no tenía a nadie a su alrededor que la guiara bien en ese momento. Pero siempre hemos sido amigables el uno con el otro: nos reconectamos recientemente en Nueva York cuando estaba filmando una película de Netflix. Cuando salimos recientemente, dijimos que sería divertido encontrar una excusa para hacer algo juntos.





¿Alguna vez desarrollaste tu propia secuela de «Freaky Friday»?



Nunca desarrollé uno, no.



Estoy pensando en un Entrevista vinculada a los 20th aniversario Donde la secuela podría haberse anunciado y dirías que te encantaría participar como productor o algo así.

Sí, desafortunadamente, no fui invitado a la fiesta. Levanté mi mano y dije que me encantaría involucrarme de alguna manera, incluso en una especie de aspecto de padrino o productor ejecutivo. Pero no me extendí una invitación.

¡Eso me sorprende!

Me apoyo mucho en que hagan una gran película nueva. Hubiera sido bueno participar, pero ahora que no lo estoy, lo compartimento por mí mismo. Necesito dedicar mi energía a seguir haciendo cosas nuevas y originales que serán éxitos y la gente puede rehacerlos en 20 años. Así que eso es lo que estoy haciendo ahora. No puedes preocuparte por los proyectos que no haces. Ciertamente habría sido divertido, y escuché de bastantes miembros del elenco mientras disparaban, diciendo: «¿Dónde diablos estás, aguas?» ¡No te he abandonado! Lo lamento.



Esta entrevista ha sido editada y condensada por claridad.