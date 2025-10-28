¿Por qué el Día del Compromiso de la Juventud, 28 de octubre de 2025, no está incluido en la lista de días festivos nacionales? Estos son los hechos

Jacarta – En el momento de la conmemoración del Día Compromiso juvenil 28 de octubre 2025, no pocos se preguntan por qué esta fecha no es un día Fiesta nacional?

De hecho, cada año, esta conmemoración siempre está marcada por actividades nacionales, ceremonias y diversos eventos con temas de unidad en escuelas y agencias gubernamentales.

La respuesta es que no incluye los días festivos nacionales. Según el Decreto Conjunto (SKB) de los Tres Ministros sobre los feriados nacionales y las licencias colectivas en 2025, el 28 de octubre no está incluido en la lista de feriados oficiales.

Esto significa que las actividades de enseñanza y aprendizaje, las actividades de oficina y los servicios públicos continuarán con normalidad.

Citando a Antara, el gobierno diferencia entre «días nacionales» y «feriados nacionales». No todos los aniversarios importantes se designan automáticamente como días festivos.

En este caso, el Día del Juramento Juvenil incluye días nacionales no festivos, como el Día de los Héroes (10 de noviembre) y el Día del Despertar Nacional (20 de mayo).

Logotipo del 97º Compromiso Juvenil para 2025

Esta determinación está vigente desde hace mucho tiempo. Según el Decreto Presidencial (Keppres) número 316 de 1959, el Día del Compromiso de la Juventud se reconoce como día nacional, pero no es un feriado oficial.

El objetivo es que se siga conmemorando el valor de la lucha y el entusiasmo de la juventud sin reducir la productividad comunitaria y las actividades económicas nacionales.

Aunque no es un día festivo, el aniversario sigue teniendo un significado. Este año, el 97º Día del Compromiso Juvenil lleva el tema «Los jóvenes se mueven, Indonesia se une». Este tema enfatiza el papel de la generación joven como fuerza impulsora de la colaboración y la unidad en medio de los desafíos de los tiempos.

El gobierno, a través del Ministerio de Juventud y Deportes (Kemenpora), también ha emitido directrices oficiales para implementar la conmemoración de 2025 que contienen instrucciones sobre logotipos, actividades y mensajes que se transmitirán a todos los niveles de la sociedad.

Después de comprender el estado del aniversario, es interesante rastrear la breve historia del nacimiento del Compromiso de la Juventud, que se convirtió en la base para establecer el 28 de octubre como día nacional.

A juzgar por su historia, el primer Congreso de la Juventud se celebró en Batavia (hoy Yakarta) en 1926, que en aquella época todavía era la capital de las Indias Orientales Holandesas. Este congreso aún no ha producido una decisión oficial, pero enfatiza la idea de una Indonesia unida.

En medio de una tensa situación política por el aplastamiento de las rebeliones en Banten, Cilegon y Sumatra Occidental, los jóvenes comenzaron a unir sus pasos en foros organizativos.