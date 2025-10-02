¿Por qué el condón se convierte en evidencia del caso de la muerte de Arya Daru? Esta es la policía dijo

Yakarta, Viva – Polda Metro Jaya finalmente abrió la voz sobre la confiscación de la herramienta anticoncepción o condón En el caso de muerte diplomático Young Ministerio de Asuntos Exteriores, Arya Daru Black (39).

La evidencia había cosechado el centro de atención público, incluso cuestionado directamente por la esposa de la víctima, Meta Ayu Puspitantri, quien consideró que el condón era irrelevante para el caso de la muerte de su esposo. La confiscación se denomina procedimiento estándar puro en cada escena del crimen de procesamiento (TKP).

Jefe de la subdivisión de información de la comunidad de la Policía Metropolitana de Yakarta, dijo el comisionado adjunto de la policía Reonald Simanjuntak, los investigadores deben asegurar todos los objetos en el lugar para asegurarse de que no hay instrucciones que se pierdan.

«Lo que está en la escena del crimen, por casualidad, también se encuentra en una bolsa (Arya Daru) que se encuentra en el piso 12 de la azotea, un investigador debe recopilar pruebas o instrucciones», dijo el viernes 2 de octubre de 2025.

CCTV CCTV Diplomático Asuntos Exteriores antes de Taunan Diplomat

Reonald explicó que el principio de precaución hizo que el investigador no pudiera elegir o ignorar cualquier artículo encontrado. Todos los ítems se analizarán aún más para ver su relevancia para el caso.

«Por lo tanto, no es un investigador inventar, no. Entonces, lo que se obtiene como debe mostrarse allí», dijo.

Anteriormente informó, la esposa del diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores, Arya Daru Pangayunan, Meta Ayu Puspitantri, dijo que estaba sorprendido porque los investigadores de la policía de Metro Jaya confiscaron sus pertenencias personales relacionadas con la muerte de su esposo.

Reconoció que las sandalias rosadas a anticonceptivos o condones incautados por la policía en la pensión de su esposo eran suyas.

«Los artículos femeninos que se muestran como evidencia son míos, incluidas las sandalias rosadas (y los anticonceptivos). Esas son todas nuestras pertenencias, por qué se usa como evidencia. Todos ellos tienen la mía, las nuestras», dijo Meta a los periodistas del complejo del Parlamento Senayan después de una reunión con la Comisión de la Cámara de Representantes XIII, Jakarta, martes 30 de septiembre de 2025.

Para tener en cuenta, el cuerpo de Arya fue encontrado en una condición patética en su sala de embarque en el área de Menteng, Central Yakarta, el martes 8 de julio de 2025. Fue encontrado con una cara envuelta en cinta de plástico y de conducto amarillo, lo que había causado especulaciones públicas sobre el presunto asesinato.

Sin embargo, hasta ahora el investigador declaró que no encontró un elemento criminal en la muerte. Basado en los resultados de la investigación policial, se concluyó que no había participación de otros en la muerte de Arya o en otras palabras, Arya mató al suicidio.

Aun así, la policía todavía está recibiendo otra información relacionada con este caso si hay nuevas pruebas. Entonces, este caso fue confirmado por la policía aún no detenido o SP3.