¿Por qué el auto eléctrico tiene más demanda en Indonesia? ¡Estos son 7 factores!

VIVA – Los autos eléctricos ya no son solo una tendencia global, pero se ha convertido en una parte tangible de la transformación automotriz en Indonesia. A partir de las calles urbanas hasta las exposiciones automotrices nacionales, los vehículos eléctricos se vislumbran cada vez más. Pero, en realidad, ¿por qué los autos eléctricos tienen más demanda en Indonesia? ¡Aquí hay 7 factores principales que explican este fenómeno!

Leer también: Skb publicado! El gobierno estableció el 18 de agosto licencia conjunta, no unas vacaciones nacionales



1. Los precios son cada vez más asequibles

Leer también: Seskab Teddy: Sesión del gabinete como evaluación del logro de 10 meses del gobierno



En el pasado, los autos eléctricos eran sinónimos de precios exorbitantes. Pero ahora, muchas marcas como Wuling, BYD y Chery ofrecen autos eléctricos con etiquetas que comienzan desde RP. 200 millones. Incluso algunos modelos locales pueden tener el precio del equivalente de LCGC (automóvil verde de bajo costo).

Ejemplo: Wuling Air EV y SERES E1 se convierten en una opción popular porque el precio es amigable para el bolsillo pero aún futurista.

Leer también: El crecimiento económico alcanzó el 5.12 por ciento, Palacio: ese es el resultado del estímulo del gobierno



2. Libre de impuestos e incentivos Gobierno

El gobierno indonesio está alentando activamente la adopción de automóviles eléctricos con varios incentivos interesantes, como:

Ventas fiscales gratuitas para productos de lujo (PPNBM)

Descuento de impuestos de vehículos motorizados (PKB)

Comprar subsidios para ciertos automóviles y motocicletas eléctricas

Esto hace que el costo de propiedad de automóviles eléctricos sea más barato que los autos de gasolina a largo plazo.

3. Costos operativos superconómicos

Los automóviles eléctricos no necesitan gasolina o diesel. Al cobrar electricidad, los costos operativos pueden ahorrar hasta un 70% en comparación con los automóviles convencionales.

Ejemplos de comparación:

Llenar la energía eléctrica Wuling Air EV solo toma alrededor de RP. 20 mil para una distancia de 200 km. Compare con los autos de gasolina que pueden gastar RP100 mil a distancias similares.

4. Soporte para desarrollar infraestructura de carga



Ilustración de Spklu Electric Car

Ahora más y más estaciones de llenado de vehículos eléctricos públicos (Chapotear) disperso en grandes ciudades y áreas de descanso. Algunos apartamentos y centros comerciales también ofrecen estaciones de carga gratuitas o pagas.

PLN incluso se dirige a que miles de puntos SPKLU están listos para ser utilizados en toda Indonesia hasta 2026.

5. Tecnología y diseño modernos

Se sabe que los automóviles eléctricos tienen un diseño futurista y una tecnología contemporánea. Comenzando desde una gran pantalla táctil, conectividad de teléfonos inteligentes, cámara de 360 °, hasta el sistema de asistencia de Autobrake y Lane.

Adecuado para jóvenes y familias jóvenes que desean ser diferentes y expertos en tecnología.

6. emisiones ecológicas y cero

Con cero emisiones de escape, los autos eléctricos son una solución para reducir la contaminación del aire en grandes ciudades como Yakarta y Surabaya. La comunidad es cada vez más consciente de la importancia de las contribuciones al medio ambiente.

Adecuado para ti que quieren vivir más «verde» sin sacrificar la comodidad.

7. La elección de modelos y marcas está aumentando

No solo marcas globales como Hyundai, Toyota y Tesla, sino que también presentan marcas chinas y locales como Wuling, DFSK, BYD, a Esemka EV. Los modelos también son variados: City Car, SUV, a MPV eléctrico.



Cientos de autos eléctricos mg probaron el circuito de precipitaciones electrónicas en Ancol, North Yakarta

Los posibles compradores ahora tienen más opciones de acuerdo con sus necesidades y estilos de vida.

La combinación de precios cada vez más razonables, tecnología sofisticada, incentivos gubernamentales y atención ambiental hace que los autos eléctricos sean un vehículo futuro que ahora está presente. No es de extrañar que las ventas continúen aumentando de un año a otro.