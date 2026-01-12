¿Por qué Donald Trump dice ser presidente interino de Venezuela?

Estados Unidos, VIVA – La figura del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump nuevamente en el centro de atención. Esta vez surgieron afirmaciones que se autodenominan presidente interino. Venezuela quien ha servido desde enero de 2026. Este reclamo apareció en una imagen subida a las redes sociales.

La página también está diseñada para parecerse a una página de redes sociales de Wikipedia que ha sido editada con el retrato oficial de Trump e información sobre su mandato como presidente número 45 y 47 de los Estados Unidos. Sin embargo, cuando se mira el sitio oficial de Wikipedia, no aparece Trump como presidente interino de Venezuela, y ni una sola institución internacional ha reconocido esta afirmación como se informó. NDTV, Lunes 12 de enero de 2026.

El viral Donald Trump se proclama presidente interino de Venezuela

La publicación se produjo después de que Estados Unidos arrestara al actual presidente venezolano, Nicolás Maduro. Maduro y su esposa Cilia Flores fueron arrestados por Delta Fores a principios de este año. Ambos fueron acusados ​​en relación con el tráfico de drogas.

Horas después de la operación, Trump declaró que Estados Unidos administraría Venezuela temporalmente, citando preocupaciones de seguridad y la necesidad de una transición controlada. También dijo que Estados Unidos monitorearía y vendería petróleo venezolano al mercado global durante este período de transición.

Dentro de Venezuela, la segunda confidente de Maduro, Delcy Rodríguez, fue instalada como presidenta interina. Rodríguez rechazó las afirmaciones de autoridad de Estados Unidos, exigió la liberación de Maduro e insistió en que Maduro era el líder legítimo de Venezuela.

Trump advirtió que Rodríguez podría enfrentar represalias si no cooperaba con Estados Unidos. Incluso dijo que las consecuencias que enfrenta Rodríguez podrían ser más severas que las de Maduro, quien actualmente se encuentra detenido en Nueva York acusado de narcoterrorismo y narcotráfico.

Trump también se atribuyó el mérito después de que Venezuela anunciara la liberación de varios prisioneros políticos en un esfuerzo por buscar la paz. A través de Truth Social, Trump dijo que la liberación se produjo a gran escala después de la acción de Estados Unidos y advirtió a los prisioneros liberados que nunca la olviden.

El presidente estadounidense también pidió a las principales compañías petroleras estadounidenses que inviertan hasta 100 mil millones de dólares en Venezuela para acelerar el aumento de la producción petrolera del país. En una reunión en la Casa Blanca con ejecutivos petroleros la semana pasada, Trump dijo que Estados Unidos determinaría qué compañías podrían operar en Venezuela y ayudarían a reconstruir su deteriorado sector petrolero.