¿Por qué detener a BMW para detener los faros láser? Esta es la razón

VIVA – BMW solía ser pioneros en tecnología luz frente al láser, ofrecer iluminación es mucho más brillante, eficiente en energía y diseño futurista. Pero ahora, están empezando a deshacerse de la tecnología en modelo nuevo. ¿Por qué BMW dio este paso? Este artículo analiza de manera integral las razones detrás de la decisión.

1. Resistencia regulatoria en los Estados Unidos: fuerza limitada

Ilustración de BMW Future Car Concepts

En Europa, las luces láser BMW pueden iluminar hasta 600 metros tan ancho como un águila por la noche. Pero en los Estados Unidos, el estándar de seguridad de FMVSS 108 limita el poder de la luz a solo 150,000 candela, mientras que Europa permite hasta 430,000 candela. Como resultado, las luces láser no pueden funcionar de manera óptima en los Estados Unidos, por lo que la superioridad es muy limitada.

2. Rendimiento de matriz LED que ahora es superior

El desarrollo de la tecnología LED, especialmente la matriz LED, ha perseguido y aborda la capacidad de las luces láser. Además de ser más efectivo, la distribución de la luz LED ahora está distribuida, flexible y compatible de una regulación global. BMW también decidió centrarse en esta tecnología para el futuro.

3. Altos costos de producción y mantenimiento

Citado por Viva Automotive de Slashgear, miércoles 13 de agosto de 2025, las luces láser no son baratas, el reemplazo de una unidad puede alcanzar los US $ 7,000-8,000, especialmente en modelos de alto rendimiento como el BMW M8. Esta condición lo hace menos práctico para los consumidores y distribuidores.

4. La ventaja del diseño es irrelevante

El láser permite un diseño de faros de faro más pequeño, ayudando a la estética exterior. Pero la realidad muestra que la última generación de modelos BMW (como 4 series y X7) ya puede usar diseños similares utilizando LED, reduciendo las fuerzas físicas de la tecnología láser.

5. BMW detendrá el uso de láser gradualmente

BMW no detiene completamente que las luces láser todavía están disponibles en varios modelos como 4 series Gran Coupes (G26) y X7. Sin embargo, el gran gerente de productos de BMW, Andreas Suhrer, dijo que no había planes para devolverlos en los próximos modelos.

BMW puso fin a la era de las lámparas láser no por su falla tecnológica, sino por regulaciones estrictas, tecnología LED que ahora es superior y consideraciones prácticas como los costos y el diseño. Las luces láser son futuristas cuando se debate, pero ha pasado el tiempo. LED Matrix ahora se ha vuelto excelente en el moderno sistema de iluminación automotriz.