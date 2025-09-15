¿Por qué de repente? La elección presidencial sigue siendo larga

Yakarta, Viva – Vicepresidente de la fiesta GolkarAhmad Doli Kurnia cuestionó la urgencia de las nuevas regulaciones emitidas por la Comisión de Elecciones Generales (KPU) relacionado con los requisitos de registro para los candidatos presidenciales del presidente-vicepresidente.

La KPU emitió nuevas reglas sobre documento Los requisitos para el registro de candidatos presidenciales y vicepresidenciales confidenciales no pueden revelarse al público sin aprobación.

«Por supuesto, cuestionamos la urgencia. ¿Por qué de repente la KPU emitió PKPU? A pesar de que las elecciones presidenciales se completaron en 2024 y luego las siguientes elecciones presidenciales fueron 2029. ¿Por qué las elecciones presidenciales aún no se encuentran a cuatro años, PKPU sobre las elecciones presidenciales», dijo Doli a los periodistas en el oeste de Jakarta, citó el martes 16 de septiembre, 2025.

Ilustración de la boleta electoral

Por otro lado, Doli dijo que actualmente todos los partidos políticos todavía están realizando estudios relacionados con el sistema electoral indonesio. Porque, dijo, es probable que el sistema electoral en Indonesia experimente cambios en el contexto de perfeccionar el sistema político y la democracia.

«Ahora todos los miembros de la comunidad, todos los elementos están hablando sobre la mejora de nuestro sistema político y nuestro sistema electoral. Seguramente más tarde las elecciones de 2029 o las elecciones presidenciales de 2029 se referirán a cambios que podrían ocurrir, probablemente ocurrirán en nuestro sistema electoral. Esto es lo que cada partido político ha estudiado y luego en el DPR», dijo.

Doli evaluó que docenas de nuevas reglas de KPU no necesitaban mantenerse en secreto. Además, la comunidad es mejor conocer los antecedentes de la figura que se postula como presidente o vicepresidente.

«Los 16 datos deberían ser en realidad los datos que en realidad tampoco se clasifican, no hay necesidad de mantenerse en secreto también. Especialmente para un presidente, creo que los más conocidos por el público están mejorando, en realidad», dijo Doli.

«Significa que en la era de la apertura, en realidad no es difícil encontrar información cada vez que somos, especialmente si queremos ser candidatos presidenciales», continuó.

Doli dijo que, como candidatos presidenciales que liderarían la reunión, la gente debe ser conocida en profundidad, incluida la cuestión de los antecedentes educativos.

«Además, queremos ser o querer llevar a la gente de 250 millones de personas, creo que la gente debe saber quiénes somos y al conocer la información básica, la comunidad sabe sobre los antecedentes del líder», concluyó.

Para obtener información, la Comisión General de Elecciones (KPU) cerrará la reunión de información en el documento de los requisitos de los candidatos presidenciales y los candidatos vicepresidenciales en las próximas elecciones de 2029. Esto fue declarado por el decreto de KPU número 731 de 2025, que se determinó el 21 de agosto de 2025.

La decisión declaró que «establecer el documento de los requisitos del par de candidatos presidenciales y vicepresidenciales como información pública excluida por la Comisión Electoral General».

Algunos documentos de requisitos para registrar candidatos presidenciales y vicepresidenciales no se pueden abrir al público sin aprobación, incluso sobre grado.

Hay 16 puntos de decisión, que luego los documentos de requisitos no serán revelados por la KPU al público. Hay dos puntos que están en el centro de atención, incluido el octavo punto es un currículo vitae, un perfil corto y un historial de cada candidato.

Luego, en el punto 12 de la excepción de la evidencia de graduación en forma de una fotocopia del diploma, un certificado de aprendizaje u otro certificado legalizado por la unidad de educación o el programa de educación secundaria.

«Basado en el decreto de la KPU 731/2025, ha establecido información sobre el documento de los requisitos para los candidatos presidenciales y vicepresidenciales (segundo dictamen) ha sido excluida dentro de los 5 años, excepto el secreto que se revela para dar la aprobación y/o divulgación por escrito en relación con el cargo de alguien en el cargo público», dijo el presidente de KPU, en su estado de la declaración en su estado de la declaración, en su estado de septiembre.

La KPU evalúa las consecuencias del peligro si los documentos de requisitos se abren al público, incluidos los diplomas. Porque, la información se utiliza para los requisitos de los candidatos presidenciales y vicepresidenciales en el proceso de las etapas de registro de la pareja de candidatos presidenciales presidenciales.

«Las consecuencias de los peligros de la apertura de la información. La información sobre el documento de los requisitos del par de candidatos presidenciales y vicepresidenciales se utiliza en el proceso de las etapas de registro de la pareja de candidatos presidenciales y vicepresidenciales», dijo Afif.