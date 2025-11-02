Por qué Brandi Carlile recitó una declaración de Thomas Jefferson en la canción ‘SNL’

Dos rarezas durante las actuaciones musicales de “Sábado noche en vivo«Este fin de semana: se interpretó rock ‘n’ roll real. Aún más raro que eso, se citó a Thomas Jefferson, de manera prominente y extensa, en el lugar donde podría haber ido un solo de guitarra.

Durante Brandi CarlileDurante la interpretación del rockero estilo U2 “Church & State”, Carlile ofreció una recitación hablada entre coros sobre el tema principal. Los espectadores podrían haber pensado que las palabras les sonaban familiares, pero difíciles de ubicar exactamente. ¿De la Constitución, tal vez?

No del todo, pero sí cerca. Las palabras que Carlile eligió compartir con los espectadores de “SNL” provienen de un riff de la Constitución, por así decirlo: La famosa carta de Thomas Jefferson a los bautistas de Danbury, de 1802. En palabras que Carlile lee tranquilamente sobre su nuevo álbum, pero presentadas como algo más cercano a un aullido en “SNL”, Jefferson escribe:

“Contemplo con soberana reverencia ese acto de todo el pueblo estadounidense que declaró que su legislatura no debería dictar ninguna ley sobre el establecimiento de una religión o prohibir el libre ejercicio de la misma, construyendo así un muro de separación entre la Iglesia y el Estado”.

Carlile rara vez habla demasiado abiertamente en términos de política partidista, pero está claro cuál es su postura, y nunca más que en una canción que logra convertirse en una canción de protesta de actualidad simplemente por citar a Thomas Jefferson. Si a esto le sumamos las propias letras de Carlile: “Mientras el imperio estaba fallando…” y “Vi las torres de marfil antes de que comenzara la revolución”, queda claro que “Church & State” no pretende ser exactamente una pieza del período de 1802.

En recientes conversaciones con Variedad Sobre el nuevo álbum “Returning to Myself”, Carlile habló sobre escribir “Church & State” en la noche de las elecciones de 2024 con su coproductor, Andres Watty los miembros de la banda Phil y Tim Hanseroth, como una canción de protesta, o al menos un himno de reflexión, sobre lo que vieron suceder en Estados Unidos.

Y sí, reconoció fácilmente la influencia de U2 que los espectadores de “SNL” se dieron cuenta rápidamente.

«El 5 de noviembre, estábamos en el estudio como banda, y no fue una noche introspectiva. Fue una noche en la que no podía dejar de usar mi teléfono porque me veía despertar y darme cuenta del país en el que vivía. Y estaba escuchando ‘Bullet the Blue Sky’, y me estaba inclinando hacia mis primeros años y simplemente acumulando rabia. E hicimos una canción candente y abrasadora esa noche», donde, dice, la llevaron a «leer una conversación en la Primera Enmienda” en la grabación “en lugar de un solo de guitarra”.

Carlile explicó: «Cuando se estaban preparando las letras de esa canción, no podía dejar de pensar en la sabiduría del discurso de Thomas Jefferson a los bautistas de Danbury. Hay tanta sabiduría en la Constitución, e incluso las anotaciones en la Constitución están llenas de sabiduría; las notas a pie de página, por así decirlo. Lo que dijo a los bautistas tenía como objetivo asegurarles que se les permitiría practicar su fe, espiritualidad y religión, como quieran referirse a ellas, libremente bajo la Constitución. Pero también hace Una distinción realmente importante es que no somos una autocracia. No somos una teocracia. No podemos gobernar a las personas con nuestra interpretación de una escritura y una religión extremadamente opacas, en lo que se refiere particularmente a la religión cristiana. parte vivificante de ese texto”.

Carlile, quien se identificó en sus memorias más vendidas como una persona de fe, dice con respecto a este texto y esta canción: «En mi fe, Jesús fue claro en cuanto a no gobernar a un pueblo basándose en una interpretación de la religión. Incluso Jesús dijo: ‘Dad al César lo que es del César’. Así que no puedo respaldar reglas y leyes que sé que se basan secretamente en una interpretación de una religión que no puedo respaldar, incluso si estoy de acuerdo con esa religión”.

Hablando de la pronunciada influencia de U2 en la canción, Carlile dijo que se remonta a su juventud. “Uno de mis cinco álbumes favoritos de todos los tiempos fue ‘The Joshua Tree’. Incluso participé en un concurso una vez como Bono cuando tenía 15 años para ganar un concurso de canto, cantando ‘Running to Stand Still’. Llevaba gafas de sol y esas cosas y caí de rodillas al final. Ya tenía el corte de pelo lésbico que él tiene, así que no fue muy difícil”.

La semilla musical de la canción se sembró hace un tiempo, antes de que ella la volviera a sacar a relucir con Watt y el gemelos hanseroth la noche de las elecciones. «Recibí una canción de Tim hace un par de años, este hermoso concepto y riff y este drop-D y toda esta disonancia cognitiva en la canción, y entonces le hundí los dientes. Y dije, sea lo que sea, esa es una dirección hacia donde siento que podemos ir musicalmente. Y luego lo guardé en el fondo de mi mente y lo olvidé hasta el 5 de noviembre». Al principio todo fue confuso hasta que el coproductor y coguionista Watt se involucró más. Cuando su banda toca, “a veces termina siendo un tornado sonoro, pero Andrew tuvo la idea de esta línea de guitarra separada, esta línea de bajo separada, y creo que ahí es donde presioné el botón U2 para mí”, con partes que recuerdan a Edge y Adam Clayton. Y no hay que olvidar a Larry Mullen Jr.: «Matt Chamberlain simplemente aguantó ese loco riff de batería. Fue un ejercicio aeróbico».

La invitada musical Brandi Carlile interpretará “Church & State” el 1 de noviembre de 2025 Will Heath/NBC vía Getty Images

Si estabas confundido acerca de dónde vino la recitación de la canción, no eres el único.

«Amo muchísimo a Andrew Watt. Cada vez que hablamos por teléfono, dice: ‘Me encanta ‘Church & State’; me encanta cuando lees la Declaración de Independencia’… Amo a Andrew Watt, hombre. No importa de dónde pensó que venía. Estuvo de acuerdo con eso, creía en ello y realmente lo emocionó. Le encantó esa parte de la canción y fue muy alentador, y estaba exactamente en el mismo lugar en el que estábamos nosotros».

Si bien “Church & State” tiene sus raíces en la ira, ofrece un desenlace esperanzador. En un álbum impregnado de conciencia sobre la mortalidad, Carlile lo toma como algo positivo cuando analiza el liderazgo fallido y declara: «Cuando la fragilidad los vence / Y comienzan a gatear / Extendiendo sus manos ensangrentadas / ¿Adivina quién puede tomar la decisión? / Bueno, no ven, lo que vemos / Pero creemos, creemos / Que no vivirán para siempre… Están aquí hoy y luego se han ido para siempre… Encontraremos una manera / Imagínese si pudiéramos».

La segunda interpretación de Carlile de “SNL” fue una canción más suave del nuevo álbum que también tenía una conexión con las elecciones de 2024, “Human”, que fue escrita la noche antes de que se conocieran los resultados y se refiere de manera más indirecta al estado de ánimo que muchos sentían en ese momento.

La aparición de Carlile en el episodio presentado por Miles Teller fue la segunda como invitada musical en 2025. A principios de año, cantó junto a Elton John para promocionar su álbum dual “Who Believes in Angels?”