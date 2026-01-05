¿Por qué BPKP no va a BPK RI?

Jacarta – Acusado en el presunto caso de corrupción de Chromebook, nadiem Anwar Makarim, presentó una objeción personal a la carta. acusaciones Fiscal (JPU) en un juicio en el Tribunal Penal de Corrupción Central de Yakarta (Tipikor), lunes 5 de enero de 2026.

Nadiem evaluó que la acusación del fiscal era inexacta, poco clara, incompleta y no cumplía con las disposiciones de la ley procesal penal. En su excepción, el ex ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología destacó que no había ninguna pérdida país en la implementación del Programa de Asistencia a Equipos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

Dijo que la Agencia de Supervisión Financiera y de Desarrollo (BPKP) había realizado dos auditorías de cumplimiento en 2023 y 2024 con respecto a la implementación de los programas 2020 y 2021-2022, sin encontrar precios injustos ni pérdidas potenciales para el Estado.

Aparte de eso, todas las actividades del Ministerio de Educación y Cultura durante su mandato también han sido auditadas por la Agencia de Auditoría Financiera de Indonesia (BPK RI). Según Nadiem, la auditoría de BPK RI del Programa de TIC para el período 2020-2022 no registró ninguna violación que pudiera dañar las finanzas estatales.

Nadiem cuestionó el cálculo de las pérdidas estatales que sólo surgió después de que fue nombrado sospechoso en noviembre de 2025 a través del informe de BPKP. Consideró que esto era contrario a los resultados de auditorías anteriores y no iba acompañado de una declaración de la BPK RI como institución con autoridad para determinar las pérdidas estatales.

«Realmente no entiendo y realmente me pregunto si hay resultados de auditoría de BPKP que no reciben una declaración de BPK-RI. De hecho, BPK-RI es la única institución que puede declarar pérdidas estatales. ¿Por qué BPKP no solicita una declaración de BPK-RI?» dijo Nadiem ante el panel de jueces.

En cuanto a la supuesta pérdida estatal de 1,5 billones de rupias debido al supuesto alto precio de las computadoras portátiles, Nadiem enfatizó que esto no está relacionado con la política de uso de Chrome OS. Dijo que esta política en realidad generó ahorros presupuestarios porque la licencia de Chrome OS era gratuita, mientras que la de Windows era de pago. Nadiem también enfatizó que no participó en el proceso de adquisición, incluida la fijación de precios y la selección de proveedores.

Explicó que la contratación del Programa TIC se llevó a cabo con la asistencia de la Fiscalía General, la Comisión de Supervisión de la Competencia Empresarial (KPPU) y el Instituto de Política de Adquisición de Bienes y Servicios del Gobierno (LKPP), y estuvo bajo la supervisión de la Inspección General del ministerio.