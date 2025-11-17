¿Por qué BMC necesita que se le indique todo?







Mientras Carretera Swami Vivekananda Aunque ya sufre de una infraestructura peatonal deficiente, los viajeros ahora tienen un nuevo problema. En el cruce donde GR Varasakar Marg se encuentra con SV Road, cerca del surtidor de gasolina Bharat Petroleum en Bandra, una gran tapa metálica colocada sobre una cubierta de servicios públicos hundida se ha convertido en un peligro diario para los conductores, según nuestro informe.

La tapa temporal tiene una superficie lisa y sin fricción y se asienta aproximadamente a una pulgada por encima del nivel de la carretera, lo que provoca que los conductores de vehículos de dos ruedas patinen y caigan, especialmente cuando la carretera está mojada. Un encargado del surtidor de gasolina dijo que ayudan a los conductores que se caen casi a diario.

Los agentes de la policía de tránsito estacionados en el cruce se hicieron eco de las preocupaciones y afirmaron que habían escrito repetidamente a el BMC. Sorprendentemente, incluso en el momento en que se estaba escribiendo este informe, un ciclista patinó y cayó a la superficie.

Afortunadamente, otros vehículos pudieron frenar a tiempo. Sin embargo, es sólo cuestión de tiempo que un vehículo que circula a alta velocidad no pueda frenar a tiempo y atropelle a una persona caída.

Esto a pesar de que el lugar fue denunciado en numerosas ocasiones y de que varias agencias presentaron quejas. Es criminal que nadie haya tomado medidas a pesar de tantas denuncias. ¿De qué sirve tener foros de ciudadanos, líneas telefónicas de ayuda para presentar quejas, etc., cuando se ignoran las quejas en la cara?

Esperamos que se hayan tomado medidas antes de que lea esto. Es decepcionante que un periódico haya tenido que resaltar esto en lugar de que las autoridades se despierten y actúen por su propia voluntad. Todas las iniciativas, como semana de seguridad vialVuela frente a este cruel abandono. Además de la acción, también es necesario rescatar a los responsables de quedarse sentados sin prestar atención.





