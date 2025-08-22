Por qué A $ AP Rocky, Taylor Swift y la lucha de Weeknd en la taquilla

En el estreno del Festival de Cine de Cannes de «Más alto 2 más bajo«En mayo, todos los ojos estaban en la cuarta ventaja del drama criminal: A $ AP Rocky. La misma presencia del rapero «cotidiano» en el Palais envió a los fotógrafos a un frenesí antes de que él y su compañero Rihanna Fueron llevados a la fiesta de playa exclusiva de la película, seguida de una fiesta de yates de la mañana patrocinada por Ray-Ban. A pesar de todo el trompeteo y un rendimiento fascinante en la que Rocky se mantuvo la suya Frente a dos veces ganador del Oscar Denzel Washington«El más bajo 2 más bajo» apenas hizo un gemido en la taquilla cuando llegó en aproximadamente 300 teatros el 15 de agosto. De hecho, los números finales probablemente fueron tan débiles que A24 y Estudios de Apple Dio el paso poco ortodoxo de no liberar números de taquilla en absoluto.

Rocky ciertamente no está solo. Una transmisión de toppers de gráficos con seguidores masivos de las redes sociales ha hecho incursiones en negrita en el negocio de la película solo para ser ignorado por los asistentes al teatro, de Taylor Swift («Gatos», que bombardearon y barrieron a los Razzies 2020) a Harry Styles (cuyo «My Policeman» recibió un lanzamiento global limitado en 2022, sin hacer suficiente dinero en los cines del Reino Unido para incluso registrar una cuenta antes de que Amazon Studios lo arrojara en su plataforma de transmisión).

El fenómeno de la estrella de la música que Fizzle data de las décadas, después de haber hecho las aspiraciones de la pantalla grande de todos Mariah Carey («Brillo») para Britney Spears («Crossroads») incluso a Rihanna (¿recuerdas «Battleship»?). Pero el año pasado vio un par de fallas espectaculares. El Weeknd‘s «Date prisa mañana» Flamed con $ 5.2 millones a nivel nacional A pesar de un amplio lanzamiento en más de 2,000 teatros y una gran estrella de televisión Jenna Ortega como co-líder. Y Lady Gaga«El» Joker: Folia con dos «se convirtió en La charla de la ciudad por todas las razones equivocadasGanar $ 208 millones contra un presupuesto de $ 200 millones. Todo esto plantea la pregunta: ¿por qué es tan difícil para la industria de la música A-listers hacer el pivote al estrellato del cine?

«La fama no es una moneda realmente transferible en los medios. Una estrella de la música puede aportar conciencia pero no lealtad. Los fanáticos escapan a través de esa persona, no verlos actuar como alguien más», dice el analista de taquilla Jeff Bock de las relaciones con los expositores. «¿Recuerdas cuán desesperadamente Madonna quería convertirse en una gran estrella de cine? Nunca sucedió realmente. Un músico casi tendría que reinventarse por completo para hacer esa transición».

Quizás el movimiento de A24 y Apple Studios para renunciar a los resultados de la taquilla en «más bajo 2 más bajo», dirigido por el ganador del Oscar Spike Leedebe considerarse una bandera roja. El distribuidor y el gigante de la tecnología también mantuvieron los ingresos brutos para el opaco «La tragedia de Macbeth» de 2021, optando por una declaración endeble de que la película tenía «múltiples ventas en los 12 mercados de apertura». (Al menos tenía la excusa de ser un lanzamiento de la era Covid). Ninguno de los dos lanzó el presupuesto en «más bajo 2 más alto».

«A24 es muy consistente en términos de números de informes», dice Shawn Robbins, director de análisis de películas de Fandango. «Es inaudito que un estudio conocido como ese mantenga a mamá sobre los recibos de taquilla».

Dejando a un lado la transparencia, la tarea de conectar un artista de grabación de alto perfil, o dos en el caso de «más bajo 2 más alto», que también presenta Especias de hielo En un papel más pequeño, en una película no siempre está equivocada. Después de todo, el director Bradley Cooper lanzó a Gaga en «A Star Is Born» de 2018, un vehículo perfectamente adecuado para su talento y personalidad. Esa película, con un presupuesto relativamente minúsculo de $ 36 millones, le valió a Gaga una mención a la mejor actriz y obtuvo $ 440 millones en todo el mundo. Ídem Jon Chu, cuya estrella «malvada» Ariana Grande aterrizó Nominación a la actriz de reparto Oscarmientras que el recorrido global de la película superó los $ 700 millones. Cubito de hieloquien comenzó su carrera como miembro del grupo de rap Gangsta NWA, se encuentra entre el pequeño embrague de artistas de grabación exitosos que se transformaron en actores de alta línea, anotando éxitos como las franquicias de «barbería» y «montar». (Su brote llegó a través de la Caparización de la Guerra Irak de David O. Russell «Tres Kings»).

«El crossover para un artista muy popular puede ser muy difícil», dice Robbins. «Jugar contra el tipo puede funcionar muy bien, y los rayos se capturan en una botella como Justin Timberlake en ‘The Social Network’. Ciertamente no fue lo más destacado de la película.

Los productores dicen que es difícil determinar por qué algunas luminarias de grabación se traducen en la pantalla grande, mientras que otras no. Pegarse exclusivamente a los musicales no es infalible, o «Joker 2» o «gatos» podrían haber funcionado. Por el contrario, Styles hizo un movimiento inteligente al tomar un papel secundario en el «Dunkirque» de Christopher Nolan. Pero esa estrategia no funcionó para Swift cuando apareció en una parte más pequeña en «Amsterdam» de Russell. A diferencia de «Three Kings», la película no se puso o se acorraló a los Swifties, llevándose a casa $ 31 millones de descuento en un presupuesto de $ 80 millones. La excursión de Gaga al drama sin canciones en «House of Gucci» de Ridley Scott no inspiró a los asistentes al teatro o críticos, quienes se burlaron de su acento italiano. Y aunque Selena Gomez Puede reclamar uno de los fandoms más grandes del mundo, con 417 millones de seguidores de Instagram, su base se quedó en casa cuando la comedia zombie de 2019 «The Dead Don’t Die» llegó al multiplex.

Auteurs como Paul Thomas Anderson han jugado centrar una película en un cantante, como lo hizo con «Rectorice Pizza» de 2021, protagonizada por el vocalista de Haim Alana Haim. Mientras que los críticos y los votantes del Oscar adoptaron el drama de comedia, fue un perdedor de dinero para los artistas del United, lo que logró menos del presupuesto de $ 40 millones durante la carrera teatral. Otros que no tienen problemas para llenar estadios, como Travis Scotthan tenido que conformarse con la oscuridad de la taquilla. En 2023, A24 llevó el «Aggro DR1FT» dirigido por Scott a Venecia, pero la película de armonía con Korine, finalmente, ganó $ 201,351 en todo el mundo.

Aún así, es un rasguño de la cabeza que A24, que es experto en versiones de plataforma, se negaría a informar los recibos en «más bajos más altos». El distribuidor generalmente informa que se reúne incluso cuando una película solo se desprende en un puñado de teatros.

Bock dice: «Las películas son su propio ritual sagrado y, por lo tanto, tienen un comportamiento de los fanáticos diferentes. Los fanáticos de la música quieren ver a sus artistas favoritos en persona en un concierto, no en una pantalla».