Por lo tanto, la clave para el desarrollo sostenible, la sinergia fiscal central y regional debe ser impulsada

Yakarta, Viva – Comprensión comunitaria del sistema fiscal, especialmente con respecto a la diferencia entre Impuesto El impuesto central y local se consideran no óptimos. De hecho, esta comprensión es importante para que el público pueda ser más activo en la participación en el desarrollo nacional y regional.

Por lo tanto, el jefe del Centro de Información de Datos e Ingresos de Yakarta Bapenda, Morris Danny, enfatizó que el gobierno provincial (Pemprov) de DKI Yakarta continúa fomentando la educación y la alfabetización fiscal, como parte de un esfuerzo por crear una gobernanza financiera transparente, eficiente y responsable.

«En el marco de las relaciones financieras entre Gobierno central y regiones, la autoridad de la recaudación de impuestos y las gravámenes está delegada en parte a los gobiernos locales. El objetivo principal es mejorar la eficiencia de la asignación de recursos y fortalecer la independencia fiscal regional sin aumentar la carga de la comunidad «, dijo Danny en su declaración, el lunes 25 de agosto de 2025.

Ilustración de impuestos. (Especial/Viva) Foto : Viva.co.id/bs putra (Medan)

Dijo que este paso también se fortaleció a través de la armonización de las políticas fiscales nacionales, incluida la simplificación de los tipos de impuestos y gravámenes tal como se estipuló en la ley número 11 de 2020 sobre el trabajo Cipta y la ley número 1 de 2022 con respecto a las relaciones financieras entre los gobiernos centrales y regionales (ley HKPD).

Relacionado con el propósito de la reestructuración fiscal, Danny explicó que la política de reforma fiscal que se lleva a cabo tenía cuatro enfoques principales. Entre otras cosas, es decir, evitar la duplicación de la recolección alineando objetos fiscales centrales y regionales, y simplificando la administración fiscal para reducir el costo de la recolección.

«Luego, también para facilitar la supervisión y los informes, especialmente por los gobiernos locales, y fomentar la facilidad de los negocios y aumentar el cumplimiento público a través de un sistema más simple», dijo Danny.

Luego, Danny también explica las diferencias en la función y la autoridad de la financiación. Donde, en principio, la financiación de los asuntos gubernamentales se divide en dos cosas. Primero, el Gobierno Regional (PEMDA) financia sus asuntos a través del presupuesto regional de ingresos y gastos (APBD). En segundo lugar, el gobierno central financia sus asuntos a través del presupuesto estatal (APBN).

«Con este sistema, los ingresos fiscales regionales se convierten en un ingreso original regional (PAD) que permite a los gobiernos locales compilar el gasto de acuerdo con la prioridad y las necesidades locales», dijo.

Ilustración de impuestos Foto : pexels.com/nataliya Vaitkevich

Para obtener información, el impuesto central regulado y administrado por el gobierno central es un tipo de impuestos administrado por la Dirección General de Impuestos (DGT) del Ministerio de Finanzas y se utiliza para financiar las necesidades del Estado a través del APBN. Los tipos de impuestos centrales incluyen el impuesto sobre la renta (PPH), el impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto sobre las ventas sobre bienes de lujo (PPNBM), impuesto sobre timbre, tierras y edificios (PBB) de sectores de plantación, silvicultura y minería

Si bien el impuesto local gestionado por el gobierno provincial (Pemprov) y la regencia/ciudad es una contribución obligatoria a las regiones utilizadas para financiar la implementación de asuntos gubernamentales regionales. En la propia provincia de DKI Jakarta, la gestión de impuestos regionales es la autoridad del gobierno provincial de DKI Jakarta, donde los tipos de impuestos locales recaudados incluyen impuestos motorizados de vehículos (PKB), rechazo del nombre del vehículo motorizado (BBNKB), ciertos impuestos sobre bienes y servicios (PBJT).

Luego también están los impuestos rurales y urbanos de construcción y edificios (PBB-P2), el Servicio de Adquisición de Derechos de Tierras y Edificios (BPHTB), impuestos de cigarrillos, impuestos sobre anuncios, impuesto sobre equipos pesados, impuesto sobre aguas subterráneas e impuesto al combustible de vehículos motorizados (PBBKB).