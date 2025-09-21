Por lo tanto, es uno de los favoritos de todas las edades, este es el último precio de las motocicletas de Vespa en Indonesia

Yakarta, Viva – Vespa sigue siendo un estilo de estilo para muchos amantes de dos ruedas en Indonesia. El diseño icónico y la calidad premium hacen que este scooter italiano siempre se dirige. El siguiente es una lista precio Vespa oficial a partir de septiembre de 2025 como guía antes de comprar, citado Viva Automotive de la página oficial el domingo 21 de septiembre de 2025.

Vespa LX 150 I-Get se ofrece a un precio de Rp46,500,000. Este modelo es adecuado para aquellos que desean Vespa con personajes clásicos y dimensiones concisas. La elección de color es simple pero aún tiene una sensación elegante.

Vespa Primavera 150 I-Get ABS se comercializa a un precio de RP55,000,000. Mientras tanto, Primavera S 150 I-Get ABS tiene un precio de RP57,500,000. Ambos son populares entre los jóvenes gracias a los diseños modernos, pero aún mantienen el estilo clásico.

En las filas deportivas, Vespa Sprint S 150 I-Get ABS se vende a Rp61,000,000. También hay una variante de tecnología Sprint que se establece en RP66,000,000 con detalles más modernos. Sprint es conocido como una vespa ágil y llena de carácter.

Además, también hay Vespa Sprint officina 8 que está presente como una edición especial. Este scooter tiene un precio de RP63,500,000. Las ediciones especiales generalmente tienen un esquema de color único y se producen más limitados.

Para la clase media premium, Vespa GTS 150 I-Get ABS se vende en RP. 75,000,000. Mientras que el ABS GTS Super Sport 150 I-Get está vinculado a RP. 80,000,000. El modelo GTS es conocido por una mayor comodidad y características.

Si desea más energía, Vespa GTS 300 Super Tech es una opción con un precio de RP167,000,000. Este gran scooter es adecuado para viajes largos y giras. Un gran rendimiento del motor lo hizo sobresalir en su clase.

En el segmento superior, Vespa GTV (Officina 8) fue lanzado a un precio de RP179,500,000. También está la Vespa 946 Dragon Collector Edition que se comercializa para RP267,000,000. Este modelo está destinado a coleccionistas o amantes de Vespa que están mirando unidades limitadas.

Para opciones ecológicas, Vespa Electera se vende en RP198,000,000. Este scooter eléctrico ofrece un diseño clásico de Vespa con tecnología moderna sin emisiones. Su presencia está completando cada vez más la elección de Vespa en el mercado indonesio.