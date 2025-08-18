Por lo general, siempre es un buen día

Yakarta, Viva – Vicepresidente del Parlamento Indonesio y vicepresidente de la fiesta Nasdem Saan Mustopa dijo que la muerte de una figura deportiva que era un ejército y administración retirados en el Nasdem Mayjen (Ret) I Gusti Kompyang (IGK) Manila el lunes por la mañana se convirtió en una noticia sorprendente.

«Entonces, cuando estaba en Pangkal Pinang, quería conseguirte la mañana (IGK Manila) ha fallecido. Así que esto es Frank, muy sorprendente «, dijo Saan cuando se conoció mientras asiste al universo IGK Manila en el Partido Nasdem Defending Academy Hall, Pancoran, South Yakarta.

Saan dijo que la partida del gobernador de la Academia de Defensa del Partido Nasdem fue sorprendente porque todavía estaba recibiendo un breve mensaje de IGK Manila el lunes por la mañana.

Esto, dijo, como el hábito que IGK Manila a menudo hace todas las mañanas para enviar un mensaje de saludo para dar la bienvenida al día a sus familiares.

«A las 05.45 todavía recibo WA (WhatsApp) de él. Así que generalmente todas las mañanas siempre envían WA a todos los administradores, amigos, a todos, que (IGK Manila) siempre saludan a los buenos días», dijo.

Saan también dijo que la partida del ex gerente del equipo nacional de Indonesia era sorprendente porque todavía era saludable.

También mencionó la última vez para reunirse con IGK Manila durante la fiesta Nasdem de la Reunión Nacional de Trabajo de 2025 (RAKERNAS) en Makassar a principios de agosto.

«Después de eso, no se ha reunido nuevamente porque hay algunas agendas de fiestas fuera de la ciudad», dijo.

Se conoce, IGK Manila nació en Sgaraja, Bali, el 8 de julio de 1942. Además del entorno militar, el hombre que se llama familiarmente Opa Manila también era conocido como una leyenda del fútbol indonesio.

Manila trajo con éxito al equipo nacional de Indonesia a ganar la Medalla de Oro de los Juegos SEA. El logro había durado lo suficiente antes de que el equipo rojo-blanco volviera a ganar la medalla de oro del Sea Games en 2023.

A nivel de club, Manila también tiene un dulce récord. Una vez fue asignado por el presidente de West Java Koni Suryatna Subrata para cuidar el Bandung Raya Club. En Bandung Raya, el progreso de Manila también fue muy bueno al entregar con éxito el club para ganar la Liga Indonesia en 1996.

También fue gerente de Persija de 1997 a 2005, y se convirtió en una de las figuras importantes cuando los Kemayoran Tigers terminaron su sed al convertirse en el campeón de la Liga Indonesia en 2001.

También estuvo activo en el deporte de los deportes de Wushu y dio a luz el nacimiento de la Organización de la Junta Ejecutiva de Wushu de Indonesia (PBWI) en 1992. Manila fue incluso la primera presidenta de PB WI.

Ahora, Manila es la figura del liderazgo del Liderazgo Central del Partido Nasdem, con la posición de gobernador de la Academia de Defensa del Estado Nasdem y el Secretario del Consejo de Liderazgo Central del Partido Nasdem. (Hormiga)