Por favor, no destruyas las reuniones después de una sacudida de ‘SNL’

Por favor, no destruya no ir a ninguna parte.

El «Saturday Night Live«Comedia Trio, compuesta por Ben Marshall, Martin Herlihy y John Higgins, reunido el viernes por la noche en Portland Por primera vez desde «SNL» disolvió el grupo en Gran sacudida del elenco. Sin embargo, según una propulsión entusiasta de Higgins, el grupo no tiene planes de dejar de actuar juntos.

Cuando abrieron su show en vivo, le preguntaron sarcásticamente a la audiencia: «¿Algo avanza esta semana?» ¿Y «¿Algo en las noticias?» Un miembro de la audiencia gritó incoherentemente algo en el trío, probablemente haciendo referencia a las noticias «SNL». Higgins luego respondió: «¡Es PDD para siempre, bebé!» Marshall lo respaldó, agregando: «Lo que dijo».

Después de cuatro temporadas de producción de pantalones cortos digitales, el grupo se dividió en «SNL» después de que Marshall fue nombrado miembro oficial del elenco. Herlihy seguirá siendo miembro del personal de escritura «SNL», mientras que Higgins ha dejado el programa para seguir otras empresas como actor.

«Amo tanto a estos chicos … este es un nuevo capítulo, pero no vamos a dejar de trabajar juntos en el corto plazo», Marshall escribió en Instagram Después de que se anunció la sacudida «SNL». Higgins notó en su propio post«No puedo creer lo afortunado que tuve de ser parte de este programa … Estoy emocionado de buscar oportunidades de actuación que anunciaré pronto, pero hoy estoy agradecido por todo lo que tenemos que hacer».

Por favor, Don’t Destroy se fundó en 2017 después de Marshall, Higgins y Herlihy se conocieron como estudiantes de NYU. Comenzaron publicando bocetos en las redes sociales en los primeros días de la pandemia Covid-19 y organizando espectáculos en vivo. Se unieron oficialmente a «SNL» en la 47ª temporada como escritores.